Entrevista exclusiva na CES com McKinsey e General Catalyst no palco principal

"Esta é a CES em sua melhor forma — uma convergência de ideias, influência e inovação", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A realização de uma gravação ao vivo do podcast All-In com os líderes da McKinsey e da General Catalyst captura a emoção deste momento. A IA não está apenas remodelando setores, mas também reescrevendo as regras de liderança, estratégia e oportunidade. A CES é onde os inovadores se reúnem e lideram a revolução da IA."

Sternfels lidera a McKinsey & Company, a consultoria de gestão mais influente do mundo. Sob sua liderança, a empresa adotou a IA tanto em seu trabalho com clientes quanto em suas próprias operações, com a Lilli, plataforma de IA generativa da McKinsey, possibilitando novas formas de trabalho em toda a empresa.

Taneja lidera a General Catalyst, uma das principais empresas de capital de risco e transformação do mundo, com mais de US$ 40 bilhões sob gerenciamento. Ele apoiou empresas que definiram uma era, como Stripe, Samsara, Superhuman (anteriormente conhecida como Grammarly) e Gusto.

Calacanis é uma das vozes mais dinâmicas do Vale do Silício. Como um dos primeiros investidores em empresas como Uber, Robinhood e Calm, ele tem um histórico de identificar inovações que transformam o setor. Como coapresentador do podcast All-In, ele construiu uma plataforma que influencia os debates sobre tecnologia, investimentos e políticas públicas, acompanhada por milhões de fundadores e executivos.

"Estou animado para participar do CES com Hemant e Jason para uma conversa sobre como os principais líderes de negócios, investimentos e tecnologia estão navegando pela revolução da IA", disse Sternfels. "Vamos explorar o potencial dessa tecnologia para transformar empresas e discutir como os líderes podem aproveitar a oportunidade da IA para reimaginar suas organizações e criar valor impulsionado pela IA."

A IA está redefinindo a produtividade, remodelando a concorrência e impulsionando os líderes a repensarem a forma como suas organizações operam. Esta palestra principal da CES abordará as questões mais urgentes e provocativas em torno da IA — desde quais setores já estão sendo transformados até como investidores, CEOs e líderes globais podem se preparar para o futuro.

Conhecido por seu estilo espontâneo e debates acalorados entre investidores e empreendedores de destaque, o All-In alcança milhões de ouvintes e influencia conversas tanto em salas de reuniões quanto em startups.

"Estou animado para trazer o formato de podcast sem rodeios e contato completo All-In para a CES este ano... e espero que por muitos anos adiante!" disse Calacanis.

A palestra principal abordará para onde o capital inteligente está indo em IA atualmente e o que está supervalorizado. Reforçando ainda mais o poder transformador da tecnologia, destacará a importância da colaboração estratégica e do investimento na construção do futuro dos setores globais.

"A tecnologia não é apenas uma força disruptiva; é um catalisador para a transformação completa da indústria", disse Taneja. "Esta palestra reúne visão estratégica, ampla influência e poder de investimento para ajudar ideias inovadoras a se tornarem empreendimentos duradouros. Na CES, os investidores têm um lugar na primeira fila para o futuro, conectando-se com fundadores do mundo todo e fazendo escolhas que definirão a próxima era de inovação."

Não perca esta gravação ao vivo da Entrevista All-In às 14h PST na terça-feira, 6 de janeiro, no Palazzo Ballroom do Venetian. A Dra. Lisa Su, da AMD, Joe Creed, da Caterpillar, Yannick Bolloré, da Havas e Vivendi, e Yuanqing Yang, da Lenovo, também palestrarão na CES 2026.

Saiba mais sobre a adoção prática da IA física e como ela está remodelando setores, o trabalho e o futuro da automação durante a sessão da conferência Transformando Setores com IA Física, apresentada pela McKinsey.

Inscreva-se na CES 2026, onde os inovadores aparecem para moldar a próxima grande onda de inovação.

