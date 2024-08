Renouvelée. Recréé. Réimaginée.

CTA® et CES® lancent une nouvelle marque et un nouveau site Web

ARLINGTON, Va., 29 août 2024 /PRNewswire/-- Pour la première fois, la Consumer Technology Association (CTA)® et le CES® lancent une identité de marque commune. En outre, CES.tech est transformé avec un tout nouveau design qui offre une expérience utilisateur améliorée.

« Aujourd'hui marque une étape importante dans le parcours de la CTA et du CES, puisque nous dévoilons notre nouvelle marque et notre nouveau site Web », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la CTA. « Cette transformation est plus qu'un simple rafraîchissement visuel ; elle représente l'intersection de la technologie et de l'humanité, là où l'innovation résout certains de nos plus grands défis. Elle intervient à un moment charnière de notre histoire : le 100e anniversaire du CTA et une période de dynamisme sans précédent pour le CTA, le CES et l'industrie que nous soutenons et représentons.»

Les nouveaux logos incarnent le lien entre la technologie et l'humanité, tout en rendant hommage à nos racines et en unifiant les marques et le pouvoir qui les sous-tend. Les éléments qui se croisent symbolisent les liens de notre industrie avec la société, créant une sphère pour imaginer un monde où la technologie s'intègre parfaitement à nos vies pour les rendre meilleures. L'espace entre les éléments croisés symbolise la relation profonde, mais souvent invisible, entre la technologie et l'humanité, un lien que le CTA et le CES défendent depuis des décennies.

Le CTA s'est associé à Triptk et Area 17, consultants en marques mondiales, pour la refonte du logo et du site Web.Vous pouvez voir le nouveau logo sur le site Web rénové du CES en cliquant ici.

« La technologie ne cesse de se transformer, tout comme notre perspective, notre approche et notre vision de l'avenir », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente du CTA. « Le lancement du site CES.tech remanié et amélioré, nouveau pôle d'innovation technologique, témoigne de notre engagement à représenter l'industrie technologique et à produire le salon technologique le plus puissant au monde. Nous sommes impatients de voir la nouvelle marque prendre vie à Las Vegas en janvier prochain. »

Moteur de l'innovation depuis 1924, le CTA joue un rôle de premier plan en tant que défenseur de l'industrie technologique et catalyseur de l'innovation. En tant que plateforme mondiale qui définit notre avenir, la présence de CES 2024 et la programmation des conférences couvrent l'ensemble de l'écosystème technologique. Visitez CES.tech pour découvrir la nouvelle marque. Et ne manquez pas les changements à venir sur CTA.tech en 2025.

CES 2025 reviendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2025 pour présenter le pouvoir de la technologie pour un avenir meilleur.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA) ® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. Le CTA possède et produit le CES® , l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

À propos de CES ® :

Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur social.

