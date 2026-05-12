Atlas AI Labs lanceert eerste toestemmingloze, door activa ondersteund token uit Dubai

Atlas AI Labs verzekert In-Principle Approval om vanuit VARA te opereren - de allereerste goedkeuring om een door activa ondersteund token te lanceren die wordt uitgegeven en verhandeld in een volledig permissieloze omgeving

Atlas' USAF+-token creëert een nieuwe klasse van door activa ondersteunde tokens: echte activa, open architectuur, 24/7 toegang

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 13 mei 2026 /PRNewswire/ -- Atlas AI Labs FZE (Atlas), de in Dubai opgerichte dochteronderneming van Atlas Capital Team Inc., een in de VS gevestigde financiële technologie-onderneming, zal het eerste, op activa gebaseerde virtuele activa uitgeven dat beschikbaar is in een volledig toestemmingloze omgeving, een mijlpaal voor zowel traditionele als digitale financiën. Dit volgt op In-Principle Approval (IPA) van Dubai's Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) om token-uitgiftediensten te exploiteren onder zijn Asset-Referenced Virtual Asset (ARVA) Rulebook.

Het token, dat zal worden uitgegeven onder de naam USAF+, is een volledig gedekte digitale uitdrukking van het Atlas America Fund (NASDAQ: USAF), een bij de SEC geregistreerde ETF met activa onder toezicht van de Bank of New York. De netto activawaarde (NAV) van het token wordt rechtstreeks verwezen naar de onderliggende NAV van het USAF ETF. De transparantie en de rapportage van de reserveondersteuning van de USAF+ volgen hetzelfde openbaarmakingsschema en -formaat als de traditionele ETF en zullen worden gecertificeerd door een controleur van derden. De portefeuille omvat kortlopende Amerikaanse schatkistpapieren, TIPS en gemeentelijke obligaties, goud, klimaatbestendige vastgoed- en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's), aandelen in defensie en cyberbeveiliging en landbouw- en energieproducten.

De toewijzing van activa wordt actief beheerd in een regimebewust kader dat zich dynamisch en in realtime aanpast aan veranderende marktomgevingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door continue onderzoeks- en uitvoeringsondersteuning van Atlas AI Labs en onder toezicht van het Atlas Capital Team Inc. Investeringscomité. Deze architectuur is ontworpen om stabiliteit, controleerbaarheid en liquiditeit op institutioneel niveau binnen macro-economische regimes te bieden.

Wat USAF+ onderscheidt is de open architectuur. Als een token gesteund door echte activa en gebouwd om te worden uitgegeven in een toestemmingloze omgeving, zal het 24/7 toegankelijk, verhandelbaar en afhandelbaar zijn zonder poortwachters. Dit maakt getokeniseerde, reële activa toegankelijk voor een wereldwijd publiek, terwijl het toezicht door de toezichthouders dat institutionele markten vereisen, gewaarborgd blijft. USAF+ zal het eerste digitale activa zijn dat gelijktijdig wordt gewaarborgd door een bij de SEC geregistreerde, op de NASDAQ genoteerde ETF en door VARA goedgekeurd voor uitgifte zonder toestemming.

Reza Bundy, CEO en voorzitter van Atlas Capital Team Inc., zei: Deze mijlpaal markeert een structurele doorbraak voor digitale financiën. Voor het eerst zal iedereen, overal in staat zijn om een gereguleerde, door echte activa ondersteunde token te houden en te verhandelen in een toestemmingloze omgeving. De architectuur bestaat omdat Dubai het regelgevingskader daarvoor heeft opgebouwd. Het ARVA-regelboek van VARA is het eerste regime dat virtuele activa met referentie naar activa toestaat voor uitgifte zonder toestemming, en de VAE heeft die regelgevingsduidelijkheid gekoppeld aan operationele openheid waaraan geen ander financieel centrum kan tippen."

Een woordvoerder van VARA voegt eraan toe: "Deze goedkeuring duidt op de toewijding van VARA om een nieuwe klasse van gereguleerde, door activa ondersteunde digitale financiering mogelijk te maken en versterkt verder de positie van de VAE als wereldwijde hub voor gereguleerde innovatie op het gebied van digitale activa. Deze verbintenis is een belangrijke stap voorwaarts voor zowel de kapitaalmarkten als het ecosysteem van virtuele activa."

Het nieuws vertegenwoordigt ook de eerste uitstap naar digitale activa voor Dr. Nouriel Roubini, de voormalige senior adviseur van de Amerikaanse schatkist en senior econoom van het Witte Huis. USAF+ wordt gewaarborgd door het Atlas America Fund ETF, waar Dr. Roubini het investeringscomité voorzit, waardoor de geloofwaardigheid van een macro-economist van wereldklasse naar de omgeving van getokeniseerde activa wordt gebracht.

Dr. Nouriel Roubini, Chief Economist en medeoprichter van Atlas Capital Team Inc., merkt op: "Het snijvlak van macro-economische nauwkeurigheid en digitale innovatie is waar de volgende generatie financiële infrastructuur zal worden gebouwd, en Dubai heeft zich gepositioneerd als een van de weinige rechtsgebieden waar dat werk in productie kan worden uitgevoerd. Het Atlas America Fund en de tokenisering ervan belichamen deze stelling. In een tijd van verhoogde macro-volatiliteit hebben beleggers onderpand nodig dat is ontworpen om zijn waarde over verschillende regelingen heen te behouden, rendement te genereren uit reële activa en zich te bewegen met de snelheid van de vraag van digitale markten. Atlas streeft ernaar om alle drie te leveren, onder een regelgevingskader dat de VAE speciaal voor deze categorie heeft opgesteld."

Over Atlas AI Labs FZE

Atlas AI Labs FZE, opgericht in het Dubai World Trade Centre, is een volledige dochteronderneming van Atlas Capital Team Inc., een in de VS gevestigde financiële technologie-onderneming mede opgericht door Mr. Reza Bundy en Dr. Nouriel Roubini.

