BC.GAME lance la machine à sous Wukong sur le thème du Roi-Singe

NICOSIE, Chypre, 26 décembre 2024 /PRNewswire/ -- BC.GAME vient de lancer son dernier jeu de machines à sous, Wukong, inspiré de l'incontournable Black Myth: Wukong, un jeu AAA sans précédent qui continue de captiver les joueurs du monde entier. Officiellement lancé le 24 décembre, ce jeu de machines à sous à six rouleaux et cinq rangées permet aux joueurs de découvrir le voyage légendaire de Wukong tout en ayant la chance de gagner jusqu'à 10 000 fois leur mise.

Le jeu incorpore des symboles et des éléments emblématiques de Black Myth: Wukong, tels que le bâton de Ruyi, les gourdes et les perles de trésor, conçus pour recréer l'atmosphère mythique de l'histoire originale. L'ajout de la fonction Sticky Symbols optimise le gameplay en maintenant les symboles spéciaux en place pendant les tours gratuits, ce qui augmente considérablement les chances de gagner et de débloquer des récompenses plus importantes.

La conception visuelle et la narration sombres de Wukong

La conception visuelle de Wukong s'inspire des styles artistiques traditionnels chinois tout en y incorporant des éléments de La Pérégrination vers l'Ouest. Les rouleaux proposent des symboles immédiatement reconnaissables tels que le bâton de Ruyi, les gourdes et les perles de trésor. Ces symboles plongent les joueurs dans le monde mythique de l'histoire, recréant fidèlement les moments clés du roman, tels que les ravages de Sun Wukong au Paradis et ses rencontres avec le démon de l'os blanc.

Le contexte du jeu puise dans La Pérégrination vers l'Ouest, où Sun Wukong entreprend un voyage avec le moine Tang Seng et ses compagnons pour obtenir des écritures sacrées. Chaque détail du jeu est soigneusement pensé pour donner vie à cette histoire légendaire, offrant une expérience de jeu unique et un hommage à la culture et à la mythologie chinoises.

Principales fonctions de la machine à sous Wukong :

Trous gratuits et opportunités de bonus : le déclenchement des tours gratuits débloque des mécanismes de récompense supplémentaires, augmentant ainsi les chances de remporter des gains importants.

Fonction Sticky Symbols : les symboles spéciaux sont maintenus pendant les tours gratuits, ce qui augmente considérablement le potentiel de gain.

Remportez jusqu'à 10 000 fois votre mise : le jeu offre un gain maximum pouvant atteindre 10 000 fois la mise, ce qui représente d'importantes possibilités de gains.

« Wukong, ce n'est pas seulement faire tourner des rouleaux, c'est aussi découvrir un pan important de la culture chinoise. Nous avons travaillé dur pour faire en sorte que le jeu soit magnifique, amusant et attrayant pour les joueurs, et qu'il soit doté d'un grand nombre de fonctionnalités qui ajoutent de l'intérêt. Nous sommes fiers de proposer un jeu qui allie la narration et le gameplay, et nous pensons que les joueurs vont adorer le voyage dans le monde légendaire de Wukong », déclare Jack Dorset, CEO, BC.GAME.

À propos de BC.GAME

BC.GAME est une plateforme leader des jeux en ligne qui intègre la technologie blockchain et les cryptomonnaies à ses jeux de casino. En offrant une expérience sécurisée, transparente et décentralisée, BC.GAME permet aux joueurs de profiter d'une variété d'options de jeu, y compris les machines à sous, les jeux de table et les offres de casino en temps réel. La plateforme a pour vocation d'offrir aux joueurs une approche passionnante, équitable et innovante d'évoluer dans le monde du gaming.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2496049/BC_GAME_Logo.jpg