ATTD : des données glycémiques aux insights de l'IA -- une nouvelle direction pour la gestion du diabète

BARCELONE, Espagne, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'ATTD 2026, l'IA est devenue l'un des sujets centraux pour l'avenir de la prise en charge du diabète. Sur fond d'adoption généralisée des CGM, le prochain défi n'est plus de collecter des données, mais de les transformer en conseils utiles pour les patients et les cliniciens.

Lors de son symposium à l'ATTD, intitulé « Au-delà du glucose : l'avenir intégré des CGM, du CKM et de l'IA dans la gestion du diabète », SIBIONICS a présenté une nouvelle perspective sur la façon dont l'IA peut étendre la valeur des CGM au-delà de la surveillance.

SIBIONICS GS3 AI insights

L'entreprise a présenté plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA, conçues pour traduire les données quotidiennes en informations pratiques. L'une des principales caractéristiques est une vue d'ensemble du TIR sur plusieurs jours combinée à une analyse des pics glycémiques permettant aux cliniciens et aux patients d'identifier les schémas glycémiques sur la durée et de prendre des décisions cliniques plus précises.

Une autre innovation porte sur l'enregistrement et le marquage intelligents. Grâce à l'enregistrement vocal assisté par l'IA, les utilisateurs peuvent simplement décrire des événements quotidiens tels que les repas, l'exercice ou la prise de médicaments, tandis que le système organise automatiquement ces informations en dossiers de santé structurés, facilitant le suivi quotidien et améliorant l'observance.

SIBIONICS a également mis en avant les informations de repas optimisées par l'IA, une approche qui analyse les repas enregistrés et montre comment les choix alimentaires influencent les schémas glycémiques, aidant les patients à mieux comprendre quels ajustements peuvent améliorer le contrôle.

De manière plus générale, les professionnels de la santé soulignent que les outils d'IA les plus précieux agissent comme des compagnons de données personnalisées, transformant des données glycémiques complexes en informations claires et en conseils exploitables qui soutiennent à la fois l'engagement du patient et la prise de décision clinique.

Le symposium était présidé par le professeur Lutz Heinemann, chercheur et consultant mondialement reconnu dans le domaine des technologies du diabète, et le professeur Federico Bertuzzi, directeur du service de diabétologie de l'hôpital Niguarda de Milan et président de SID Lombardia.

La session a également comporté des contributions d'experts internationaux, dont la docteure Talita Trevisan, dont les recherches sur les CGM et l'administration automatisée d'insuline ont été citées dans les normes de soins de l'ADA ; le professeur Hande Turan, expert en endocrinologie pédiatrique et en résultats en vie réelle pour le diabète ; le professeur Ahmad Haidar de l'Université McGill, connu pour ses travaux sur les systèmes de pancréas artificiels et les algorithmes de dosage de l'insuline ; et le docteur Wei Qiang, endocrinologue de l'Université Xi'an Jiaotong qui se consacre à l'amélioration des soins du diabète en Chine.

Alors que l'IA redéfinit la manière dont les données sur le glucose sont interprétées, la technologie du diabète évolue vers des systèmes intelligents qui soutiennent à la fois les décisions cliniques et l'autogestion au quotidien.

Quelles nouvelles preuves et innovations SIBIONICS pourrait-il présenter lors de son 4e sommet AGP&DTx, et comment pourraient-elles redéfinir le rôle de l'IA dans le traitement du diabète ?

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