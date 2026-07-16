KuCoin disponibiliza transmissão ao vivo oficial do Tomorrowland Bélgica 2026 em seu aplicativo KuCoin

Fãs de todo o mundo poderão acompanhar ao vivo as apresentações do Mainstage (Palco Principal) e do Freedom Stage durante os dois fins de semana do festival

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas, anunciou hoje que a transmissão ao vivo oficial do Tomorrowland Bélgica 2026 estará disponível diretamente em seu aplicativo KuCoin. A iniciativa permitirá que fãs de todo o mundo acompanhem as apresentações ao vivo de um dos maiores e mais reconhecidos festivais de música eletrônica do mundo.

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Como parceira oficial exclusiva do Tomorrowland nas áreas de corretagem e pagamentos com criptomoedas, a KuCoin fará a transmissão ao vivo das apresentações do Mainstage e do Freedom Stage durante os seis dias do festival, que ocorrerá nos períodos de 17 a 19 de julho e de 24 a 26 de julho. A programação contará com apresentações de alguns dos maiores artistas da música eletrônica mundial, incluindo David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Hardwell, Armin van Buuren, Alok, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers, entre outros.

A transmissão oficial estará disponível para os usuários por meio da página dedicada ao Tomorrowland dentro do aplicativo KuCoin.

A programação da transmissão ao vivo será realizada nos seguintes horários, todos em UTC:

17 de julho: das 14h à 1h

das 14h à 1h 18 de julho: das 14h à 1h

das 14h à 1h 19 de julho: das 14h à 00h

das 14h à 00h 24 de julho: das 14h à 1h

das 14h à 1h 25 de julho: das 14h à 1h

das 14h à 1h 26 de julho: das 14h à 00h

"O Tomorrowland tem o poder de conectar pessoas por meio da música, da criatividade e das experiências compartilhadas", afirmou BC Wong, CEO da KuCoin. "Com a disponibilização da transmissão ao vivo oficial no aplicativo KuCoin, estamos ampliando o acesso dessa experiência para nossa comunidade global, permitindo que pessoas de diferentes lugares possam participar desse momento. Esse é mais um passo importante em nossa parceria e mostra como a tecnologia confiável pode aproximar pessoas e cultura."

A transmissão ao vivo integra a parceria de vários anos entre a KuCoin e o Tomorrowland, que também contempla a estreia do Celestia Stage (Palco Celestia), o retorno dos KuCoin Guardians e uma série de atividades especiais em celebração ao nono aniversário da KuCoin, em 24 de julho. Essas iniciativas refletem a visão compartilhada pela KuCoin e pelo Tomorrowland de aproximar pessoas por meio da música, da inovação e de experiências marcantes.

Ao levar a transmissão oficial do Tomorrowland Bélgica 2026 para seu aplicativo KuCoin, a KuCoin amplia o acesso da sua comunidade global a um dos festivais de música mais conhecidos do mundo. Seja presente no festival ou acompanhando remotamente de qualquer lugar do planeta, os fãs poderão vivenciar a música, a criatividade e a energia que fazem parte da identidade do Tomorrowland.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global de criptomoedas construída sobre pilares de confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Reconhecida por sua confiabilidade e por sua abordagem centrada no usuário, a plataforma reúne tecnologia avançada, alta liquidez e mecanismos robustos de segurança para oferecer uma experiência de negociação eficiente e segura. A KuCoin disponibiliza acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de desenvolver uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade regulatória e voltada aos usuários, contribuindo para o futuro das finanças. A empresa possui as certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, a KuCoin consolidou uma base global de conformidade regulatória, com avanços importantes como o registro junto à AUSTRAC, na Austrália, a licença MiCA, na Europa, e outros progressos regulatórios em diferentes mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com

Sobre o Tomorrowland

O Tomorrowland foi criado há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers e permanece como uma empresa familiar conduzida por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo desse período, o Tomorrowland evoluiu e se tornou uma marca global de entretenimento.

O grupo WEAREONE.world reúne diferentes áreas de atuação, incluindo Festivais e Eventos, Música, Experiências, Lazer, Produtos e Ficção. Atualmente, mais de 350 profissionais criam experiências a partir da sede da empresa em Antuérpia, na Bélgica, além dos escritórios locais no Brasil, na França, em Ibiza e na Tailândia.

Reconhecido mundialmente por unir pessoas por meio da música, da criatividade e da narrativa, o Tomorrowland tornou-se uma das marcas de festivais mais influentes e reconhecidas do mundo, inspirando milhões de pessoas com experiências únicas e uma visão comum de conexão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006157/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin