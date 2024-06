Automation Anywhere kündigt GenAI-gestützte Gesprächsautomatisierung auf Basis von Amazon Q zur Optimierung komplexer Unternehmensabläufe an

Automation Anywhere integriert Amazon Q, um Unternehmen bei der Erstellung und Automatisierung komplexer unternehmensweiter Prozesse durch konversationelle Automatisierung zu unterstützen, die zeitintensive Arbeitsabläufe in optimierte Aktionen verwandelt

AUSTIN, Texas, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc., und Automation Anywhere, ein führender Anbieter von KI-gestützten Automatisierungslösungen, gaben heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) bekannt, um die Transformation von Unternehmen zu beschleunigen und Kunden dabei zu helfen, durch die Automatisierung komplexer Betriebsabläufe mit generativer KI in kurzer Zeit Kosteneinsparungen zu erzielen. Automation Anywhere wird Kunden dazu befähigen, innerhalb von Minuten unternehmensweite Prozessautomatisierungen mit konversationeller Automatisierung zu erstellen und natürlichsprachliche Anfragen schnell in effektive automatisierte Aktionen umzuwandeln, indem sie Amazon Q nutzen – einen vollständig verwalteten Assistenten mit generativer KI, der so konfiguriert werden kann, dass er Fragen beantwortet, Zusammenfassungen erstellt, Inhalte generiert und Aufgaben auf Basis von Unternehmensdaten erledigt.

„Indem wir die Konversationsautomatisierung mit Amazon Q unternehmensweit bereitstellen, geben wir jedem Mitarbeiter eines Unternehmens die erforderlichen Tools an die Hand, um anspruchsvolle Prozessabläufe zu automatisieren und umzugestalten, die Arbeitsweise zu verändern und den Zeitaufwand von Tagen und Wochen auf Minuten zu reduzieren", berichtet Mihir Shukla, CEO und Mitbegründer. „Unsere Kunden haben mit GenAI-gestützter Automatisierung massive Einsparungen erzielt, und viele sind nach wie vor erstaunt, wie schnell diese Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen realisiert werden können."

„Wir begrüßen, dass AWS und Automation Anywhere KI-gestützte Dienste in die Automatisierung von Unternehmensprozessen einbringen und Wissen mit LLM-Modellen kombinieren, um komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren", kommentiert Rahul Patet, Automation Leader bei Alight, einem führenden Cloud-basierten Anbieter integrierter digitaler Personal- und Geschäftslösungen. „Wir sind davon überzeugt, dass das Potenzial der KI-gestützten Prozessautomatisierung die Art und Weise, wie Unternehmen in Zukunft arbeiten werden, grundlegend verändern kann."

Geschäftsanwender können Amazon Q nutzen, um Probleme zu lösen, Inhalte zu erstellen und Erkenntnisse zu gewinnen. Amazon Q liefert den Mitarbeitern umgehend relevante Informationen und Empfehlungen, um Aufgaben zu rationalisieren, die Entscheidungsfindung und Problemlösung zu beschleunigen und die Kreativität zu fördern. Durch die Integration in die Automation Success Platform können Geschäftsanwender sofort handeln und dadurch Zeit für höherwertige Aufgaben freisetzen, die Innovation am Arbeitsplatz vorantreiben und Kosteneinsparungen in Millionenhöhe für ein Unternehmen generieren.

Die GenAI-Automatisierung von Automation Anywhere mit Amazon Q kann die Fähigkeiten virtueller KI-Agenten zur Unterstützung von Geschäftskunden erheblich verbessern. Diese Integration stellt Fähigkeiten bereit, die jahrelanges Training und Erfahrung widerspiegeln und das Kundenerlebnis dramatisch verbessern, indem sie Interaktionen natürlicher, relevanter und zufriedenstellender für den Kunden gestalten.

Diese Lösung ist auch Teil des neuen AI + Automation Enterprise System von Automation Anywhere.

Im vergangenen Jahr gab Automation Anywhere ein Strategic Collaboration Agreement (SCA) mit AWS bekannt, um neue Prozessautomatisierungs- und GenAI-Lösungen auf den Markt zu bringen. Dieser Schritt baut auf der langjährigen Beziehung zwischen den Unternehmen auf, die sich seitdem von der Kerninfrastruktur zur Anwendungsebene mit KI weiterentwickelt hat. Automation Anywhere wird weiterhin spezifische GenAI-gestützte Lösungen in den Bereichen Kundenerlebnis, Dokumentenverarbeitung und Contact Center Intelligence unter Verwendung von Amazon SageMaker JumpStart, Amazon Bedrock und anderen AWS KI- und ML-Services entwickeln. Zudem ist Automation Anywhere dem AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program beigetreten – einem Co-Sell-Programm für AWS-Partner, die Softwarelösungen anbieten, die auf AWS laufen oder sich in AWS integrieren lassen, um die Go-to-Market-Beziehung weiter zu stärken.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung, der KI unternehmensweit einsetzt. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten, indem es das menschliche Potenzial durch KI-gestützte Automatisierung freisetzt. Weitere Informationen unter www.automationanywhere.com.

Kontaktieren Sie Automation Anywhere:

Automation Anywhere ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Automation Anywhere, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4656575/Automation_Anywhere_Logo.jpg