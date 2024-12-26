BC.GAME推出以孫悟空為主題的老虎機游戲《悟空》

塞浦路斯尼科西亞2024年12月26日 /美通社/ -- BC.GAME推出了其最新老虎機游戲《悟空》(Wukong)。該游戲靈感來源於備受矚目的3A大作《黑神話：悟空》(Black Myth: Wukong)，這款突破性的游戲已在全球范圍內吸引了眾多玩家。《悟空》於12月24日正式發布，是一款6軸5行的老虎機游戲，讓玩家在追逐高達投注金額10,000倍的獎勵的同時，體驗孫悟空的傳奇旅程。

這款游戲融合了《黑神話：悟空》的標志性符號和元素，如如意金箍棒、葫蘆瓶和寶珠，旨在重現原故事的神話氛圍。游戲還添加了「粘滯符號」(Sticky Symbols)功能，使特殊符號在免費旋轉期間保持鎖定，大幅增加獲勝幾率和解鎖更大獎勵的機會。

《悟空》的深色視覺設計與敘事背景

《悟空》的視覺設計汲取了傳統中國藝術風格，融合了《西游記》中的元素。轉軸上布滿了如意金箍棒、葫蘆瓶和寶珠等可辨識的符號。這些符號將玩家帶入神話般的故事世界，忠實再現了小說中的關鍵情節，如孫悟空大鬧天宮和與三打白骨精。

游戲背景基於《西游記》，講述了孫悟空與唐僧及其伙伴們踏上取得真經的旅程。游戲的每一個細節都經過精心設計，以重現這一傳奇故事，為玩家帶來獨特的游戲體驗，同時致敬中國文化與神話。

《悟空》老虎機游戲的主要特點：

免費旋轉與獎勵機會：觸發免費旋轉將解鎖額外的獎勵機制，提高贏取大獎的幾率。

粘滯符號功能：特殊符號在免費旋轉期間保持鎖定，大幅提升獲勝潛力。

最高10,000倍獎勵：游戲提供最高達投注金額10,000倍的豐厚獎勵，帶來巨大的獲勝機會。

BC.GAME首席執行官Jack Dorset表示：「《悟空》不僅僅是旋轉轉軸的游戲，更是體驗中華文化的一部分。我們努力讓這款游戲既炫酷又有趣，同時層次豐富，充滿驚喜。能夠推出這樣一款將故事敘述與游戲玩法相結合的游戲，我們感到非常自豪。我們相信，玩家一定會喜歡探索悟空傳奇世界的旅程。」

關於BC.GAME

BC.GAME是一家領先的在線游戲平台，將區塊鏈技術和加密貨幣融入其娛樂場游戲中。通過提供安全、透明和去中心化的體驗，BC.GAME讓玩家可以享受多種游戲選擇，包括老虎機、桌面游戲和真人娛樂場。平台致力於為玩家提供令人興奮、公平且創新的方式，融入游戲世界。

SOURCE BC.GAME