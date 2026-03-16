ATTD Spotlight: Von Blutzuckerwerten zu KI-basierten Erkenntnissen - eine neue Richtung für das Diabetes-Management

BARCELONA, Spanien, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem ATTD 2026 ist KI zu einem der meistdiskutierten Themen im Hinblick auf die Zukunft der Diabetesversorgung avanciert. Da CGM zunehmend Verbreitung findet, besteht die nächste Herausforderung nicht mehr darin, Daten zu erheben, sondern diese in aussagekräftige Leitlinien für Patienten und Ärzte umzuwandeln.

SIBIONICS GS3 AI insights

Im Rahmen seines ATTD-Symposiums „Beyond Glucose: The Integrated Future of CGM, CKM, and AI in Diabetes" (Über Glukose hinaus: Die integrierte Zukunft von CGM, CKM und KI bei Diabetes) stellte SIBIONICS eine neue Perspektive vor, wie KI den Nutzen von CGM über die reine Überwachung hinaus erweitern kann.

Das Unternehmen führte mehrere KI-gestützte Funktionen ein, die darauf ausgelegt sind, alltägliche Daten in praktische Erkenntnisse umzuwandeln. Ein wesentliches Merkmal ist eine mehrtägige TIR-Übersicht in Verbindung mit einer Spitzenwertanalyse, die es Ärzten und Patienten ermöglicht, Glukosemuster über einen längeren Zeitraum zu erkennen und so präzisere klinische Entscheidungen zu treffen.

Eine weitere Innovation konzentriert sich auf intelligentes Logging und Tagging. Dank der KI-gestützten Sprachprotokollierung können Nutzer einfach alltägliche Ereignisse wie Mahlzeiten, sportliche Aktivitäten oder die Einnahme von Medikamenten beschreiben. Das System fasst diese Informationen dann automatisch in strukturierten Gesundheitsakten zusammen, was die tägliche Erfassung erleichtert und die Therapietreue verbessert.

SIBIONICS stellte zudem KI-gestützte Ernährungsanalysen vor, die aufgezeichnete Mahlzeiten auswerten und aufzeigen, wie sich Ernährungsentscheidungen auf den Blutzuckerverlauf auswirken, wodurch Patienten besser verstehen können, welche Anpassungen zu einer besseren Blutzuckerkontrolle führen können.

Generell betonen Fachkräfte im Gesundheitswesen, dass die wertvollsten KI-Tools als personalisierte Datenbegleiter fungieren, die komplexe Blutzuckerdaten in klare Erkenntnisse und umsetzbare Empfehlungen umwandeln, welche sowohl die Patientenbeteiligung als auch die klinische Entscheidungsfindung unterstützen.

Den Vorsitz des Symposiums hatten Prof. Lutz Heinemann, ein weltweit anerkannter Forscher und Berater im Bereich der Diabetes-Technologie, sowie Prof. Federico Bertuzzi, Leiter der Abteilung für Diabetologie am Krankenhaus Niguarda in Mailand und Präsident der SID Lombardia.

Die Session umfasste auch Beiträge internationaler Experten, darunter Dr. Talita Trevisan, deren Forschungsarbeiten zu CGM und automatisierter Insulinabgabe in den ADA-Behandlungsstandards zitiert wurden; Prof. Hande Turan, eine Expertin für pädiatrische Endokrinologie und Diabetes-Ergebnisse in der Praxis; Prof. Ahmad Haidar von der McGill University, bekannt für seine Arbeit an künstlichen Pankreassystemen und Insulindosierungsalgorithmen; sowie Dr. Wei Qiang, ein Endokrinologe der Xi'an Jiaotong University, der sich auf die Verbesserung der Diabetesversorgung in China konzentriert.

Da KI die Interpretation von Blutzuckerdaten grundlegend verändert, entwickelt sich die Diabetes-Technologie hin zu intelligenten Systemen, die sowohl klinische Entscheidungen als auch das tägliche Selbstmanagement unterstützen.

Welche neuen Erkenntnisse und Innovationen könnte SIBIONICS auf seinem bevorstehenden 4. AGP&DTx Summit vorstellen – und wie könnten diese die Rolle der KI in der Diabetesversorgung weiter neu definieren?

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