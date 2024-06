AUTOMOBILI PININFARINA STEHT IM MITTELPUNKT DES VON BRUCE WAYNE INSPIRIERTEN LUXUSHAUSES IN GOTHAM CITY

Die einmalige Gelegenheit, die mondäne Junggesellenbude der zivilen Figur von DCs "Dunklem Ritter", Batman, zu besichtigen, die in der Innenstadt von Manhattan, New York, erschaffen wurde, ist Teil einer immersiven Veranstaltung, die in diesem Monat auf Einladung stattfindet: "Wayne Enterprises Experience".

Inszeniert von Warner Bros. Discovery Global Consumer Products und Relevance International. Das Erlebnis auf der West 17th Avenue ist in einem luxuriösen siebenstöckigen Stadthaus untergebracht. Jedes ausgestellte Produkt wurde sorgfältig ausgewählt, um den Lebensstil des fiktiven Bewohners widerzuspiegeln, und umfasst die neuesten Designs aus den Bereichen persönliche Mobilität, Mode, Technologie und Schmuck.

Und jedes Stück - einschließlich vier speziell angefertigter Versionen der vollelektrischen Battista und B95 hyper Barchetta - ist im Angebot. Sie wurden erstmals am 30. April enthüllt und sind die Varianten "Gotham" und "Dark Knight" jedes Autos. Von jedem Modell ist nur ein Exemplar erhältlich. Besuchen Sie BruceWayneX.com für alle Einzelheiten und die Möglichkeit, ein Auto zu reservieren.

Die bahnbrechende Wayne Enterprises Experience wurde parallel zu den Feierlichkeiten von DC zum 85-jährigen Bestehen der Batman-Franchise ins Leben gerufen und ehrt eine der weltweit bekanntesten und beständigsten Figuren der Popkultur. Jedes Element des Erlebnisses ist von Bruce Wayne inspiriert, und die Gäste werden auf ihrer Tour von anderen Bewohnern von Gotham City, Alfred Pennyworth und Lucious Fox, bewirtet.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: "Automobili Pininfarina und Bruce Wayne sind die perfekte Partnerschaft. Bruce Wayne ist ein visionärer Milliardär und Unternehmer, der sich dem technologischen Fortschritt verschrieben hat. Wir haben einzigartige und maßgeschneiderte Versionen von Battista und B95 entwickelt, die neue, für seinen exklusiven Geschmack und seine Bedürfnisse entwickelte Funktionen enthalten. Das sind Autos, die er mit Sicherheit in seiner Garage in Gotham City stehen hätte."

Paolo fügte hinzu: "Diese ultra-exklusive Veranstaltung bringt die unglaubliche, designorientierte Welt von Automobili Pininfarina einem neuen Publikum näher und gibt ihnen die einmalige Gelegenheit, unseren erstaunlichen Hypercar zu sehen, eines der vier maßgeschneiderten Modelle zu kaufen, die wir entwerfen, und etwas über die Zukunft unserer Marke zu erfahren."

Automobili Pininfarina hat zwei exklusive Versionen des B95 hyper Barchetta und des Battista hyper GT mit den Namen "Gotham" und "Dark Knight" geschaffen, die sich durch einzigartige und noch nie dagewesene Spezifikationen auszeichnen. Alle vier Fahrzeuge werden von einer leistungsstarken 120-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und vier Motoren mit einer Leistung von 1.900 PS angetrieben. Das reicht aus, um jedes rein elektrische Modell in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen - schneller als ein aktuelles Formel-1-Auto.

Jeder dieser Wagen wurde von den Konstruktions- und Designteams von Automobili Pininfarina in Cambiano, Italien, sorgfältig zusammengestellt und verfügt über brandneue, von Wayne Enterprises inspirierte Designmerkmale und Technologien. So werden beispielsweise die Navigationsanweisungen vom Butler der Familie Wayne, Alfred Pennyworth, gesprochen, während das Infotainment-System eine individuelle Begrüßungssequenz mit dem Wayne Enterprise-Logo anzeigt.

Alle vier Designs spiegeln das Streben von Wayne Enterprises nach Innovation und die Persönlichkeit von Bruce Wayne wider. Die Battista-Modelle verfügen über neue leistungssteigernde Spezifikationen zur Verbesserung der aerodynamischen Effizienz, darunter Haifischflossen an der Heckklappe und lamellenartige Öffnungen in den vorderen und hinteren Kohlefaserflügeln.

Um die Philosophie "Dream Cars, Made Real" von Automobili Pininfarina zu unterstreichen, verfügt die Kabine des Battista erstmals über ein Panorama-Glasdach für Fahrer und Beifahrer, während der Innenraum mit einer maßgeschneiderten Ambientebeleuchtung ausgestattet ist. Alle Modelle verfügen über einzigartige Wayne Enterprise-Logos auf der Außenseite und im Innenraum sowie über von Bruce Wayne inspirierte Aluminium-Chassis und Türschilder.

Gotham Spezifikation im Detail

Dieses Design soll die sanfte, zivile Kultiviertheit von Bruce Wayne widerspiegeln. Sowohl die B95- als auch die Battista-Modelle sind mit einem unverwechselbaren hellbraunen Leder und Nähten ausgestattet, zu denen auch eine maßgeschneiderte Steppung in den Mittelkonsolen gehört.

Die Karosserie des Gotham Battista ist in einem atemberaubenden Argento Vittorio Glanzlack lackiert, der durch das Nero Torino Goccia Glanzdach ergänzt wird. Das ikonische "F"-Logo der Marke ist hinterleuchtet und besteht aus gebürstetem und poliertem, eloxiertem Aluminium. Die 20-Zoll-Leichtmetallräder vorne und 21-Zoll-Leichtmetallräder hinten sind mit einer glänzend schwarzen Prezioso Evoluzione-Oberfläche und einer mattschwarzen Kederfelge ausgestattet.

Die Räder des Gotham B95 entsprechen denen des Gotham Battista, sind jedoch mit einem mattschwarzen Innen- und einem glänzend schwarzen Außenring ausgestattet. Die Titan-Bremssättel und ein schwarz eloxierter Felgenring aus gebürstetem Aluminium runden das Erscheinungsbild ab.

Dark Knight Spezifikation im Detail

Im Gegensatz dazu spiegelt das Design des Dunklen Ritters Bruce Waynes Einsatz von Technologie wider, um sich im Kampf gegen die kriminelle Unterwelt von Gotham City einen Vorteil zu verschaffen. Diese Fahrzeuge sind mit schwarzem Alcantara und schwarzem Leder ausgestattet, mit einer einzigartigen schwarz-goldenen Kontrastnaht.

Die Karosserie des Dark Knight Battista ist in Nero Profondo glänzend lackiert, das Dach ist in Nero Torino Goccia gehalten. Die keramikpolierten Glorioso-Felgen vervollständigen den Look. Das Äußere des Dark Knight B95 entspricht dem des Battista und ist ebenfalls mit keramikpolierten Felgen ausgestattet.

Alle vier Designs spiegeln das Streben von Wayne Enterprises nach Innovation und die Persönlichkeit von Bruce Wayne wider. Von der subtilen Verwendung des Wayne Enterprises-Firmenlogos in den Fahrzeugen bis hin zur individuellen Bestickung der Sitze und der von Alfred Pennyworth inspirierten Stimme - diese Traumautos verkörpern die Persönlichkeit der Ikone von Gotham City.

Automobilhersteller Pininfarina

Automobili Pininfarina steht an der Spitze der puren italienischen Luxuserfahrung mit seinem maßgeschneiderten Ansatz, der eine präzise Anpassung an die spezifischen Vorlieben anspruchsvoller Kunden ermöglicht. Jedes Fahrzeug ist ein handgefertigtes Meisterwerk, das die Persönlichkeit des Kunden widerspiegelt und von den Kunsthandwerkern von Automobili Pininfarina inspiriert wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter

automobili-pininfarina.com/media-hub

INFORMATIONEN ZU AUTOMOBILI PININFARINA

Der Hauptsitz von Automobili Pininfarina befindet sich in Cambiano, Italien, mit einer Geschäftsstelle in München, Deutschland, und einem Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premium-Automobilindustrie. Alle Fahrzeuge von Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und von Hand gefertigt und verkörpern die PURA-Designphilosophie, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung von Erlebnissen für die weltweit führenden Geschmacksträger liegt. Diese Philosophie wird auch alle künftigen Serienfahrzeuge durchdringen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK ZUR PRESSEMAPPE )

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das jemals in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er bietet ein Leistungsniveau, das heute in keinem straßenzugelassenen Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht werden kann. Schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen beim Sprint von 0 auf 100 km/h unter zwei Sekunden, mit 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment, vereint der Battista extreme Technik und Technologie in einem emissionsfreien Paket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren - einen an jedem Rad - mit einer kombinierten WLTP-Reichweite von bis zu 476 km (U.S. EPA kombiniert): 300 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Nicht mehr als 150 Exemplare der Battista werden im Atelier in Cambiano, Italien, in Handarbeit hergestellt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2435344/Automobili_Pininfarina_Battista_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2435345/Automobili_Pininfarina_Battista_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2435346/Wayne_Enterprises_Experience.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2435347/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2435349/Automobili_Pininfarina_Battista_Dark_Knight.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2435350/Automobili_Pininfarina_Battista_Gotham.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1316779/4755109/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg