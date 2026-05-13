Atlas AI Labs lançará o primeiro token lastreado em ativos sem permissão a partir de Dubai

Atlas AI Labs recebe aprovação preliminar da VARA para operar — a primeira aprovação concedida para o lançamento de um token lastreado em ativos, emitido e negociado em um ambiente totalmente sem permissão

O token USAF+ da Atlas estabelece uma nova categoria de tokens lastreados em ativos: ativos reais, arquitetura aberta e acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana

Apoiado pelo Atlas America Fund ETF (NASDAQ: USAF), cujo Comitê de Investimentos é presidido pelo Dr. Nouriel Roubini

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Atlas AI Labs FZE (Atlas), subsidiária constituída em Dubai da Atlas Capital Team Inc., uma empresa de tecnologia financeira sediada nos Estados Unidos, está prestes a lançar o primeiro ativo virtual lastreado em ativos disponíveis em um ambiente totalmente sem permissão, representando um divisor de águas tanto para as finanças tradicionais quanto para as digitais. Isso ocorre após a aprovação preliminar (IPA) concedida pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) para a prestação de serviços de emissão de tokens nos termos do seu Regulamento de Ativos Virtuais Indexados a Ativos (ARVA).

O token, que será emitido sob o nome USAF+, é uma representação digital totalmente garantida pelo Atlas America Fund (NASDAQ: USAF), um ETF registrado na SEC cujos ativos são mantidos em custódia pelo Bank of New York. O valor patrimonial líquido (NAV) do token está diretamente indexado ao NAV subjacente do ETF da USAF. A transparência e a prestação de contas relativas ao lastro de reservas do USAF+ seguem o mesmo cronograma e formato de divulgação do ETF tradicional e serão certificadas por um auditor externo. A carteira é composta por títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, TIPS e títulos municipais, ouro, imóveis resilientes às mudanças climáticas e fundos de investimento imobiliário (REITs), ações dos setores de defesa e segurança cibernética, além de commodities agrícolas e energéticas.

A alocação de ativos é gerenciada proativamente sob uma estrutura adaptável, que se ajusta dinamicamente em tempo real às mudanças no ambiente de mercado. Para isso, a pesquisa contínua e o apoio operacional da Atlas AI Labs, sob a supervisão do Comitê de Investimentos da Atlas Capital Team Inc., são essenciais. Esta arquitetura foi concebida para oferecer estabilidade, verificabilidade e liquidez de nível institucional em todos os cenários macroeconômicos.

O grande diferencial do USAF+ é sua arquitetura aberta. Por ser um token lastreado em ativos reais e feito para ser emitido em um ambiente sem restrições, ele estará acessível, poderá ser negociado e liquidado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a intervenção de intermediários. Isso democratiza o acesso a ativos do mundo real tokenizados para um público global, ao mesmo tempo em que preserva a supervisão regulatória exigida pelos mercados institucionais. O USAF+ será o primeiro ativo digital garantido simultaneamente por um ETF registrado na SEC e listado na NASDAQ e aprovado pela VARA para emissão sem permissão.

Reza Bundy, CEO e presidente da Atlas Capital Team Inc., afirmou: "Isso é um divisor de águas para as finanças digitais. Pela primeira vez, qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderá deter e negociar um token regulamentado e lastreado em ativos reais em um ambiente sem permissão. Essa arquitetura existe graças à estrutura regulatória desenvolvida por Dubai, especialmente para ela. "O Regulamento ARVA da VARA é o primeiro regime do mundo a autorizar a emissão sem permissão de ativos virtuais indexados a ativos reais, e os Emirados Árabes Unidos combinaram essa clareza regulatória com uma abertura operacional que nenhum outro centro financeiro consegue igualar."

Um porta-voz da VARA acrescenta: "Essa aprovação demonstra o compromisso da VARA em possibilitar uma nova categoria de finanças digitais regulamentadas e lastreadas em ativos, além de consolidar ainda mais a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro global para a inovação em ativos digitais regulamentados." "Esse compromisso é um avanço considerável tanto para os mercados de capitais quanto para o ecossistema de ativos virtuais."

Essa novidade também representa a primeira incursão no mundo dos ativos digitais do Dr. Nouriel Roubini, ex-consultor sênior do Tesouro dos Estados Unidos e ex-economista sênior da Casa Branca. O USAF+ é garantido pelo ETF Atlas America Fund, no qual o Dr. Roubini preside o Comitê de Investimentos, trazendo a credibilidade de um macroeconomista de renome mundial para o setor de ativos tokenizados.

O Dr. Nouriel Roubini, economista-chefe e cofundador da Atlas Capital Team Inc., comenta: "É na interseção entre o rigor macroeconômico e a inovação digital que será construída a próxima geração de infraestrutura financeira, e Dubai se posicionou como uma das poucas jurisdições onde esse trabalho pode ser colocado em prática." O Atlas America Fund e sua tokenização são a comprovação dessa tese. Em um momento de elevada volatilidade macroeconômica, os investidores precisam de garantias capazes de manter seu valor em diferentes contextos, gerar rendimento a partir de ativos reais e agir com a rapidez exigida pelos mercados digitais. A Atlas busca oferecer esses três aspectos, dentro de uma estrutura regulatória que os Emirados Árabes Unidos criaram especificamente para essa categoria.

Notas aos editores

Sobre a Atlas AI Labs FZE

A Atlas AI Labs FZE, sediada no Dubai World Trade Centre, é uma subsidiária integral da Atlas Capital Team Inc., uma empresa de tecnologia financeira com sede nos Estados Unidos, cofundada pelo Sr. Reza Bundy e pelo Dr. Nouriel Roubini.

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FONTE Atlas Capital Team Inc.