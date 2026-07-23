KuCoin Rayakan Hari Jadi Kesembilan, Basis Pengguna Tembus 45 Juta, Perkuat Komitmen Membangun Ekosistem Kripto Tepercaya

Industri kripto kini tidak lagi hanya identik dengan aktivitas trading dan akses menuju pasar aset digital. Seiring perkembangannya, industri ini semakin terintegrasi dengan sistem keuangan global dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah platform tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besarnya jumlah pengguna, namun juga tingkat kepercayaan, ketangguhan, kecerdasan, serta manfaat nyata dari infrastruktur yang dibangunnya. Laporan tersebut menggambarkan bagaimana KuCoin berevolusi dari platform untuk menemukan aset digital menjadi ekosistem yang melayani investor ritel, institusi, pelaku usaha, hingga komunitas Web3.

Sepanjang Semester I-2026, basis pengguna KuCoin telah melampaui 45 juta di seluruh dunia. Selain mempertahankan pertumbuhan di pasar-pasar utama, KuCoin juga mencatat perkembangan pesat di berbagai kawasan berkembang. Jumlah pengguna baru meningkat 170% di Amerika Latin dan 30% di Afrika. Pertumbuhan tersebut didorong oleh investasi berkelanjutan pada infrastruktur perdagangan, akses Web3, sistem pembayaran aset digital, serta layanan bagi investor institusi.

Ekosistem Crypto-as-a-Service milik KuCoin kini didukung lebih dari 120 mitra, sedangkan jaringan brokernya telah berkembang menjadi lebih dari 400 mitra. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan broker, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan pelaku usaha terhadap infrastruktur aset digital modular berstandar institusi. Pada saat yang sama, KuCoin semakin memperluas perannya, tidak hanya sebagai bursa aset kripto, melainkan juga penyedia infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi aset digital secara lebih luas.

Kepercayaan tetap menjadi fondasi utama dari strategi tersebut. Melalui Trust Project senilai US$2 miliar, KuCoin memperkuat lima aspek utama, yaitu keamanan, kepatuhan regulasi dan tata kelola, transparansi, perlindungan pengguna, serta ketahanan infrastruktur dan operasional global. Komitmen tersebut diperkuat melalui verifikasi independen dari pihak ketiga, termasuk sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019, Cryptocurrency Security Standard (CCSS), serta Proof of Reserves yang telah diaudit oleh Hacken. KuCoin juga terus memperluas kepatuhan regulasinya, antara lain melalui registrasi sebagai penyedia Digital Currency Exchange di AUSTRAC Australia dan otorisasi MiCAR di Eropa.

Laporan tersebut juga menyoroti semakin luasnya pemanfaatan aset digital dalam kehidupan sehari-hari serta semakin eratnya integrasi kripto dengan sistem keuangan konvensional. KuCoin Pay mencatat pertumbuhan volume pembayaran on-chain yang kuat, lonjakan lebih dari tiga kali lipat pada volume pembayaran off-chain, peningkatan sekitar 25 kali lipat pada jumlah transaksi, serta kenaikan 60% pada jumlah merchant dan mitra layanan. Sementara itu, KuCard resmi diluncurkan di Australia melalui jaringan global Mastercard. Lebih dari sekadar mencatat pertumbuhan transaksi, capaian tersebut menunjukkan bahwa perluasan adopsi metode pembayaran kripto akan ditentukan oleh kemampuannya berintegrasi dengan sistem pembayaran yang telah dikenal masyarakat dan pelaku usaha, bukan dengan memperkenalkan cara bertransaksi yang sama sekali baru.

Kecerdasan buatan (AI) juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan infrastruktur KuCoin. KIA, asisten AI berbasis kripto milik KuCoin, kini berkembang dari sekadar aplikasi pendukung menjadi lapisan kecerdasan yang terintegrasi di seluruh ekosistem. KIA mencakup delapan fungsi utama, mulai dari futures trading, spot trading, pencarian, layanan aset, pengelolaan konten, manajemen aset, data pasar, hingga kampanye pemasaran. Jumlah pengguna aktif hariannya melonjak 300%, sementara KuCoin Skills Hub menghadirkan kapabilitas kripto modular yang dapat dimanfaatkan agen AI eksternal untuk membangun infrastruktur kripto yang semakin cerdas dan siap mendukung berbagai aplikasi berbasis AI.

CEO KuCoin, BC Wong, mengatakan, "Pengalaman kami melewati berbagai siklus pasar selama sembilan tahun terakhir telah mengajarkan satu hal: kepercayaan selalu bertahan melampaui waktu. Ketika kripto semakin menjadi bagian dari infrastruktur keuangan global, platform yang mampu bertahan bukanlah yang paling banyak menciptakan sensasi sesaat, melainkan yang secara konsisten menghadirkan nilai jangka panjang. Bagi KuCoin, hal tersebut berarti membangun infrastruktur yang aman dan transparan, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, memperkuat kepatuhan regulasi, serta menghubungkan aset digital dengan ekonomi riil. 'Beyond the Signal' mencerminkan komitmen kami untuk membangun ekosistem yang dapat dipercaya oleh pengguna maupun industri dalam jangka panjang."

Memasuki tahun ke-10, KuCoin akan terus memperkuat fondasi kepercayaan, mengembangkan infrastruktur yang lebih cerdas, serta memperluas pemanfaatan aset digital dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Laporan lengkap "2026 H1 Review: Beyond the Signal" dapat diakses di [SINI].

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan. KuCoin telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

Sanggahan

Informasi ini disampaikan semata-mata untuk keperluan komunikasi perusahaan dan bukan merupakan bentuk dukungan, rekomendasi, maupun nasihat investasi.

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