Authentix® 慶祝 25 年燃油標記全球市場領導地位，累計標記燃油逾 3 萬億公升

德克薩斯州阿迪森2024年10月6日 /美通社/ -- 驗證及資訊服務權威 Authentix 宣佈，作為隱蔽燃油標記領域 25 年來的全球市場領導者，Authentix 已累計標記超過 3 萬億公升燃油，成就非凡。時至今日，Authentix 更為 20 多個獨特的行業計劃提供標記服務，每年處理的燃油超過 1500 億公升。

Authentix 自 1999 年起一直是隱蔽燃油標記的領先供應商，為政府和商業石油公司提供專利技術、服務和數據分析。憑藉最先進的隱蔽化學標記、手持式燃油分析儀、本地計劃支援和數據分析工具，客戶可以實時檢查上游和下游供應鏈，即時偵測石油產品的非法交易。

Authentix 於 1996 年成立，最初只有寥寥數名員工和一個辦事處，如今已將燃油標記計劃拓展至中美洲、南美洲、中東、非洲、歐洲、亞洲和澳洲。Authentix 現於全球各地設有辦事處，員工人數超過 600 名。

總裁兼行政總裁 Kevin McKenna 表示：「我們致力於創新，並以客為先，這對公司 25 年來在燃油標記業務的成功拓展至關重要。」他補充說：「Authentix 的隱蔽燃油標記解決方案有助於防止非法走私和逃稅，確保政府獲得合法稅收。此外，我們的解決方案能確保商業石油公司維持燃油質素、品牌聲譽和消費者信任。」

Authentix 的工具套裝包括化學標記、燃油分析儀、流動應用程式和基於網絡的數據管理系統 (AXIS®)，可用於追蹤和執法。客戶通常可見非法活動從燃油量的 30% 以上大幅下降至 5% 以下，帶來 5 至 15 倍於計劃成本的顯著投資回報。

銷售及營銷總監 Kent Mansfield 評論說：「Authentix 對可持續發展的堅定承諾是達致 25 年里程碑的另一關鍵因素。我們的解決方案僅使用符合全球環境條約的環保 CHON 基（碳、氫、氧和氮）化學標記，並減少持久性有機污染物。此外，Authentix 亦積極回饋服務社區，包括資助教育設施、提供基本設備、鑽探水井以獲取淡水，以及為學校和醫療設施安裝太陽能發電設施。」

關於 Authentix：

作為認證解決方案的權威，Authentix 為當今復雜的全球供應鏈帶來可追溯性。25 年來，Authentix 一直為客戶提供實體和軟體支援解決方案，以檢測、減輕和防止貨幣、應稅商品及品牌消費品的非法交易活動。透過成熟的合作夥伴關係模型和深厚的行業專業知識，讓客戶體驗到定制的解決方案設計及完整的企劃管理，以確保產品安全、收入保護和消費者信任。Authentix, Inc. 總部設在美國德克薩斯州愛迪生，在北美、歐洲、中東、亞洲和非洲設有辦事處，為全球客戶提供服務。如需更多資訊，請瀏覽 https://www.authentix.com。Authentix® 是 Authentix, Inc. 的註冊商標。

SOURCE Authentix, Inc.