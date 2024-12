BC.GAME lança o jogo caça-níqueis Monkey King Wukong

NICÓSIA, Chipre, 26 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A BC.GAME lançou seu mais recente jogo caça-níqueis, Wukong, inspirado no altamente aclamado Black Myth: Wukong, um jogo AAA inovador que cativou jogadores em todo o mundo. Lançado oficialmente em 24 de dezembro, esse jogo caça-níqueis de 6 tambores e 5 fileiras permite que os jogadores vivenciem a essência da jornada lendária de Wukong enquanto buscam recompensas de até 10.000 vezes a sua aposta.

O jogo incorpora símbolos e elementos icônicos de Black Myth: Wukong, como o cajado de Ruyi, garrafas de cabaça e pérolas de tesouro, projetados para recriar a atmosfera mítica da história original. A adição do recurso Sticky Symbols melhora a jogabilidade, mantendo símbolos especiais bloqueados durante as rodadas grátis, aumentando significativamente as chances de ganhar e desbloquear recompensas maiores.

Design visual sombrio e narrativa baseada em Wukong

O design visual de Wukong baseia-se em estilos de arte tradicionais chineses, misturando elementos do livro Journey to the West (Jornada para o Oeste). Os tambores estão cheios de símbolos reconhecíveis como o cajado Ruyi, garrafas de cabaça e pérolas de tesouro. Esses símbolos mergulham os jogadores no mundo mítico da história, recriando fielmente momentos-chave do romance, como o caos de Sun Wukong no Céu e seus encontros com o Demônio do Osso Branco.

O pano de fundo do jogo está enraizado em Journey to the West, onde Sun Wukong embarca em uma jornada com o monge Tang Seng e seus companheiros para obter as escrituras sagradas. Cada detalhe do jogo é cuidadosamente elaborado para dar vida a este conto lendário, oferecendo uma experiência de jogo única e um tributo à cultura e mitologia chinesas.

Principais características do jogo caça-níqueis Wukong:

Rodadas Grátis e Oportunidades de Bónus: o acionamento das rodadas grátis desbloqueia mecanismos de recompensa adicionais, aumentando as chances de obter grandes ganhos.

Recurso Sticky Symbols: os símbolos especiais permanecem no lugar durante as rodadas grátis, aumentando muito a probabilidade de ganhos.

Ganhos máximos de até 10.000x: o jogo oferece um pagamento máximo de até 10.000 vezes a aposta, proporcionando oportunidades de vitória significativas.

"Wukong não se trata apenas de girar tambores; trata-se de experimentar uma parte rica da cultura chinesa. Trabalhamos duro para garantir que o jogo seja deslumbrante, divertido e envolvente para os jogadores, com camadas de recursos que adicionam emoção. Estamos orgulhosos de oferecer um jogo que combina narrativa com jogabilidade e achamos que os jogadores vão adorar a jornada pelo mundo lendário de Wukong", disse Jack Dorset, CEO da BC.GAME.

Sobre a BC.GAME

A BC.GAME é uma plataforma líder de jogos online que integra tecnologia blockchain e criptomoedas em seus jogos de cassino, oferecendo uma experiência segura, transparente e descentralizada. A BC.GAME permite que os jogadores desfrutem de uma série de opções de jogos, incluindo caça-níqueis, jogos de mesa e ofertas de cassino ao vivo. A plataforma se dedica a fornecer aos jogadores maneiras emocionantes, justas e inovadoras de se envolver com o mundo dos jogos.

