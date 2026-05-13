Atlas AI Labs lanzará el primer token respaldado por activos sin necesidad de permisos desde Dubái

Atlas AI Labs obtiene la aprobación preliminar para operar desde la VARA, la primera autorización concedida para lanzar un token respaldado por activos emitido y negociado en un entorno totalmente sin permisos

El token USAF+ de Atlas establece una nueva clase de token respaldado por activos: activos reales, arquitectura abierta, acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Cuenta con el respaldo de Atlas America Fund ETF (NASDAQ: USAF), cuyo Comité de Inversiones está presidido por el Dr. Nouriel Roubini

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Atlas AI Labs FZE (Atlas), la filial constituida en Dubái de Atlas Capital Team Inc., una empresa de tecnología financiera con sede en Estados Unidos, se dispone a emitir el primer activo virtual referenciado a activos disponibles en un entorno totalmente sin permisos, lo que representa un hito tanto para las finanzas tradicionales como para las digitales. Esto se produce luego de la aprobación preliminar (IPA) de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái para operar servicios de emisión de tokens conforme a su Reglamento de Activos Virtuales Referenciados a Activos (ARVA).

El token, que se emitirá bajo el nombre de USAF+, es una representación digital totalmente respaldada del Atlas America Fund (NASDAQ: USAF), un ETF registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cuyos activos están bajo la custodia del Bank of New York. El valor liquidativo (NAV) del token se vincula directamente al NAV subyacente del USAF ETF. La transparencia y la presentación de informes sobre el respaldo de las reservas de USAF+ siguen el mismo calendario y formato de divulgación que el ETF tradicional, y serán certificadas por un verificador externo. La cartera incluye bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, TIPS y bonos municipales, oro, bienes raíces resilientes al clima y fondos de inversión inmobiliaria (REIT), acciones de defensa y ciberseguridad, y materias primas agrícolas y energéticas.

La asignación de activos se gestiona de forma activa mediante un marco que tiene en cuenta los regímenes económicos, que se ajusta dinámicamente en tiempo real a los entornos de mercado cambiantes. Esto es posible gracias al apoyo continuo en materia de investigación y ejecución que brinda Atlas AI Labs, bajo la supervisión del Comité de Inversiones de Atlas Capital Team Inc. Esta arquitectura está diseñada para ofrecer estabilidad, verificabilidad y liquidez de nivel institucional en diversos regímenes macroeconómicos.

Lo que distingue a USAF+ es su arquitectura abierta. Al ser un token respaldado por activos reales y diseñado para emitirse en un entorno sin permisos, será accesible, negociable y liquidable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin intermediarios. Esto democratiza el acceso a activos del mundo real tokenizados para una audiencia mundial, a la vez que preserva la supervisión regulatoria que requieren los mercados institucionales. USAF+ será el primer activo digital respaldado en simultáneo por un ETF registrado en la SEC y cotizado en el NASDAQ, y aprobado por la VARA para su emisión sin permisos.

Reza Bundy, director ejecutivo y presidente de Atlas Capital Team Inc., afirmó: "Este hito representa un avance estructural para las finanzas digitales. Por primera vez, cualquier persona, en cualquier lugar, podrá poseer y negociar un token regulado y respaldado por activos reales en un entorno sin permisos. La arquitectura existe porque Dubái creó el marco regulatorio necesario para ello. El ARVA de la VARA es el primer marco regulatorio del mundo que autoriza la emisión sin permisos de activos virtuales referenciados a activos, y los EAU han combinado esa claridad regulatoria con una apertura operativa que ningún otro centro financiero puede igualar".

Un portavoz de la VARA añade: "Esta aprobación demuestra el compromiso de la VARA con el desarrollo de una nueva clase de finanzas digitales reguladas y respaldadas por activos, y consolida aún más la posición de los EAU como centro mundial para la innovación en activos digitales regulados. Este compromiso representa un importante avance tanto para los mercados de capitales como para el ecosistema de activos virtuales".

La noticia también representa la primera incursión en el mundo de los activos digitales para el Dr. Nouriel Roubini, exasesor sénior del Tesoro de EE. UU. y execonomista sénior de la Casa Blanca. USAF+ está respaldado por Atlas America Fund ETF, en cuyo Comité de Inversiones preside el Dr. Roubini, lo que aporta la credibilidad de un macroeconomista de talla mundial al ámbito de los activos tokenizados.

El Dr. Nouriel Roubini, economista jefe y cofundador de Atlas Capital Team Inc., comenta: "La intersección entre el rigor macroeconómico y la innovación digital es donde se construirá la próxima generación de infraestructura financiera, y Dubái se ha posicionado como una de las pocas jurisdicciones donde ese trabajo puede realizarse en la práctica. El Atlas America Fund y su tokenización son el ejemplo perfecto de esta tesis. En un momento de elevada volatilidad macroeconómica, los inversionistas necesitan garantías diseñadas para mantener su valor en distintos regímenes, generar rendimiento a partir de activos reales y moverse con la velocidad que exigen los mercados digitales. Atlas busca ofrecer estas tres características, bajo un marco regulatorio que los EAU han creado específicamente para esta categoría".

Notas para los editores

Acerca de Atlas AI Labs FZE

Atlas AI Labs FZE, con sede en el Dubai World Trade Centre, es una filial de propiedad exclusiva de Atlas Capital Team Inc., una empresa de tecnología financiera con sede en EE. UU. cofundada por el Sr. Reza Bundy y el Dr. Nouriel Roubini.

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FUENTE Atlas Capital Team Inc.