Beyond the Signal: A KuCoin comemora seu 9º aniversário com uma competição multicategoria e prêmios totais de até 650.000 USDT.

Abrangendo Spot, Futuros, VIP, Recompensas, Pagamentos, Mineração e Carteira Web3, a campanha vincula as recompensas dos usuários a uma participação mais ampla em todo o ecossistema da KuCoin.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder em criptomoedas construída com base na confiança, anunciou hoje o lançamento de sua 9ª Competição de Negociação de Aniversário, sob o tema "Além do Sinal". Com recompensas totais de até 650.000 USDT, a campanha reúne as categorias Spot, Futuros, VIP e Earn, incentivando os usuários a explorar pagamentos, mineração em nuvem e outros aplicativos em todo o ecossistema da KuCoin.

"Beyond the Signal" (além do sinal, em português) reflete a perspectiva da KuCoin sobre a próxima fase das criptomoedas: Olhando além das oscilações de curto prazo do mercado, a iniciativa considera a infraestrutura, os serviços públicos e as conexões confiáveis que sustentam o desenvolvimento de longo prazo do setor. Em vez de ser estruturada em torno de uma única classificação de negociação, a competição oferece quatro categorias distintas, desenvolvidas para refletir as diferentes formas pelas quais os usuários participam da economia de ativos digitais:

A Spot Track foi projetada para usuários interessados em explorar uma ampla variedade de ativos digitais e mercados à vista.

A Trilha do Futuro oferece mecânicas competitivas mais avançadas para participantes com experiência adequada nesse segmento.

A Trilha VIP oferece um caminho de participação exclusivo, adaptado à escala e às necessidades específicas dos usuários profissionais.

A Earn Track estende a campanha para além da negociação, abrangendo a gestão de ativos digitais e a criação de valor no longo prazo.

Além disso, a campanha incentiva os usuários a explorarem o ecossistema KuCoin mais amplo, que inclui o KuCoin Pay — que conecta ativos digitais a cenários de pagamento do dia a dia —, o KuMining — que reduz as barreiras de participação na mineração de criptomoedas e na infraestrutura blockchain —, e o KuCoin Web3 Wallet — uma solução de gerenciamento de ativos com custódia própria que está evoluindo para um acesso unificado a negociações, mercados tokenizados e ecossistemas multichain. Em conjunto, essas ofertas refletem a evolução contínua da KuCoin, de uma plataforma de negociação para um ecossistema mais amplo, que abrange acesso ao mercado, gestão de ativos, pagamentos, mineração, descoberta na Web3 e utilidade no mundo real.

As recompensas da campanha reforçam ainda mais essa visão estratégica. Além dos prêmios em dinheiro, a campanha apresenta o KCS, que oferece suporte a uma crescente variedade de utilidades em todo o ecossistema da KuCoin, conectando benefícios de negociação, recompensas, pagamentos, programas de fidelidade e engajamento da comunidade. Ao incorporar o KCS à campanha, a KuCoin está criando uma oportunidade adicional para que os usuários descubram e participem das funcionalidades de seu ecossistema em expansão. A campanha também conecta a participação digital com experiências culturais por meio de 10 conjuntos exclusivos de presentes de edição limitada da parceria KuCoin e uma bolsa de golfe de Adam Scott em parceria com a KuCoin.

Por meio de sua estrutura multifacetada e de conexões mais amplas com o ecossistema, a campanha representa não apenas uma celebração da jornada de nove anos da KuCoin, mas também um convite para sua comunidade global ir além dos sinais do mercado.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma mundial líder em criptomoedas, criada com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e enfoque centrado no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma perfeita experiência de negociação. A KuCoin proporciona acesso a mais de 1.500 ativos digitais mediante um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de formar uma infraestrutura de ativos digitais transparente conforme as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, estabelecemos uma base sólida de conformidade internacional, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin