ATTD em destaque: dos dados glicêmicos aos insights de IA -- uma nova direção para o manejo do diabetes

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SIBIONICS

16 mar, 2026, 04:33 GMT

BARCELONA, Espanha, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No ATTD 2026, a IA tornou-se um dos tópicos mais discutidos sobre o futuro do cuidado com o diabetes. À medida que o CGM se torna amplamente adotado, o próximo desafio deixa de ser a coleta de dados e passa a ser transformá-los em orientações significativas para pacientes e profissionais de saúde.

Durante seu simpósio no ATTD "Além da glicose: o futuro integrado do CGM, CKM e IA no diabetes", a SIBIONICS apresentou uma nova perspectiva sobre como a IA pode ampliar o valor do CGM para além do monitoramento.

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Insights de IA do SIBIONICS GS3 (PRNewsfoto/SIBIONICS)
Insights de IA do SIBIONICS GS3 (PRNewsfoto/SIBIONICS)

A empresa apresentou diversas funcionalidades orientadas por IA, desenvolvidas para transformar os dados diários em insights práticos. Uma das principais funcionalidades é uma visão geral de TIR de vários dias combinada com análise de picos, permitindo que clínicos e pacientes identifiquem padrões de glicose ao longo do tempo e apoiem decisões clínicas mais precisas.

Outra inovação concentra-se em registro e marcação inteligentes. Com o registro por voz orientado por IA, os usuários podem simplesmente descrever eventos diários como refeições, exercícios ou medicação, enquanto o sistema organiza automaticamente essas informações em registros de saúde estruturados — tornando o acompanhamento diário mais fácil e melhorando a adesão.

A SIBIONICS também destacou insights de refeições com IA, que analisam as refeições registradas e mostram como as escolhas alimentares influenciam os padrões de glicose, ajudando os pacientes a compreender melhor quais ajustes podem melhorar o controle.

De forma mais ampla, os profissionais de saúde enfatizam que as ferramentas de IA mais valiosas atuam como companheiros personalizados de dados, transformando informações complexas de glicose em insights claros e orientações acionáveis que apoiam tanto o engajamento dos pacientes quanto a tomada de decisões clínicas.

O simpósio foi presidido pelo Prof. Lutz Heinemann, pesquisador e consultor de tecnologia em diabetes reconhecido mundialmente, e pelo Prof. Federico Bertuzzi, diretor de diabetologia do Hospital Niguarda em Milão e presidente da SID Lombardia.

A sessão também contou com contribuições de especialistas internacionais, incluindo Dra. Talita Trevisan, cuja pesquisa sobre CGM e administração automatizada de insulina foi citada nos Padrões de Cuidado da ADA; Prof. Hande Turan, especialista em endocrinologia pediátrica e dados do mundo real; Prof. Ahmad Haidar, da Universidade McGill, conhecido por seu trabalho em sistemas de pâncreas artificial e algoritmos de dosagem de insulina; e Dr. Wei Qiang, endocrinologista da Universidade Jiaotong de Xi'an, focado em avançar o cuidado com o diabetes na China.

À medida que a IA redefine a forma como os dados de glicose são interpretados, a tecnologia do diabetes está avançando em direção a sistemas inteligentes que apoiam tanto as decisões clínicas quanto o autogerenciamento diário.

Que novas evidências e inovações a SIBIONICS poderá revelar em seu próximo 4º AGP&DTx Summit — e como elas poderiam redefinir ainda mais o papel da IA no cuidado com o diabetes?

CONTATO: [email protected]

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FONTE SIBIONICS

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