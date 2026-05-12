Atlas AI Labs、ドバイ発の史上初となるパーミッションレス型の資産担保トークンをローンチへ

Atlas AI Labsが、完全にパーミッションレスな環境下で発行・取引される資産担保トークンの立ち上げにあたり、史上初となるVARAでの運営に関する原則承認を取得

AtlasのUSAF+トークンが、資産担保トークンの新たなカテゴリーを切り拓く：実物資産、オープン・アーキテクチャ、24時間365日アクセス

投資委員会委員長をNouriel Roubini博士が務める「Atlas America Fund ETF (NASDAQ：USAF）」が支援している

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2026年5月13日 /PRNewswire/ --米国を拠点とする金融テクノロジー企業のAtlas Capital Team Inc.によりドバイに設立された子会社である Atlas AI Labs FZE (Atlas）は、完全なパーミッションレス環境で利用可能な初の資産連動型仮想資産を発行する予定であり、これは伝統的金融とデジタル金融の双方にとって画期的な瞬間となります。これは、ドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）が、資産連動型仮想資産（ARVA ）ルールブックの下でトークン発行サービスを運営するための原則承認（IPA）を取得したことを受けたものです。

USAF+という名称で発行されるこのトークンは、SECに登録されたETFであるAtlas America Fund（NASDAQ：USAF）を完全に担保化したデジタル資産であり、その資産はBank of New Yorkによって保管されています。トークンの純資産価値（NAV）は、USAF ETFの原資産NAVに直接連動します。USAF+のリザーブバッキングに関する透明性確保とレポーティングは、従来のETFと同様の開示スケジュールおよび形式に従い、第三者検証機関による認証を受けることになります。ポートフォリオには、短期の米国債、TIPS、地方債、金、気候変動に強い不動産と不動産投資信託（REIT）、防衛・サイバーセキュリティ関連株、農産物・エネルギー関連のコモディティが含まれています。

アセット・アロケーションは、市場環境の変化に応じてリアルタイムで動的に調整されるレジーム・アウェア・フレームワークのもと、アクティブに運用されています。これは、Atlas AI Labsによる継続的な研究および実行支援、ならびにAtlas Capital Team Inc.の投資委員会の監督の下で実現されています。このアーキテクチャは、あらゆるマクロ経済環境において、機関投資家レベルの安定性、検証可能性、および流動性を提供するように設計されています。

USAF+の特徴は、そのオープン・アーキテクチャにあります。実物資産を裏付けとし、パーミッションレス環境での発行を前提に設計されたトークンとして、ゲートキーパーを介することなく、24時間365日、いつでもアクセス・取引・決済が可能となります。これにより、トークン化された実世界の資産へのアクセスが世界中の人々に民主化される一方で、機関投資家市場が必要とする規制上の監視は維持されることになります。USAF+は、SECに登録され、NASDAQに上場しているETFを担保とし、かつVARAによるパーミッションレスな発行が承認された、初のデジタル資産となります。

Atlas Capital Team Inc.のCEO兼会長であるReza Bundyは、次のように述べています。 「今回のマイルストーンは、デジタル・ファイナンスにおける構造的なブレークスルーを意味します。初めて、誰でも、どこからでも、規制の対象となり、実物資産に裏付けられたトークンを、パーミッションレスな環境で保有・取引できるようになります。ドバイが規制の枠組みを構築したからこそ、このアーキテクチャが存在するのです。VARAのARVAルールブックは、資産連動型仮想資産のパーミッションレスによる発行を認める世界初の制度であり、UAEはその規制の明確さと、他の金融センターにはないオープンな運用を両立させています。

VARAの広報担当者は次のように付け加えています。 「今回の承認は、VARAが規制された資産担保型デジタル・ファイナンスの新しいクラスを可能にするというコミットメントを示すものであり、規制されたデジタル資産イノベーションの世界的なハブとしてのUAEの地位をさらに強固なものにするものです。このようなコミットメントは、資本市場と仮想資産のエコシステムの双方にとって重要な前進を意味します。」

このニュースは、元米財務省シニアアドバイザーでホワイトハウスのシニアエコノミストであるNouriel Roubini博士がデジタル資産に初めて参入したことを意味します。USAF+は、Roubini博士が投資委員会の委員長を務めるAtlas America Fund ETFによって担保されており、トークン化された資産分野に世界的なマクロ経済学者の信頼性をもたらしています。

Atlas Capital Team Inc.のチーフエコノミスト兼共同創設者であるNouriel Roubini博士は次のようにコメントしています。「マクロ経済の厳格さとデジタルイノベーションの融合こそが、次世代の金融インフラが構築される場であり、ドバイはその取り組みを実際に運用できる数少ない地域の一つとしての地位を確立しています。Atlas America Fundとそのトークン化は、このテーマを体現しています。マクロ経済のボラティリティが高まっている今、投資家には、どのような市場環境下でも価値を維持し、実物資産から収益を生み出し、デジタル市場が求めるスピードに対応できる担保が求められています。Atlasは、UAEがこのカテゴリーのために特別に構築した規制の枠組みのもとで、この3つをすべて実現しようとしています。」

編集者への注記

Atlas AI Labs FZEについて

Atlas AI Labs FZEはドバイ・ワールドトレードセンター内に設立され、Reza Bundy氏とNouriel Roubini博士が共同設立した米国を拠点とする金融テクノロジー・ビジネス、 Atlas Capital Team Inc.の完全子会社です。

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SOURCE Atlas Capital Team Inc.