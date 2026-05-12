Atlas AI Labs lance le premier token adossé à des actifs sans autorisation à Dubaï

Atlas AI Labs obtient l'approbation de principe de la VARA pour exercer ses activités, la première approbation jamais obtenue pour lancer un token adossé à un actif émis et échangé dans un environnement entièrement sans autorisation.

Le token USAF+ d'Atlas crée une nouvelle catégorie de tokens adossés à des actifs : actifs réels, architecture ouverte, accès 24/7

Soutenu par le FNB Atlas America Fund (NASDAQ : USAF), dont le comité d'investissement est présidé par M. Nouriel Roubini

DUBAÏ, ÉAU, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Atlas AI Labs FZE (Atlas), la filiale constituée à Dubaï d'Atlas Capital Team Inc, une entreprise de technologie financière basée aux États-Unis, s'apprête à émettre le premier actif virtuel référencé disponible dans un environnement entièrement sans autorisation, marquant ainsi un moment décisif pour la finance traditionnelle et numérique. Cela fait suite à l'approbation de principe de l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) d'exploiter des services d'émission de tokens dans le cadre de son règlement sur les actifs virtuels référencés (ARVA).

Le token, qui sera émis sous le nom de USAF+, est une expression numérique entièrement collatéralisée du fonds Atlas America (NASDAQ : USAF), un FNB enregistré auprès de la SEC dont les actifs sont conservés par la Bank of New York. La valeur nette d'inventaire (VNI) du token est référencée directement à la VNI sous-jacente du FNB USAF. La transparence et la déclaration des réserves de l'USAF+ suivent le même calendrier et le même format d'information que le FNB traditionnel, et seront attestées par un vérificateur tiers. Le portefeuille comprend des bons du Trésor américain de courte durée, des TIPS et des obligations municipales, de l'or, des biens immobiliers résilients au changement climatique et des fonds de placement immobilier (FPI), des actions dans le domaine de la défense et de la cybersécurité, ainsi que des matières premières agricoles et énergétiques.

L'allocation d'actifs est gérée activement dans un cadre sensible aux régimes, qui s'adapte dynamiquement et en temps réel à l'évolution de l'environnement de marché. Ceci est possible grâce à la recherche continue et au soutien de l'exécution d'Atlas AI Labs et sous la supervision du Comité d'investissement d'Atlas Capital Team Inc. Comité d'investissement. Cette architecture est conçue pour offrir une stabilité, une vérifiabilité et une liquidité de niveau institutionnel dans tous les régimes macroéconomiques.

USAF+ se distingue par son architecture ouverte. En tant que token adossé à des actifs réels et conçu pour être émis dans un environnement sans autorisation, il sera accessible, négociable et réglable 24/7, sans passer par des gardiens. Cette approche démocratise l'accès aux actifs réels tokenisés pour un public mondial, tout en préservant la surveillance réglementaire dont les marchés institutionnels ont besoin. USAF+ sera le premier actif numérique simultanément collatéralisé par un FNB enregistré auprès de la SEC, listé au NASDAQ et approuvé par la VARA pour une émission sans autorisation.

Reza Bundy, CEO et président d'Atlas Capital Team Inc, déclare : « Cette étape marque une rupture structurelle pour la finance numérique. Pour la première fois, n'importe qui, n'importe où, pourra détenir et échanger un token réglementé, adossé à un actif réel, dans un environnement sans autorisation. L'architecture existe parce que Dubaï a mis en place le cadre réglementaire nécessaire. Le règlement ARVA de la VARA est le premier régime à autoriser l'émission sans autorisation d'actifs virtuels référencés, et les ÉAU ont associé cette clarté réglementaire à une ouverture opérationnelle qu'aucun autre centre financier ne peut égaler ».

Un porte-parole de la VARA ajoute : « Cette approbation signale l'engagement de VARA à permettre une nouvelle classe de finance numérique réglementée et adossée à des actifs et cimente la position des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante mondiale de l'innovation en matière d'actifs numériques réglementés. Cet engagement représente une avancée significative à la fois pour les marchés de capitaux et pour l'écosystème des actifs virtuels ».

Nouriel Roubini, ancien conseiller principal du Trésor américain et économiste principal de la Maison Blanche, fait ainsi sa première incursion dans le domaine des actifs numériques. USAF+ est garanti par le FNB Atlas America Fund, dont Roubini préside le comité d'investissement, apportant la crédibilité d'un macroéconomiste de classe mondiale à l'espace d'actifs tokenisés.

Nouriel Roubini, économiste en chef et cofondateur d'Atlas Capital Team Inc, commente : « L'intersection de la rigueur macroéconomique et de l'innovation numérique est le lieu où la prochaine génération d'infrastructures financières sera construite, et Dubaï s'est positionné comme l'une des rares juridictions où ce travail peut se faire en production. L'Atlas America Fund et son système de tokens incarnent cette thèse. Dans un contexte de forte volatilité macroéconomique, les investisseurs ont besoin de garanties conçues pour conserver leur valeur quel que soit le régime, pour générer du rendement à partir d'actifs réels et pour évoluer à la vitesse exigée par les marchés numériques. Atlas vise à fournir ces trois éléments, dans un cadre réglementaire que les ÉAU ont élaboré spécifiquement pour cette catégorie.

Notes aux rédacteurs

À propos d'Atlas AI Labs FZE

Atlas AI Labs FZE, incorporé dans le Dubai World Trade Centre, est une filiale à part entière d'Atlas Capital Team Inc, une fintech basée aux États-Unis et cofondée par MM. Reza Bundy et Nouriel Roubini.

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