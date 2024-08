Atualizado. Recriado. Reimaginado.

CTA® e CES® apresentam nova marca e site

ARLINGTON, Virgínia, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez, a Consumer Technology Association (CTA)® e a CES® estão lançando uma identidade de marca compartilhada. Além disso, a CES.tech está se transformando com um design completamente novo, oferecendo uma experiência de usuário aprimorada.

"Hoje é um marco significativo na jornada da CTA e da CES ao revelarmos nossa nova marca e o site da CES", disse Gary Shapiro, CEO da CTA. "Esta transformação é mais do que apenas uma atualização visual; representa a interseção entre tecnologia e humanidade, onde a inovação resolve alguns dos nossos maiores desafios. Isso ocorre em um momento crucial da nossa história - o 100º aniversário da CTA e em um momento de impulso sem precedentes para a CTA, a CES e o setor que apoiamos e representamos."

Incorporando a conexão entre tecnologia e humanidade, ao mesmo tempo em que homenageia nossas raízes, os novos logotipos unificam as marcas e o poder por trás delas. Os elementos que se cruzam simbolizam as conexões do nosso setor com a sociedade, criando uma esfera para imaginar um mundo onde a tecnologia se integra perfeitamente às nossas vidas para torná-la um lugar melhor. O espaço entre os elementos que se cruzam simboliza a profunda, mas muitas vezes invisível, relação entre tecnologia e humanidade - um vínculo que a CTA e a CES defendem há décadas.

A CTA fez uma parceria com os principais consultores globais de marca Triptk e Area 17 no redesenho do logotipo e do site. Veja o novo logotipo no site da CES atualizado aqui.

"A tecnologia está sempre se transformando - assim como nossa perspectiva, nossa abordagem e nossa visão para o futuro", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "O lançamento da CES.tech redesenhada e aprimorada - um novo centro de inovação tecnológica - é uma prova do nosso compromisso em representar a indústria de tecnologia e produzir a feira de tecnologia mais poderosa do mundo. Estamos animados para ver a nova marca ganhar vida em Las Vegas em janeiro."

Inflamando a inovação desde 1924, a CTA desempenha um papel de liderança como defensora do setor de tecnologia e catalisadora da inovação. Como a plataforma global que define nosso futuro, a pegada da CES 2024 e a programação de conferências abrangeram todo o ecossistema de tecnologia. Veja a nova marca visitando CES.tech. E não perca as mudanças que chegarão à CTA.tech em 2025.

A CES 2025 retornará a Las Vegas de 7 a 10 de janeiro de 2025, mostrando o poder da tecnologia para um futuro melhor.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)® :

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a apoiar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos @CTAtech.

Sobre a CES® : A

CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o campo de provas para tecnologias inovadoras e inovadores globais. É o lugar onde as maiores marcas do mundo fazem negócios, encontram novos parceiros e onde os mais brilhantes inovadores se destacam. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2025 acontece de 7 a 10 de janeiro de 2025, em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2491221/CTALogo_Color_RGB_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2491223/CESLogo_CLR_RGB.jpg

FONTE Consumer Technology Association