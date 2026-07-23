Vượt lên trên cả tín hiệu: KuCoin kỷ niệm 9 năm thành lập, vượt mốc 45 triệu người dùng và thúc đẩy tầm nhìn ưu tiên sự tin cậy

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 23 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay đã công bố Báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2026: Vượt lên trên cả tín hiệu, ấn bản đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập, ghi lại sự phát triển và những tiến bộ của nền tảng trong nửa đầu năm 2026.

Ngành tiền mã hóa đã phát triển từ một lĩnh vực chủ yếu được định hình bởi khả năng tiếp cận thị trường và hoạt động giao dịch thành một bộ phận ngày càng gắn kết với hệ thống tài chính toàn cầu và hoạt động kinh tế thường nhật. Ngày nay, các nền tảng không chỉ được đánh giá dựa trên phạm vi tiếp cận mà còn dựa trên mức độ tin cậy, khả năng chống chịu, năng lực thông minh và ứng dụng thực tiễn của hạ tầng mà họ xây dựng. Báo cáo phân tích cách KuCoin đã phát triển song hành với quá trình chuyển đổi này — từ một cửa ngõ ban đầu để khám phá tài sản thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn phục vụ người dùng, tổ chức, doanh nghiệp và người tham gia Web3.

Báo cáo nhấn mạnh KuCoin đã tăng trưởng vượt mốc 45 triệu người dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì thế mạnh tại các thị trường đã được thiết lập, KuCoin cũng ghi nhận động lực tăng trưởng tích cực tại các khu vực thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng cao, với số lượng người dùng mới tăng 170% tại Mỹ Latinh và 30% tại châu Phi trong giai đoạn này. Động lực tăng trưởng đó được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư liên tục vào hạ tầng giao dịch cốt lõi, khả năng tiếp cận Web3, giải pháp thanh toán trong thực tiễn và các dịch vụ dành cho tổ chức.

Hệ sinh thái Crypto-as-a-Service của KuCoin hiện hỗ trợ hơn 120 đối tác, trong khi mạng lưới môi giới của nền tảng đã phát triển lên hơn 400 đối tác. Mức tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn từ các nhà môi giới, công ty công nghệ tài chính và nhiều doanh nghiệp khác đối với hạ tầng tài sản số dạng mô-đun, đạt chuẩn tổ chức. Đồng thời, điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của KuCoin vượt ra ngoài các dịch vụ sàn giao dịch cốt lõi — thành một nhà cung cấp hạ tầng hỗ trợ việc tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế tài sản số.

Sự tin cậy tiếp tục là trọng tâm của quá trình mở rộng này. Dự án Trust Project trị giá 2 tỷ USD của KuCoin tập hợp năm trụ cột gồm: hạ tầng bảo mật; tuân thủ và quản trị; các cơ chế minh bạch; bảo vệ người dùng; cùng hạ tầng toàn cầu và khả năng chống chịu trong vận hành. Những nỗ lực này đã được xác thực bởi các tổ chức độc lập bao gồm các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019 và CCSS, cùng với Bằng chứng Dự trữ (PoR) được Hacken kiểm toán. KuCoin cũng mở rộng phạm vi hoạt động được cấp phép, bao gồm việc đăng ký trở thành nhà cung cấp Digital Currency Exchange với AUSTRAC tại Australia và được cấp phép theo MiCAR tại Châu Âu.

Báo cáo xác định giá trị ứng dụng trong thực tiễn và sự hội tụ giữa tiền mã hóa với tài chính truyền thống sẽ là những ưu tiên trong giai đoạn phát triển tiếp theo của KuCoin. KuCoin Pay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về khối lượng thanh toán trên chuỗi, khối lượng thanh toán ngoài chuỗi tăng hơn 3 lần, tổng số đơn hàng tăng khoảng 25 lần, đồng thời số lượng đối tác dịch vụ và đơn vị chấp nhận thanh toán tăng 60%. Trong khi đó, KuCard đã được triển khai tại Australia thông qua mạng lưới toàn cầu của Mastercard. Ý nghĩa của những con số này không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng giao dịch. Chúng cho thấy việc phổ cập thanh toán bằng tiền mã hóa sẽ phụ thuộc ít hơn vào việc yêu cầu người tiêu dùng và các đơn vị chấp nhận thanh toán phải học một quy trình thanh toán Web3 hoàn toàn mới, mà nhiều hơn vào việc tích hợp tài sản số vào những phương thức thanh toán mà họ đã quen thuộc.

AI cũng đang trở thành một phần không thể thiếu trong lộ trình phát triển hạ tầng của KuCoin. KIA, trợ lý AI chuyên biệt dành cho tiền mã hóa của KuCoin, đã phát triển từ một công cụ độc lập thành một lớp trí tuệ toàn hệ sinh thái bao trùm tám kịch bản ứng dụng cốt lõi, bao gồm hợp đồng tương lai, giao dịch giao ngay, tìm kiếm, dịch vụ tài sản, nội dung, quản lý tài sản, dữ liệu thị trường và các chiến dịch. KIA ghi nhận số lượng người dùng hoạt động hằng ngày tăng 300%, trong khi KuCoin Skills Hub cung cấp các năng lực tiền mã hóa theo mô-đun cho các tác nhân AI bên ngoài, hỗ trợ phát triển hạ tầng tiền mã hóa thông minh hơn, sẵn sàng cho các tác nhân.

"Chín năm trải qua các chu kỳ của thị trường đã củng cố một niềm tin đơn giản: thời gian sẽ đền đáp cho sự tin cậy", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Khi tiền mã hóa chuyển từ một lĩnh vực bên lề thành hạ tầng tài chính toàn cầu, những nền tảng tồn tại lâu dài sẽ được định hình không phải bởi những tiếng vang ngắn hạn, mà bởi giá trị lâu dài mà họ tạo ra. Đối với KuCoin, điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng hạ tầng an toàn và minh bạch, thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm, tăng cường tuân thủ và kết nối tài sản số với nền kinh tế thực. Vượt lên trên cả tín hiệu thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một hệ sinh thái mà người dùng và toàn ngành có thể tin cậy trong dài hạn".

Bước sang năm hoạt động thứ mười, KuCoin sẽ tiếp tục mở rộng sự tin cậy, thúc đẩy hạ tầng thông minh và mở rộng giá trị ứng dụng của tài sản số trong thực tiễn.

Toàn văn Báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2026: Vượt lên trên cả tín hiệu hiện được đăng tải tại đây.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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