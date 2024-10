Authentix® comemora 25 anos como líder de mercado global em marcação de combustível com mais de 3 trilhões de litros de combustível marcados

ADDISON, Texas, 6 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Authentix, autoridade em serviços de autenticação e informação, anuncia um marco importante como líder de mercado global em marcação sigilosa de combustível por 25 anos consecutivos, marcando mais de 3 trilhões de litros de combustível e hoje fornece marcação para mais de 20 programas setoriais exclusivos com 150 bilhões de litros de combustível tratados anualmente.

Desde 1999, a Authentix continua sendo a fornecedora líder de marcação sigilosa de combustível, fornecendo tecnologias, serviços e análise de dados proprietários para governos e empresas petrolíferas comerciais. Usando os mais avançados marcadores químicos sigilosos, analisadores portáteis de combustível, suporte a programas locais e ferramentas de análise de dados, os clientes podem verificar em tempo real tanto as cadeias de suprimento de origem quanto de destino para detectar instantaneamente o comércio ilícito de produtos petrolíferos.

De apenas alguns funcionários e um único escritório em 1996, a Authentix desde então se expandiu com programas de marcação de combustível na América Central, América do Sul, Oriente Médio, África, Europa, Ásia e Austrália. Hoje, a Authentix tem escritórios em todo o mundo e mais de 600 funcionários.

Kevin McKenna, presidente e CEO, declarou: "Nosso compromisso com a inovação e manter o sucesso de nossos clientes como nossa primeira prioridade desempenhou um papel importante na expansão bem-sucedida da empresa na marcação de combustível durante esses 25 anos." Ele acrescentou: "As soluções de marcação sigilosas de combustível da Authentix impedem o contrabando ilegal e a evasão fiscal, garantindo que os governos recuperem receitas fiscais devidas. Além disso, nossas soluções garantem que as empresas petrolíferas comerciais mantenham a qualidade do combustível, a reputação da marca e a confiança do consumidor."

O conjunto de ferramentas da Authentix inclui marcadores químicos, analisadores de combustível, aplicativos móveis e gerenciamento de dados baseado na web, (AXIS®), para rastreamento e fiscalização. Os clientes normalmente veem uma redução na atividade ilícita de mais de 30% do volume de combustível para menos de 5%, resultando em um retorno significativo sobre o investimento, de 5 a 15 vezes o custo do programa.

Kent Mansfield, diretor de vendas e marketing, comentou: "Outro fator fundamental para alcançar este marco de 25 anos é o compromisso inabalável da Authentix com a sustentabilidade. Nossas soluções usam apenas marcadores químicos baseados em CHON ecologicamente corretos (carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio) que estão em conformidade com os tratados ambientais globais e reduzem os poluentes orgânicos persistentes. Além disso, a Authentix reinveste nas comunidades atendidas, financiando instalações educacionais, fornecendo equipamentos essenciais, perfurando poços para acesso a água potável e instalando infraestrutura de energia solar para escolas e instalações médicas."

Sobre a Authentix:

Como autoridade em soluções de autenticação, a Authentix traz rastreabilidade para as complexas cadeias de suprimentos globais de hoje. Por mais de 25 anos, a Authentix forneceu aos clientes soluções físicas e habilitadas por software para detectar, mitigar e prevenir atividades comerciais ilícitas de numerário, bens tributáveis e produtos de consumo de marca. Por meio de um modelo de parceria comprovado e profundo conhecimento do setor, os clientes experimentam o design de soluções personalizadas e o gerenciamento completo do programa para garantir a segurança do produto, a proteção da receita e a confiança do consumidor. Com sede em Addison, Texas, EUA, a Authentix, Inc. tem escritórios na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África, atendendo clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://www.authentix.com. Authentix® é uma marca registrada da Authentix, Inc.

