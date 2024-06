AUTOMOBILI PININFARINA OCCUPE UNE PLACE CENTRALE DANS LA MAISON DE LUXE INSPIRÉE DE BRUCE WAYNE À GOTHAM CITY

L'occasion unique de voir le studio sophistiqué du personnage civil du Dark Knight de DC, Batman - créé dans le centre-ville de Manhattan, à New York - fait partie d'un événement immersif sur invitation seulement, « Wayne Enterprises Experience », qui aura lieu ce mois-ci.

Mise en scène par Warner Bros. Discovery Global Consumer Products et Relevance International, l'expérience sur la 17e avenue ouest est hébergée dans une luxueuse maison de ville de sept étages. Chaque produit présenté a été soigneusement sélectionné pour refléter le style de vie de son résident fictif et comprend les derniers designs des mondes de la mobilité personnelle, de la mode, de la technologie et de la bijouterie.

Et chaque article - y compris quatre versions spécialement créées de la Battista et de l'hyper Barchetta B95 entièrement électriques - est en vente. Dévoilés pour la première fois le 30 avril, il s'agit des variantes Gotham et Dark Knight de chaque voiture. Un seul de chaque modèle est disponible. Consultez BruceWayneX.com pour obtenir tous les détails et la possibilité de réserver une voiture.

L'expérience pionnière Wayne Enterprises a été créée parallèlement aux célébrations de DC pour marquer les 85 ans de la franchise Batman, rendant hommage à l'un des personnages de la culture pop les plus emblématiques et les plus durables au monde. Chaque élément de l'expérience est inspiré par Bruce Wayne, et les invités sont accueillis lors de leur visite par d'autres résidents de la ville de Gotham, Alfred Pennyworth et Lucious Fox.

Paolo Dellachà, directeur général d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Automobili Pininfarina et Bruce Wayne constituent un partenariat parfait. Bruce Wayne est un entrepreneur visionnaire milliardaire engagé dans le progrès technologique, et nous avons créé des versions uniques et personnalisées de Battista et B95 qui comprennent de nouvelles fonctionnalités développées pour ses goûts et ses besoins exclusifs. Ce sont des voitures qu'il aurait certainement dans son garage de Gotham City."

Paolo a ajouté : « Cet événement ultra-exclusif apporte l'incroyable monde axé sur le design d'Automobili Pininfarina à un nouveau public, leur offrant une occasion unique de voir notre incroyable hypercar, d'acheter l'un des quatre modèles sur mesure que nous créons et d'en apprendre davantage sur l'avenir de notre marque."

Automobili Pininfarina a créé deux versions exclusives de l'hyper Barchetta B95 et de l'hyper GT Battista, appelées Gotham et Dark Knight, chacune présentant des spécifications uniques et auparavant invisibles. Les quatre voitures sont alimentées par une batterie lithium-ion de haute capacité de 120 kWh et quatre moteurs pour produire 1 900 ch. C'est suffisant pour propulser chaque modèle purement électrique de 0 à 100 km/h (0 à 62 mph) en moins de deux secondes - plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle.

Chacune a été méticuleusement organisée par les équipes d'ingénierie et de conception d'Automobili Pininfarina à Cambiano, en Italie, et comprend de toutes nouvelles fonctionnalités de conception et technologies inspirées de Wayne Enterprises. Par exemple, les instructions de navigation sont exprimées par le majordome de la famille Wayne, Alfred Pennyworth, tandis que le système d'infodivertissement affiche une séquence de bienvenue personnalisée avec le logo de Wayne Enterprise.

Les quatre designs reflètent la quête d'innovation de Wayne Enterprises et la personnalité de Bruce Wayne. Les modèles Battista présentent de nouvelles spécifications améliorant les performances afin d'améliorer l'efficacité aérodynamique, y compris des ailettes de requin à hayon et des ouvertures de style salon dans les ailes avant et arrière en fibre de carbone.

Pour mettre en avant la philosophie Dream Cars, Made Real d'Automobili Pininfarina, pour la première fois sur Battista, la cabine comprend des toits en verre panoramique pour le conducteur et le passager, tandis que l'intérieur est équipé d'un éclairage ambiant sur mesure. Tous les modèles affichent des logos Wayne Enterprise uniques sur l'extérieur et l'intérieur, ainsi que des châssis en aluminium et des plaques de porte inspirés par Bruce Wayne.

Spécification de Gotham détaillée

Ce design est destiné à refléter la sophistication plus douce et civile de Bruce Wayne. Les modèles B95 et Battista sont tous deux rembourrés en cuir brun distinctif et cousus sur mesure dans les panneaux centraux.

La carrosserie de la Battista de Gotham est recouverte d'une superbe peinture brillante Vittorio d'Argento, complétée par le toit brillant Nero Torino Goccia. Pour compléter le look, le logo emblématique 'F' de la marque est rétroéclairé et en aluminium anodisé brossé et poli. Les roues en alliage avant et arrière de 20 pouces sont finies par une face noire brillante Prezioso Evoluzione et un rebord en canal noir mat.

Les roues du Gotham B95 correspondent étroitement à celles de la Battista du Gotham, sauf qu'elles sont finies dans un anneau extérieur noir mat et noir brillant, avec des étriers Titan et un anneau central en aluminium anodisé anodisé pour compléter le look.

Spécification Dark Knight détaillée

En revanche, le design du Dark Knight reflète l'utilisation de la technologie par Bruce Wayne pour maintenir une longueur d'avance dans sa lutte contre le monde interlope criminel de la ville de Gotham. Ces véhicules sont dotés d'un revêtement en cuir noir Alcantara et en cuir noir, avec une couture contrastée unique en noir et or.

La carrosserie du Dark Knight Battista est recouverte de peinture brillante Nero Profondo, avec un toit Nero Torino Goccia. Les jantes polies en céramique de Glorioso complètent le look. L'extérieur du Dark Knight B95 s'associe à la Battista, avec également des jantes polies en céramique.

Les quatre designs reflètent la quête d'innovation de Wayne Enterprises et la personnalité de Bruce Wayne. De l'utilisation subtile du logo d'entreprise de Wayne Enterprises dans tous les véhicules à la broderie personnalisée du siège et à la voix inspirée par Alfred Pennyworth, ces voitures de rêve incarnent la personnalité de l'icône de la ville de Gotham.

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina est à l'avant-garde de l'expérience de luxe italienne pure grâce à son approche sur mesure, qui permet une adaptation précise aux préférences spécifiques des clients exigeants. Chaque véhicule est un chef-d'œuvre fabriqué à la main et un reflet de la personnalité du client inspiré par les artisans d'Automobili Pininfarina.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina est basée à Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne, et dispose d'une équipe de cadres expérimentés issus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, conçus et produits à la main en Italie, en mettant l'accent sur la conception d'expériences pour les plus grands créateurs de saveurs du monde, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception de la PURA. Cette philosophie imprégnera également toutes les futures voitures de production, alliant de manière transparente l'inspiration classique et la technologie de pointe.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE )

Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et offre un niveau de performance qui est irréalisable aujourd'hui dans n'importe quelle voiture de sport légale dotée d'une technologie de moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de moins de deux secondes de 0 à 100 km/h, et avec 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm au toucher, la Battista combine une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble zéro émission. La batterie de 120 kWh de Battista alimente quatre moteurs électriques - un à chaque roue - avec une autonomie WLTP combinée allant jusqu'à 476 km (US combined EPA : 300 miles) sur une seule charge. Pas plus de 150 exemples de Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

