Better by MTA amplía su red mundial de élite con nuevos miembros Platinum distinguidos

PALM BEACH GARDENS, Florida, 29 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Better by MTA, la principal plataforma mundial que conecta a los viajeros médicos con facilitadores de confianza y proveedores de atención médica acreditados, se enorgullece en anunciar la incorporación de nuevos y distinguidos miembros Platinum. Estos líderes en atención hospitalaria internacional, oftalmología, cirugía estética y facilitación de la atención médica elevan aún más el compromiso de la plataforma con la calidad, la innovación y las experiencias fluidas de los pacientes en todo el mundo.

Los miembros Platinum más nuevos incluyen:

Hospital Especializado y Centro de Investigación King Faisal (KFSH, por sus siglas en inglés)

En el Hospital Especializado y Centro de Investigación King Faisal (KFSH), los pacientes internacionales de todo el mundo son recibidos con atención médica compasiva, personalizada e innovadora. A través de sus servicios de atención médica internacional, el hospital se dedica a orientar a los pacientes en cada paso de su proceso de atención médica, para asegurarse de ofrecer comodidad, claridad y confianza desde la primera consulta hasta la recuperación completa.

La misión de KFSH es brindar atención médica excepcional y personalizada a pacientes internacionales al conectarlos con especialistas de renombre mundial e instalaciones avanzadas, a la vez que garantiza una experiencia perfecta, cómoda y libre de estrés. Su visión es ser el destino mundial preferido para la atención médica internacional, reconocida por las tecnologías médicas avanzadas, la atención centrada en el paciente y la investigación pionera.

Un equipo certificado a nivel internacional apoya esta misión y se centra en proporcionar una experiencia fluida y de apoyo para los pacientes y sus familias. Los profesionales de viajes médicos certificados gestionan los detalles del proceso de atención, mientras que los enlaces médicos y los administradores de casos facilitan una comunicación clara y continua entre pacientes, proveedores de atención médica y médicos remitentes. El personal de apoyo multilingüe brinda asistencia culturalmente sensible en los idiomas preferidos de los pacientes, lo que garantiza una comunicación clara y un apoyo personalizado durante todo el proceso de tratamiento.

FV Hospital – Vietnam

FV Hospital es un hospital privado, de propiedad totalmente extranjera, establecido por un colectivo de médicos franceses dirigido por el Dr. Jean-Marcel Guillon. El hospital abrió formalmente sus puertas el 11 de abril de 2003. En 2024, FV se convirtió en miembro de Thomson Medical Group, uno de los principales proveedores de atención médica del sudeste asiático, que tiene su sede en Singapur.

FV fue el primer hospital de la región en recibir la certificación HAS (Haute Autorité de Santé) de la Autoridad Nacional de Salud de Francia desde 2007. También es el único hospital en el sur de Vietnam que ha logrado la acreditación internacional de la JCI cuatro veces consecutivas, de 2016 a 2025. Estas prestigiosas certificaciones internacionales reflejan el compromiso de FV Hospital con la seguridad del paciente y los estándares de atención reconocidos a nivel internacional.

FV emplea actualmente a 1.500 personas, entre ellas más de 200 médicos de Vietnam, Francia, Alemania y otros países. FV opera las veinticuatro horas del día y ofrece una gama completa de servicios médicos en más de 45 especialidades. Durante más de dos décadas, FV ha atendido a más de seis millones de visitas de pacientes, incluidos más de un millón de pacientes internacionales de más de 170 países.

Con la ambición de convertirse en un proveedor de atención médica líder en Asia, FV ofrece facturación directa con más de 100 compañías de seguros y acepta el plan nacional de seguro de salud de Vietnam, junto con una variedad de otras opciones de apoyo financiero. Como resultado, los pacientes pueden acceder a atención médica acreditada a nivel internacional a aproximadamente el 50 % del costo de hospitales comparables en la región.

Dr. Isaac Hindi

Centro Médico Americano Británico Cowdray (ABC), Campus Santa Fe – México

El Dr. Isaac Hindi es un oftalmólogo muy respetado que se especializa en cirugía de córnea, cataratas y refractiva en el American British Cowdray Medical Center (ABC) – Campus de Santa Fe en Ciudad de México. El Centro Médico ABC ha sido reconocido por Newsweek como uno de los mejores hospitales del mundo 2024 y es ampliamente considerado como el hospital privado más prestigioso de México.

Certificado por la Junta Mexicana de Oftalmología y el Consejo Internacional de Oftalmología (ICO), el Dr. Hindi ha completado una capacitación avanzada de becas internacionales en cirugía refractiva y de córnea, con otros programas especializados en Israel y América Latina.

El Centro Médico ABC está acreditado por la Comisión Conjunta Internacional (JCI) y Magnet® es reconocido por el Centro Americano de Acreditación de Enfermeras (ANCC), distinciones que reflejan los más altos estándares en calidad de atención médica mundial, seguridad y atención centrada en el paciente. Durante más de 14 años consecutivos, ambos campus de ABC han mantenido la acreditación de la JCI, lo que destaca su inquebrantable compromiso con la excelencia internacional.

El Dr. Hindi ofrece servicios integrales de oftalmología que incluyen cirugía avanzada de cataratas, trasplante de córnea, manejo y cirugía del glaucoma, tratamientos de retina, cirugía de lente colámero implantable (ICL), implantación de anillos intracorneales y procedimientos refractivos. Los servicios están disponibles en inglés, español y hebreo.

Dr. Patrick Tonnard, MD, PhD

Director ejecutivo y fundador, Centro de Cirugía Plástica y Medicina Estética Coupure 2 (EMC²) – Gante, Bélgica

El Dr. Patrick Tonnard es un cirujano plástico y reconstructivo de renombre mundial, certificado por la junta y reconocido a nivel mundial como pionero en el rejuvenecimiento facial. Como director general y fundador del Centro de Cirugía Plástica Couture y EMC² en Bélgica, dirige dos de las instituciones estéticas más respetadas de Europa.

El Dr. Tonnard es el creador de técnicas innovadoras que incluyen el levantamiento MACS y el injerto de nanograsas, innovaciones que han transformado los estándares globales para el rejuvenecimiento facial natural y mínimamente invasivo. Su enfoque regenerativo integra técnicas quirúrgicas avanzadas con métodos de injerto de grasa basados en células madre, para ofrecer resultados que se ven naturales y duran de 10 a 15 años.

Con más de 100 publicaciones científicas revisadas por pares, más de 250 conferencias internacionales y demostraciones quirúrgicas en vivo, y siete libros publicados, el Dr. Tonnard combina el dominio clínico con el liderazgo académico. Su práctica es especialmente reconocida por el rejuvenecimiento facial natural y la estética facial masculina especializada, para ofrecer a los pacientes resultados refinados que restauran la vitalidad al tiempo que preservan la individualidad.

Emerge Medical Travel

Emerge Medical Travel es una plataforma confiable de facilitación de atención médica que vincula a pacientes de todo el mundo con hospitales acreditados por AACI y reconocidos profesionales médicos indios. Nuestra misión es crear viajes médicos suaves y personalizados que se guíen por la compasión, la seguridad y la claridad en cada etapa.

La excelente experiencia del paciente es la esencia de nuestra filosofía. Más allá de la atención médica, nos aseguramos de que cada persona tenga un ambiente de curación cómodo, una coordinación perfecta y un apoyo sustancial.

Emerge incorpora la aplicación Better, una herramienta digital que agiliza la comunicación paciente-hospital, el intercambio de documentos y la coordinación del tratamiento, en colaboración con la Asociación de Turismo Médico (MTA, por sus siglas en inglés). Este sistema mejorado eleva el nivel de atención para los pacientes en todo el mundo, aumenta la transparencia y fomenta la confianza.

Emerge Medical Travel permite a los pacientes obtener una atención médica de primer nivel al combinar la excelencia clínica, un servicio compasivo y tecnologías innovadoras. La empresa está impulsada por un compromiso con la calidad y la integridad.

Fortalecimiento del ecosistema mundial de viajes médicos

La incorporación de estos miembros Platinum refuerza la misión de Better by MTA de crear un ecosistema confiable e impulsado por la tecnología que conecte a los pacientes con proveedores y facilitadores examinados que cumplan con los más altos estándares internacionales.

Jonathan Edelheit, director ejecutivo de la Asociación de Turismo Médico, declaró:

"Better by MTA se creó para brindar mayor transparencia, calidad y coordinación a la industria mundial de viajes médicos. Dar la bienvenida a estos nuevos miembros Platinum fortalece aún más nuestra red de proveedores y facilitadores de clase mundial comprometidos con la seguridad, la innovación y la excelencia del paciente. Estos líderes ejemplifican el nivel de calidad y profesionalismo que merecen los viajeros médicos".

A medida que la demanda mundial de atención médica transfronteriza continúa creciendo, Better by MTA se mantiene a la vanguardia del avance de la confianza, la integración de la tecnología y las soluciones centradas en el paciente en todo el mundo.

Acerca de Better by MTA

Better by MTA es una plataforma mundial que une a los actores clave en el ecosistema del turismo médico, conectando a viajeros médicos, facilitadores calificados y proveedores acreditados para impulsar un proceso de viaje médico sin problemas. Better ofrece acceso a proveedores de confianza, educación sólida, opciones de financiamiento y atención de calidad sin igual, lo que mejora la experiencia de los viajes médicos.

Para más información, visite better.medicaltourism.com.

FUENTE Medical Tourism Association