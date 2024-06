Automation Anywhere anuncia la automatización conversacional impulsada por IA y Amazon Q para agilizar los flujos de trabajo empresariales complejos

Automation Anywhere integra Amazon Q para ayudar a las empresas a crear y automatizar procesos complejos en toda la empresa con automatización conversacional, convirtiendo rápidamente los flujos de trabajo que requieren mucho tiempo en acciones optimizadas

AUSTIN, Texas, 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. y Automation Anywhere, líder en soluciones de automatización impulsadas por IA, anunciaron hoy una colaboración ampliada con Amazon Web Services (AWS) para acelerar la transformación empresarial y ayudar a los clientes a lograr un rápido ahorro de costos, mediante la automatización de flujos de trabajo empresariales complejos con IA generativa. Automation Anywhere permitirá a los clientes crear automatizaciones de procesos en toda la empresa en cuestión de minutos con automatización conversacional, convirtiendo rápidamente las solicitudes de lenguaje natural en poderosas acciones automatizadas, aprovechando Amazon Q, un asistente totalmente administrado e impulsado por IA generativa, que se puede configurar para responder preguntas, proporcionar resúmenes, generar contenido y completar tareas basadas en datos empresariales.

"Al hacer que la automatización conversacional esté disponible en toda la empresa con Amazon Q, damos a todos los empleados de las empresas el potencial de automatizar y transformar sus desafiantes flujos de trabajo de procesos, para transformar la forma en que trabajan y reducir el tiempo que lleva de días y semanas a minutos", afirmó Mihir Shukla, director general y cofundador. "Nuestros clientes han experimentado ahorros masivos con la automatización impulsada por IA generativa, y muchos continúan sorprendidos de lo rápido que se pueden lograr estos ahorros en los costos y ganancias en la productividad".

"Nos entusiasma ver que AWS y Automation Anywhere incorporan servicios impulsados por IA a la automatización de procesos empresariales, combinando el conocimiento con modelos LLM para automatizar flujos de trabajo complejos", mencionó Rahul Patet, líder de automatización en Alight, un proveedor destacado de capital humano digital integrado y soluciones empresariales basados en la nube. "Creemos que el poder de la automatización de procesos basada en IA tiene la capacidad de transformar a futuro la forma en que las empresas operan".

Los usuarios empresariales pueden aprovechar Amazon Q para resolver problemas, generar contenido y obtener información. Amazon Q proporciona información y consejos inmediatos y relevantes a los empleados para agilizar las tareas, acelerar la toma de decisiones y la resolución de problemas, y ayudar a estimular la creatividad. Al interior de las capas de la Automation Success Platform, los usuarios de negocios ahora pueden tomar medidas inmediatas, liberando tiempo para tareas de mayor valor, estimulando una mayor innovación en el lugar de trabajo lo que resulta en millones de dólares en ahorros de costos para una empresa.

La automatización impulsada por IA generativa de Automation Anywhere con Amazon Q, puede mejorar significativamente las capacidades de los agentes virtuales de IA que apoyan a los clientes empresariales. Esta integración los equipa con conjuntos de habilidades que reflejan años de capacitación y experiencia, mejorando drásticamente la experiencia del cliente al hacer que las interacciones sean más naturales, relevantes y satisfactorias para el cliente.

Este anuncio también se incluye como parte del nuevo AI + Automation Enterprise System de Automation Anywhere.

El año pasado, Automation Anywhere anunció un Acuerdo de Colaboración Estratégica (SCA, por sus siglas en inglés) con AWS para llevar al mercado nuevas soluciones de automatización de procesos e IA generativa, basándose en una relación de años entre las dos empresas que desde entonces ha evolucionado desde la infraestructura central hasta la capa de aplicación con IA. Automation Anywhere sigue desarrollando soluciones generativas específicas impulsadas por IA en la experiencia del cliente, procesamiento de documentos e inteligencia del centro de contactos utilizando Amazon SageMaker JumpStart, Amazon Bedrock y otros servicios de IA y ML de AWS. Automation Anywhere también se unió al AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program, un programa de venta compartida para socios de AWS que proporciona soluciones de software que se ejecutan o se integran con AWS, fortaleciendo aún más la relación de comercialización.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en la automatización de procesos impulsada por inteligencia artificial, la cual pone a la IA a trabajar en todas las organizaciones. La Automation Success Platform de la empresa funciona con IA especializada, IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque centrado en la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere permite a organizaciones de todo el mundo aumentar la productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo, liberando el potencial humano a través de la automatización impulsada por la IA. Obtenga más información en www.automationanywhere.com.

