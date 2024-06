Automation Anywhere annonce une automatisation conversationnelle générative alimentée par Amazon Q pour rationaliser les flux de travail complexes des entreprises

Automation Anywhere intègre Amazon Q pour aider les entreprises à créer et automatiser des processus complexes à l'échelle de l'entreprise grâce à l'automatisation conversationnelle qui transforme rapidement les flux de travail chronophages en actions optimisées

AUSTIN, Texas, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. et Automation Anywhere, leader des solutions d'automatisation alimentées par l'IA, ont annoncé aujourd'hui une collaboration élargie avec AWS pour accélérer la transformation de l'entreprise et aider les clients à réaliser des économies rapides en automatisant les flux de travail complexes de l'entreprise avec l'IA générative. Automation Anywhere permettra aux clients de créer des automatisations de processus à l'échelle de l'entreprise en quelques minutes grâce à l'automatisation conversationnelle, en transformant rapidement les demandes en langage naturel en actions automatisées puissantes, en s'appuyant sur Amazon Q , un assistant génératif entièrement géré et alimenté par l'IA qui peut être configuré pour répondre aux questions, fournir des résumés, générer du contenu et effectuer des tâches basées sur les données de l'entreprise.

« En rendant l'automatisation conversationnelle disponible à l'échelle de l'entreprise avec Amazon Q, nous donnons à tous les employés des entreprises la possibilité d'automatiser et de transformer leurs processus de travail difficiles afin de transformer leur façon de travailler et de réduire les délais de plusieurs jours et semaines à quelques minutes, a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. Nos clients ont réalisé des économies massives grâce à l'automatisation générative alimentée par l'IA, et nombre d'entre eux continuent d'être étonnés par la rapidité avec laquelle ces économies de coûts et ces gains de productivité peuvent être réalisés. »

« Nous sommes ravis qu'AWS et Automation Anywhere apportent des services alimentés par l'IA à l'automatisation des processus d'entreprise, en mélangeant les connaissances avec des grands modèles de langage pour automatiser des flux de travail complexes, a commenté Rahul Patet, responsable de l'automatisation chez Alight, un fournisseur de premier plan de solutions numériques intégrées de capital humain et d'affaires basées sur le cloud. Nous pensons que la puissance de l'automatisation des processus basée sur l'IA a la capacité de transformer la façon dont les entreprises fonctionnent à l'avenir. »

Les utilisateurs professionnels peuvent tirer parti d'Amazon Q pour résoudre des problèmes, générer du contenu et obtenir des informations. Amazon Q fournit des informations et des conseils immédiats et pertinents aux employés afin de rationaliser les tâches, d'accélérer la prise de décision et la résolution de problèmes, et d'aider à stimuler la créativité. Au sein de la plateforme Automation Success , les utilisateurs professionnels peuvent désormais prendre des mesures immédiates, libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, stimuler l'innovation sur le lieu de travail et permettre à l'entreprise de réaliser des millions de dollars d'économies.

L'automatisation générative alimentée par l'IA d'Automation Anywhere avec Amazon Q peut améliorer de manière significative les capacités des agents virtuels d'IA qui soutiennent les clients professionnels. Cette intégration les dote de compétences qui reflètent des années de formation et d'expérience, améliorant considérablement l'expérience client en rendant les interactions plus naturelles, plus pertinentes et plus satisfaisantes pour le client.

Cette annonce fait également partie du nouveau système d'entreprise alliant IA et automatisation d'Automation Anywhere.

L'année dernière, Automation Anywhere a annoncé un accord de collaboration stratégique avec AWS pour apporter de nouvelles solutions d'automatisation des processus et d'IA générative sur le marché, en s'appuyant sur une relation de plusieurs années entre les deux entreprises qui a depuis évolué de l'infrastructure de base à la couche d'application avec l'IA. Automation Anywhere continue de développer des solutions génératives spécifiques alimentées par l'IA dans les domaines de l'expérience client, du traitement des documents et de l'intelligence des centres de contact en recourant à Amazon SageMaker JumpStart, Amazon Bedrock et à d'autres services AWS IA et ML. Automation Anywhere a également rejoint le programme accéléré de fournisseurs indépendants de logiciels AWS (AWS ISV Accelerate), un programme de covente pour les partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles qui fonctionnent sur ou s'intègrent à AWS, ce qui renforcera davantage la relation de mise sur le marché.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est un leader dans l'automatisation des processus alimentée par l'IA qui met l'IA au service des organisations. La plateforme Automation Success de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision qui consiste à stimuler l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation alimentée par l'IA. Pour en savoir plus, consultez www.automationanywhere.com .

