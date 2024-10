Authentix® fête ses 25 ans en tant que chef de file mondial du marquage de carburant avec 3 000 milliards de litres marqués

ADDISON, Texas, 5 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Authentix, la référence en services d'authentification et d'information, annonce avoir franchi un jalon majeur en tant que leader mondial du marquage secret des carburants depuis 25 ans consécutifs avec 3 000 milliards de litres de carburant et en assurant aujourd'hui le marquage de plus de 20 programmes sectoriels uniques avec 150 milliards de litres de carburant traités chaque année.

Depuis 1999, Authentix reste le principal fournisseur de marquage secret des carburants en proposant des technologies, des services et des analyses de données exclusifs aux gouvernements et aux compagnies pétrolières commerciales. Grâce aux marqueurs chimiques dissimulés les plus avancés, aux analyseurs de carburant portatifs, au soutien des programmes locaux et aux outils d'analyse des données, les clients vérifient en temps réel les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval afin de détecter instantanément le commerce illicite de produits pétroliers.

De quelques employés et d'un seul bureau en 1996, Authentix s'est depuis développé avec des programmes de marquage de carburant en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie et en Australie. Aujourd'hui, Authentix a des bureaux dans le monde entier et emploie plus de 600 personnes.

Kevin McKenna, président et CEO, déclare : « Notre engagement à innover et à faire de la réussite de nos clients notre priorité absolue a joué un rôle important dans l'expansion réussie de l'entreprise dans le domaine du marquage des carburants au cours de ses 25 années d'existence ». Et d'ajouter : « Les solutions Authentix de marquage dissimulé des carburants empêchent la contrebande illégale et l'évasion, ce qui permet aux gouvernements de récupérer des recettes fiscales. En outre, nos solutions permettent aux compagnies pétrolières commerciales de préserver la qualité des carburants, la réputation de la marque et la confiance des consommateurs ».

L'ensemble des outils d'Authentix comprend des marqueurs chimiques, des analyseurs de carburant, des applications mobiles et une gestion des données basée sur le web baptisée AXIS® pour le suivi et l'application de la loi. Les clients constatent généralement une réduction de l'activité illicite, qui passe de plus de 30 % du volume de carburant à moins de 5 %, ce qui se traduit par un retour sur investissement important, de 5 à 15 fois supérieur au coût du programme.

Kent Mansfield, directeur des ventes et du marketing, déclare : « L'engagement inébranlable d'Authentix en faveur de la durabilité est un autre facteur clé qui nous a permis de franchir ce cap de 25 ans. Nos solutions n'utilisent que des marqueurs chimiques écologiques à base de CHON (carbone, hydrogène, oxygène et azote) qui sont conformes aux traités environnementaux mondiaux et réduisent les polluants organiques persistants. En outre, Authentix réinvestit dans les communautés desservies en finançant des installations éducatives, en fournissant des équipements essentiels, en forant des puits pour l'accès à l'eau douce et en installant une infrastructure électrique solaire pour les écoles et les installations médicales ».

En tant que référence en matière de solutions d'authentification, Authentix apporte la traçabilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales complexes d'aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, Authentix fournit à ses clients des solutions physiques et logicielles pour détecter, atténuer et prévenir les activités commerciales illicites concernant les devises, les produits soumis à accises et les produits de consommation de marque. Grâce à un modèle de partenariat éprouvé et à une expertise sectorielle approfondie, les clients bénéficient d'une conception de solutions sur mesure et d'une gestion de programme complète afin de garantir la sécurité des produits, la protection des recettes et la confiance des consommateurs. Authentix, Inc., dont le siège social se trouve à Addison, au Texas (États-Unis), possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, au service de clients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.authentix.com. Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

