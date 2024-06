Automation Anywhere anuncia automação conversacional baseada em IA generativa com o Amazon Q para otimizar fluxos de trabalho corporativos complexos

A Automation Anywhere integra o Amazon Q para ajudar as empresas a criar e automatizar processos corporativos complexos com automação conversacional que transforma rapidamente fluxos de trabalho demorados em ações otimizadas

AUSTIN, Texas, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. e a Automation Anywhere, líder em soluções de automação com tecnologia de IA, anunciaram hoje uma colaboração ampliada com a Amazon Web Services (AWS) para acelerar a transformação dos negócios e ajudar os clientes a obter uma rápida economia de custos, automatizando fluxos de trabalho corporativos complexos com IA generativa. A Automation Anywhere capacitará os clientes a criar automatizações de processos corporativos em poucos minutos com automação conversacional, transformando rapidamente solicitações de linguagem natural em ações automatizadas poderosas, aproveitando o Amazon Q, um assistente totalmente gerenciado, alimentado por IA generativa que pode ser configurado para responder perguntas, fornecer resumos, gerar conteúdo e concluir tarefas com base em dados corporativos.

"Ao disponibilizar a automação conversacional em toda a empresa com o Amazon Q, estamos equipando todos os funcionários das empresas com o potencial de automatizar e transformar seus fluxos de trabalho de processos complexos para modificar a maneira como eles trabalham e reduzir o tempo necessário de dias e semanas para minutos", disse Mihir Shukla, CEO e cofundador. "Nossos clientes têm registrado economias maciças com a automação alimentada por IA generativa, e muitos continuam a se surpreender com a rapidez com que essa economia de custos e os ganhos de produtividade podem ser realizados."

"Estamos empolgados em ver a AWS e a Automation Anywhere trazerem serviços baseados em IA para a automação de processos corporativos, combinando conhecimento com modelos LLM para automatizar fluxos de trabalho complexos", disse Rahul Patet, líder em automação da Alight, importante fornecedora de soluções de capital humano e negócios digitais integradas e baseadas em nuvem. "Acreditamos que o poder da automação de processos com tecnologia de IA tem a capacidade de transformar o futuro modo de operação das empresas."

Os usuários corporativos podem aproveitar o Amazon Q para resolver problemas, gerar conteúdo e obter insights. O Amazon Q fornece informações e conselhos imediatos e relevantes aos funcionários para agilizar tarefas, acelerar a tomada de decisões e a resolução de problemas e ajudar a estimular a criatividade. Dispostos em camadas dentro da Automation Success Platform, os usuários corporativos podem agora tomar medidas imediatas, liberando tempo para tarefas de maior valor, estimulando o aumento da inovação no local de trabalho e gerando uma economia de milhões de dólares para a empresa.

A automação baseada em IA generativa da Automation Anywhere com o Amazon Q pode aprimorar significativamente os recursos dos agentes virtuais de IA que oferecem suporte a clientes empresariais. Essa integração os municia com conjuntos de habilidades que refletem anos de treinamento e experiência, melhorando consideravelmente a experiência do cliente ao tornar as interações mais naturais, relevantes e satisfatórias para o cliente.

Este anúncio também está incluído no novo AI + Automation Enterprise System da Automation Anywhere.

No ano passado, a Automation Anywhere anunciou um Acordo de Colaboração Estratégica (SCA) com a AWS para trazer novas soluções de automação de processos e IA generativa para o mercado, com base em um relacionamento de anos entre as duas empresas que, desde então, evoluiu da infraestrutura principal para a camada de aplicativos com IA. A Automation Anywhere continua a desenvolver soluções com tecnologia de IA generativa específicas de experiência do cliente, processamento de documentos e inteligência de contact center usando o Amazon SageMaker JumpStart, Amazon Bedrock e outros serviços de IA e ML da AWS. A Automation Anywhere também aderiu ao AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program, um programa de venda conjunta para parceiros da AWS que fornece soluções de software executadas ou integradas à AWS, fortalecendo ainda mais o relacionamento com o mercado.

