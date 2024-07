Biblioteca Mohammed Bin Rashid chama todos os especialistas em bibliotecas para participar da Primeira Conferência Internacional de Bibliotecas de Dubai 2024, de 15 a 17 de novembro de 2024

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Biblioteca Mohammed Bin Rashid está programada para sediar a primeira edição da Conferência Internacional de Bibliotecas de Dubai (DILC) 2024, um dos eventos mais proeminentes e prestigiados do gênero na região do Oriente Médio e Norte da África, sob o slogan "Nossas Bibliotecas, Passado, Presente e Futuro", de 15 a 17 de novembro de 2024, com a participação de mais de 25 países e mais de 60 palestrantes de todo o mundo.

Mohammed bin Rashid Library Logo

A conferência, que é considerada o evento de maior destaque a nível de conferências e eventos locais e internacionais no setor das bibliotecas públicas, atrai um grupo de elite de especialistas, profissionais e especialistas de todo o mundo, com o objetivo de trocar ideias e experiências e aprender sobre as práticas mais recentes no setor das bibliotecas e da informação.

Entre os nomes mais proeminentes que participam da conferência estão Louis Coiffait-Gunn, CEO da CILIP, Sharon Memis, Secretário Geral da IFLA, Leslie Burger, Diretor Executivo Interino da ALA, Mohsin Al Musawi, da Universidade de Columbia, Dr. Sami Mobayed, Historiador da Royal Historical Society em Londres, Saif Aljabri, Associação de Bibliotecas de Omã e Presidente da IFLA MENA, Dr. Ahmed Zayed, Diretor da Biblioteca de Alexandria, Dra. Faiza Adeeb Al- Bayati, Presidente da Associação Iraquiana de Bibliotecas, Especialistas em Informação e Documentação, Dra. Heba Ismail, Vice-Presidente da Federação Árabe de Bibliotecas e Informação, e Constantia Constantinou, Reitora Adjunta e Diretora de Bibliotecas da Universidade da Pensilvânia.

O DILC 2024 contará com mais de 45 painéis de discussão distintos, workshops, palestras e mesas redondas interativas, destacando a preservação e restauração de arquivos, novos desenvolvimentos em sistemas e programas de bibliotecas, propriedade intelectual, leis de direitos autorais, inteligência artificial, bibliotecas sustentáveis e o papel da filantropia na garantia do acesso a livros e informações.

A conferência destaca a importância das bibliotecas e seu papel na obtenção de troca de conhecimento dentro de uma estrutura global, além de celebrar as bibliotecas como modelos de obras-primas de engenharia e arquitetura e seu status cultural. Também se concentra na diversidade de conhecimentos oferecidos pelas bibliotecas internacionais e suas especializações únicas. Especialistas e profissionais de várias áreas e de todo o mundo estão preparados para definir e traçar o futuro das bibliotecas e destacar os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos que as bibliotecas estão adotando, incluindo a IA e seu impacto na indústria.

O acesso ao evento é gratuito e é necessário se inscrever como delegado, para receber o crachá de conferência necessário. Mais sobre a agenda e os palestrantes podem ser encontrados aqui:

https://s1684998685.hs.eloqua.com/DILC2024ENG

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2463463/Mohammed_bin_Rashid_Library.jpg

FONTE Mohammed bin Rashid Library