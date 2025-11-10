Atento nombra a Alexandre Mafra como nuevo Chief Financial Officer

Noticias proporcionadas por

Atento

10 nov, 2025, 15:29 GMT

  • Con más de 30 años de experiencia en finanzas y transformaciones empresariales, Alexandre Mafra se incorpora a Atento para impulsar la ejecución de la hoja de ruta de innovación, eficiencia y crecimiento sostenible 

MADRID, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Atento Luxco 1 ("Atento" o la "Compañía"), uno de los principales proveedores globales de servicios de gestión de experiencia de cliente y externalización de procesos de transformación de negocio (CXM/BTO), anuncia el nombramiento de Alexandre Mafra como nuevo Chief Financial Officer (CFO) de la compañía.  Alexandre reportará directamente a Dimitrius Oliveira, CEO de Atento, marcando un nuevo paso en la transformación financiera y organizacional de la compañía.

Con más de 30 años de experiencia en el área financiera y más de 9 años como miembro activo en consejos consultivos y de administración, Alexandre Mafra llega a Atento con una trayectoria sólida que lo posiciona como un líder clave para impulsar la estrategia de innovación, eficiencia y crecimiento sostenible de la compañía.

A lo largo de su carrera, Alexandre ha ocupado posiciones de alta dirección en empresas brasileñas de renombre, incluyendo Ambev, Totvs, y Patria Investiments. También desempeñó el cargo de CFO en ClearSale y Focus Energia, donde lideró transformaciones financieras y organizacionales que fortalecieron el crecimiento y la eficiencia en ambas compañías, además de contribuir de manera fundamental en sus procesos de venta a importantes actores estratégicos. Desde 2016, ha participado como miembro del consejo asesor en empresas como Blanver, 3 Corações, Pixeon, Lavoro, Brasal, entre otras.

Es ingeniero eléctrico por la UFMG y posee un posgrado en Finanzas Corporativas por la FGV, además de haber realizado programas ejecutivos en Insead y Harvard Business School. Esta sólida formación académica respalda su mentalidad estratégica y sus habilidades de liderazgo en entornos empresariales altamente competitivos.

"Tras consolidar una estructura financiera más robusta y flexible, Alexandre Mafra será clave para la ejecución de nuestra hoja de ruta centrada en la innovación, la eficiencia y el crecimiento sostenible," declaró Dimitrius Oliveira, CEO de Atento. "Este nombramiento reafirma nuestro compromiso con la creación de valor para clientes, inversores y empleados".

"Estoy emocionado de unirme a Atento en este momento de transformación", señala Alexandre Mafra. "La compañía ha consolidado una estructura financiera robusta y flexible que muestra su gran capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado. Mi prioridad será continuar optimizando esa base para acelerar nuestra estrategia de Business Transformation Outsourcing, impulsar la innovación y demostrar el retorno en transformación que genera para nuestros clientes. Veo una oportunidad extraordinaria de crear valor a través de liderazgo financiero estratégico".

Asimismo, Atento desea expresar su profundo agradecimiento a Álvaro Badiola por su invaluable contribución durante su tiempo en la compañía. Su liderazgo fue crucial en la consecución de objetivos clave, incluyendo hitos financieros y proyectos orientados a la reestructuración de la deuda, dejando un importante legado en la organización. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2818635/Atento_Logo.jpg

FUENTE Atento

También de esta fuente

Atento asegura hasta 30 millones de dólares en liquidez con un nuevo proceso de financiación

Atento asegura hasta 30 millones de dólares en liquidez con un nuevo proceso de financiación

Atento, Atento Luxco 1 ("Atento" o la "Compañía"), uno de los mayores proveedores de servicios de gestión de relaciones con clientes y...
Atento, reconocida en México por su compromiso con la equidad de género y la diversidad

Atento, reconocida en México por su compromiso con la equidad de género y la diversidad

Atento, Atento Luxco 1 ("Atento" o la "Compañía"), uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de gestión de relaciones con clientes y...
More Releases From This Source

Explorar

Outsourcing Businesses

Outsourcing Businesses

Personnel Announcements

Personnel Announcements

News Releases in Similar Topics