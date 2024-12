BC.GAME lanceert Wukong gokkast met apenkoningsthema

NICOSIA, Cyprus, 27 december 2024 /PRNewswire/ -- BC.GAME heeft zijn nieuwste gokkast gelanceerd, Wukong, geïnspireerd door de veelgeprezen Black Myth: Wukong, een baanbrekende AAA-game die spelers over de hele wereld in zijn ban heeft. Deze slotgame met 6 rollen en 5 rijen is officieel uitgebracht op 24 december en laat spelers de essentie van Wukongs legendarische reis ervaren terwijl ze een kans maken op beloningen tot 10.000 keer hun inzet.

Het spel bevat iconische symbolen en elementen uit Black Myth: Wukong, zoals de Ruyi-staf, kalebassen en schatparels, ontworpen om de mythische sfeer van het originele verhaal na te bootsen. De toevoeging van de Sticky Symbols-functie verbetert de gameplay door speciale symbolen op hun plaats te houden tijdens gratis spins, waardoor de winkansen aanzienlijk toenemen en er grotere beloningen vrijkomen.

Duister visueel ontwerp en verhaal achter Wukong

Het visuele ontwerp van Wukong is gebaseerd op traditionele Chinese kunststijlen en combineert elementen van Journey to the West. De rollen zijn gevuld met herkenbare symbolen zoals de Ruyi-staf, kalebassen en schatparels. Deze symbolen dompelen spelers onder in de mythische wereld van het verhaal en bootsen belangrijke momenten uit het boek na, zoals de verwoesting van Sun Wukong in de Hemel en zijn ontmoetingen met de Demon van het Witte Been.

De achtergrond van de game is geworteld in Journey to the West, waar Sun Wukong samen met de monnik Tang Seng en zijn metgezellen op reis gaat om heilige geschriften te bemachtigen. Elk detail van het spel is zorgvuldig gemaakt om dit legendarische verhaal tot leven te brengen, een unieke spelervaring te bieden en een eerbetoon aan de Chinese cultuur en mythologie.

Belangrijkste kenmerken van de Wukong gokkast:

Gratis spins en bonuskansen: Het activeren van gratis spins ontgrendelt extra beloningsmechanismen, waardoor de kansen op grote winsten toenemen.

Functies van sticky symbolen: Speciale symbolen blijven staan tijdens de gratis spins, waardoor de winstkansen aanzienlijk toenemen.

Tot 10.000x Max Win: Het spel biedt een maximale uitbetaling tot 10.000 keer de inzet, waardoor er aanzienlijke winstkansen zijn.

"Wukong gaat niet alleen over de draaiende rollen; het gaat over het ervaren van een rijk deel van de Chinese cultuur. We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het spel prachtig, leuk en boeiend is voor spelers, met lagen vol functies die voor extra spanning zorgen. We zijn er trots op dat we een game kunnen bieden die storytelling combineert met gameplay, en we denken dat spelers de reis door de legendarische wereld van Wukong geweldig zullen vinden," aldus Jack Dorset, CEO van BC.GAME.

Over BC.GAME

BC.GAME is een toonaangevend online spelplatform dat blockchaintechnologie en cryptocurrency in zijn casinospellen integreert. Door een veilige, transparante en gedecentraliseerde ervaring te bieden, stelt BC.GAME spelers in staat om te genieten van een verscheidenheid aan spelopties, waaronder slots, tafelspellen en live casino-aanbiedingen. Het platform is toegewijd om spelers spannende, eerlijke en innovatieve manieren te bieden om zich op spannende, eerlijke en innovatieve manieren met de wereld van gaming bezig te houden.

