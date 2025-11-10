Atento nombra a Alexandre Mafra como nuevo Chief Financial Officer

Con más de 30 años de experiencia en finanzas y transformaciones empresariales, Alexandre Mafra se incorpora a Atento para impulsar la ejecución de la hoja de ruta de innovación, eficiencia y crecimiento sostenible

MADRID, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Atento Luxco 1 ("Atento" o la "Compañía"), uno de los principales proveedores globales de servicios de gestión de experiencia de cliente y externalización de procesos de transformación de negocio (CXM/BTO), anuncia el nombramiento de Alexandre Mafra como nuevo Chief Financial Officer (CFO) de la compañía. Alexandre reportará directamente a Dimitrius Oliveira, CEO de Atento, marcando un nuevo paso en la transformación financiera y organizacional de la compañía.

Con más de 30 años de experiencia en el área financiera y más de 9 años como miembro activo en consejos consultivos y de administración, Alexandre Mafra llega a Atento con una trayectoria sólida que lo posiciona como un líder clave para impulsar la estrategia de innovación, eficiencia y crecimiento sostenible de la compañía.

A lo largo de su carrera, Alexandre ha ocupado posiciones de alta dirección en empresas brasileñas de renombre, incluyendo Ambev, Totvs, y Patria Investiments. También desempeñó el cargo de CFO en ClearSale y Focus Energia, donde lideró transformaciones financieras y organizacionales que fortalecieron el crecimiento y la eficiencia en ambas compañías, además de contribuir de manera fundamental en sus procesos de venta a importantes actores estratégicos. Desde 2016, ha participado como miembro del consejo asesor en empresas como Blanver, 3 Corações, Pixeon, Lavoro, Brasal, entre otras.

Es ingeniero eléctrico por la UFMG y posee un posgrado en Finanzas Corporativas por la FGV, además de haber realizado programas ejecutivos en Insead y Harvard Business School. Esta sólida formación académica respalda su mentalidad estratégica y sus habilidades de liderazgo en entornos empresariales altamente competitivos.

"Tras consolidar una estructura financiera más robusta y flexible, Alexandre Mafra será clave para la ejecución de nuestra hoja de ruta centrada en la innovación, la eficiencia y el crecimiento sostenible," declaró Dimitrius Oliveira, CEO de Atento. "Este nombramiento reafirma nuestro compromiso con la creación de valor para clientes, inversores y empleados".

"Estoy emocionado de unirme a Atento en este momento de transformación", señala Alexandre Mafra. "La compañía ha consolidado una estructura financiera robusta y flexible que muestra su gran capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado. Mi prioridad será continuar optimizando esa base para acelerar nuestra estrategia de Business Transformation Outsourcing, impulsar la innovación y demostrar el retorno en transformación que genera para nuestros clientes. Veo una oportunidad extraordinaria de crear valor a través de liderazgo financiero estratégico".

Asimismo, Atento desea expresar su profundo agradecimiento a Álvaro Badiola por su invaluable contribución durante su tiempo en la compañía. Su liderazgo fue crucial en la consecución de objetivos clave, incluyendo hitos financieros y proyectos orientados a la reestructuración de la deuda, dejando un importante legado en la organización. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales.

