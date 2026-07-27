Vượt lên trên cả tín hiệu: KuCoin đánh dấu kỷ niệm 9 năm thành lập với cuộc thi gồm nhiều hạng mục và tổng giá trị phần thưởng lên đến 650.000 USDT

Trải rộng trên các hạng mục Giao ngay (Spot), Hợp đồng tương lai (Futures), VIP, Earn, Thanh toán, Khai thác và Ví Web3, chiến dịch kết nối phần thưởng dành cho người dùng với sự tham gia sâu rộng hơn trên toàn bộ hệ sinh thái KuCoin

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 27 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay công bố khởi động Cuộc thi Giao dịch Kỷ niệm 9 năm thành lập với chủ đề "Vượt lên trên cả tín hiệu". Với tổng giá trị phần thưởng lên đến 650.000 USDT, chiến dịch quy tụ các hạng mục Giao ngay, Hợp đồng tương lai, VIP và Earn, đồng thời khuyến khích người dùng khám phá các dịch vụ thanh toán, khai thác trên đám mây cùng nhiều ứng dụng khác trong toàn bộ hệ sinh thái rộng lớn hơn của KuCoin.

Chủ đề "Vượt lên trên cả tín hiệu" phản ánh góc nhìn của KuCoin về giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành tiền mã hóa: nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn của thị trường để hướng tới hạ tầng, ứng dụng thực tiễn và các kết nối đáng tin cậy hỗ trợ sự phát triển của ngành trong dài hạn. Thay vì được xây dựng xoay quanh một bảng xếp hạng giao dịch duy nhất, cuộc thi gồm bốn hạng mục riêng biệt được thiết kế để phản ánh những cách thức đa dạng mà người dùng tham gia vào nền kinh tế tài sản số:

Hạng mục Giao ngay được thiết kế dành cho những người dùng quan tâm đến việc khám phá nhiều loại tài sản số và thị trường giao ngay.

Hạng mục Hợp đồng tương lai mang đến cơ chế thi đấu nâng cao hơn dành cho những người tham gia có kinh nghiệm phù hợp.

Hạng mục VIP cung cấp lộ trình tham gia riêng được thiết kế phù hợp với quy mô và các nhu cầu chuyên biệt của người dùng chuyên nghiệp.

Hạng mục Earn mở rộng phạm vi của chiến dịch vượt ra ngoài hoạt động giao dịch hướng tới quản lý tài sản số và tạo dựng giá trị dài hạn hơn.

Bên cạnh bốn hạng mục trên, chiến dịch còn khuyến khích người dùng khám phá toàn bộ hệ sinh thái rộng lớn hơn KuCoin, bao gồm KuCoin Pay, kết nối tài sản số với các tình huống thanh toán trong đời sống hằng ngày; KuMining, giảm rào cản tham gia vào lĩnh vực khai thác tiền mã hóa và hạ tầng blockchain; cùng Ví KuCoin Web3, giải pháp quản lý tài sản theo mô hình ví tự lưu ký đang phát triển thành một cổng truy cập thống nhất cho hoạt động giao dịch, các thị trường token hóa và hệ sinh thái đa chuỗi. Những dịch vụ này phản ánh sự phát triển liên tục của KuCoin từ một nền tảng giao dịch trở thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn bao gồm khả năng tiếp cận thị trường, quản lý tài sản, thanh toán, khai thác tiền mã hóa, khám phá Web3 và các ứng dụng thực tiễn.

Phần thưởng của chiến dịch củng cố hơn nữa định hướng này. Bên cạnh các giải thưởng tiền mặt, chiến dịch còn trao KCS, đồng tiền số hỗ trợ ngày càng nhiều tiện ích trong hệ sinh thái KuCoin, kết nối các lợi ích giao dịch, phần thưởng, thanh toán, chương trình khách hàng thân thiết và gắn kết cộng đồng. Thông qua việc tích hợp KCS vào chiến dịch, KuCoin tạo thêm một kênh để người dùng khám phá và tham gia vào các tiện ích trong hệ sinh thái đang mở rộng của mình. Chiến dịch cũng kết nối hoạt động tham gia trên nền tảng số với các trải nghiệm văn hóa thông qua 10 bộ quà tặng KuCoin phiên bản giới hạn độc quyền và một túi chơi golf KuCoin phiên bản Adam Scott.

Thông qua cấu trúc gồm nhiều hạng mục và kết nối với hệ sinh thái rộng lớn hơn, chiến dịch không chỉ là dịp kỷ niệm hành trình chín năm của KuCoin mà còn là lời mời dành cho cộng đồng toàn cầu của công ty cùng vượt lên trên những tín hiệu thị trường.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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