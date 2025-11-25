Siemens revela tecnologia industrial para a era da IA no discurso de abertura da CES 2026

O Presidente e CEO Roland Busch apresentará uma pilha tecnológica industrial impulsionada por IA e aplicativos que transformarão a manufatura, a infraestrutura e o transporte

ARLINGTON, Virgínia, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)® e a Siemens anunciam que Roland Busch, Presidente e CEO da Siemens AG, fará o discurso de abertura da CES® 2026, o evento de tecnologia mais importante do mundo. Roland Busch mostrará como a Siemens está desenvolvendo tecnologia de IA, gêmeos digitais e automação para gerar impacto real e inaugurar uma nova era de manufatura, infraestrutura e transporte preparados para IA – onde os mundos real e digital se combinam para transformar o cotidiano.

Roland Busch, Presidente e CEO da Siemens AG Logotipo da Siemens

"IA e gêmeos digitais vão revolucionar os ambientes industriais, simplificando design, planejamento, engenharia, operações e manutenção", disse Gary Shapiro, CEO e Vice-presidente da CTA. "Roland Busch e a Siemens estão mostrando como a IA, combinada com dados e profundo conhecimento do setor, pode reinventar setores inteiros. Estamos muito felizes em receber Roland novamente no palco principal da CES para explorar como a IA está transformando a forma como o mundo projeta, constrói e se conecta."

A Siemens também mostrará como suas tecnologias impulsionadas por IA, sua especialização no setor e um ecossistema complementar de parceiros estão permitindo que a IA se expanda no mundo real. Junto com clientes e parceiros, a Siemens apresentará tecnologias de ponta que estão transformando a manufatura, a infraestrutura e o transporte.

"Sempre é um momento decisivo quando surge uma nova tecnologia de uso geral: havia um mundo antes da eletricidade; hoje a eletricidade é onipresente. Havia um mundo antes da IA, e agora estamos fazendo a transição para um mundo que faz uso total dela – inclusive em fábricas, edifícios, redes e transporte", disse Busch. "A Siemens é líder global em IA industrial – IA para o mundo real – levando inteligência a cada máquina, cada dispositivo e cada peça de infraestrutura. Temos os dados, o conhecimento do setor e a confiança de nossos clientes e parceiros, com quem estamos expandindo a IA industrial. Na CES, mostraremos como estamos transformando essa oportunidade única em benefícios concretos para os setores e para a sociedade."

Com doutorado em Física e mais de 30 anos na Siemens, Roland Busch se consolidou como um defensor da digitalização e da infraestrutura inteligente em todo o mundo. Sob sua liderança, a Siemens foi nomeada uma das Melhores Empresas do Mundo pela TIME em 2025. Da automação industrial e sistemas de energia preparados para o futuro à infraestrutura adaptativa, a Siemens está traçando uma trajetória de IA industrial que permite que os setores se tornem mais competitivos, resilientes e sustentáveis.

"A Siemens incorpora o espírito da CES – onde a criatividade humana encontra a transformação tecnológica", disse Kinsey Fabrizio, Presidente da CTA. "À medida que exploramos como a IA está redefinindo as relações entre humanos, máquinas e ideias, a liderança da Siemens ajuda a estabelecer o tom para o futuro."

Roland Busch falará após o discurso State of the Industry da CTA às 8h30 PST na terça-feira, 6 de janeiro de 2026, no Palazzo Ballroom, no Venetian. Dra. Lisa Su, da AMD, Joe Creed, da Caterpillar, Yannick Bolloré, da Havas e Vivendi, e Yuanqing Yang, da Lenovo, também farão o discurso de abertura na CES 2026. O palco principal também apresentará uma entrevista completa com a McKinsey e a General Catalyst. O palco principal também apresentará uma entrevista completa com a McKinsey e a General Catalyst.

Visite o estande da Siemens, número 8725, no North Hall do Las Vegas Convention Center. Os visitantes da CES poderão experimentar em primeira mão algumas das tecnologias e casos de uso de clientes que estão definindo a próxima onda de inovação no centro móvel de experiências da Siemens. A Siemens também fará uma transmissão ao vivo de uma série de entrevistas a partir de uma cabine de transmissão, com a participação de Roland Busch, bem como de Peter Koerte, membro do Conselho de Administração da Siemens, Diretor de Tecnologia e Diretor de Estratégia, além de especialistas do setor e clientes que compartilharão suas perspectivas claras e voltadas para o futuro. Ambas as experiências adicionais acontecerão no estande 8011 do LVCC North Hall. Inscreva-se na CES 2026 para conhecer o futuro da IA, do setor e da inovação.

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais importante do mundo – o campo de provas para tecnologias de ponta e inovadores globais. É aqui que as maiores marcas do mundo fazem negócios e conhecem novos parceiros, e os inovadores mais brilhantes sobem ao palco. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2026 acontece de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa líder em tecnologia, focada em indústria, infraestrutura, mobilidade e saúde. O propósito da empresa é criar tecnologia para transformar o cotidiano, para todos. Ao combinar os mundos real e digital, a Siemens possibilita que os clientes acelerem suas transformações digitais e de sustentabilidade, tornando fábricas mais eficientes, cidades mais habitáveis e transporte mais sustentável. Líder em IA industrial, a Siemens utiliza seu profundo conhecimento do setor para aplicar IA – incluindo IA generativa – em aplicativos do mundo real, tornando a IA acessível e impactante para clientes em diversos setores. A Siemens também detém participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, uma provedora global líder em tecnologia médica, pioneira em avanços na área da saúde. Para todos. Em todos os lugares. Sustentavelmente.

No ano fiscal de 2025, encerrado em 30 de setembro de 2025, o Siemens Group gerou receita de € 78,9 bilhões e lucro líquido de € 10,4 bilhões. Em 30 de setembro de 2025, a empresa empregava cerca de 318.000 pessoas em operações contínuas em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na Internet em https://www.siemens.com/.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é dona e produtora da CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830601/Roland_Busch_President_and_CEO_of_Siemens_AG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2830602/Siemens_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5639071/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association