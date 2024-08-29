CTA® 和 CES® 推出新品牌標誌和網站

重新整理。重新創造。重新構想。

弗吉尼亞州阿靈頓2024年8月30日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 和 CES® 首次推出推出共同的品牌形象。 此外，CES.tech 正在以全新設計進行轉型，提供更佳的使用者體驗。

CTA 行政總裁 Gary Shapiro 表示：「今天當我們推出新的品牌標誌和 CES 網站時，是 CTA 和 CES 的旅程的重要里程碑。不止是視覺上的更新，這場變革更代表科技和人類的交叉點，而創新解決了我們最大的挑戰。這場變革是在我們歷史上的關鍵時刻發生，即 CTA 成立 100 周年，也是 CTA、CES 以及我們所支持和代表的行業發展勢頭空前的時刻。」

新標誌體現了科技與人類之間的聯繫，同時向我們的根源致敬，並統一了品牌和其背後的力量。相交的元素象徵著我們產業與社會的聯繫，創造一個領域，憧憬科技與我們的生活完美結合，讓世界變得更美好。相交的元素之間的空間，象徵著技術與人類之間的深深但通常不可見的關係，這是 CTA 和 CES 數十年來一直致力於堅持的聯繫。

CTA 與全球首屈一指的品牌顧問 Triptk 和 Area 17 合作，重新設計標誌和網站。請在此處於更新的 CES 網站上查看新標誌。

CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 表示：「科技一直在變，我們的觀點、我們的方法和我們對未來的願景也同樣在變。」「重新設計和經過加強的 CES.tech 推出，這是科技創新的新中心，證明我們致力於代表科技業界，並製作全球最強大的科技展會。我們很高興看到這新品牌今年 1 月在拉斯維加斯誕生。」

自 1924 年以來引發創新，CTA 一直是科技業界的倡導者和創新催化劑，扮演著領導角色。作為定義我們未來的全球平台，CES 2024 的足跡和會議程序涵蓋整個技術生態系統。請瀏覽 CES.tech 以查看新品牌。請勿錯過 CTA.tech 在 2025 年的轉變。

CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日重返拉斯維加斯，展示科技力量，創造更美好未來。

Consumer Technology Association (CTA) ® 簡介：

作為北美最大的技術貿易協會，CTA 正是 科技業界本身。我們的會員是世界領先的創新者 — 從初創公司到全球品牌 — 幫助支援超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有並生產 CES® — 世界上最強大的科技活動。請在 CTA.tech 上留意我們。請追蹤我們 @CTAtech。

CES ® 簡介：

CES 是世界上最強大的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌在這裡展開業務和結識新的合作拍檔，最首屈一指的創新者也會在此登台亮相。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和生產，介紹科技領域的各個層面。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行。請在 CES.tech 了解更多資訊，並在社交平台上關注 CES。

SOURCE Consumer Technology Association