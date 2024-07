La bibliothèque Mohammed Bin Rashid invite tous les experts en bibliothéconomie à participer à la première conférence internationale sur les bibliothèques de Dubaï du 15 au 17 novembre 2024.

DUBAI, EAU, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La bibliothèque Mohammed Bin Rashid est prête à accueillir la première édition de la Conférence internationale des bibliothèques de Dubaï (DILC) 2024, l'un des événements les plus importants et les plus prestigieux de ce type dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, sous le slogan " Nos bibliothèques, passées, présentes et futures ", du 15 au 17 novembre 2024, avec la participation de plus de 25 pays et de plus de 60 conférenciers du monde entier.

Mohammed bin Rashid Library Logo

La conférence, qui est considérée comme l'événement le plus important au niveau des conférences et événements locaux et internationaux dans le secteur des bibliothèques publiques, attire un groupe d'élite de spécialistes, de professionnels et d'experts du monde entier, dans le but d'échanger des idées et des expériences, et de s'informer sur les dernières pratiques dans le secteur des bibliothèques et de l'information.

Parmi les participants les plus éminents à la conférence figurent Louis Coiffait-Gunn, PDG de CILIP, Sharon Memis, secrétaire générale de l'IFLA, Leslie Burger, directeur exécutif par intérim de l'ALA, Mohsin Al Musawi, de l'université de Columbia, Sami Mobayed, historien à la Royal Historical Society de Londres, Saif Aljabri, de l'association des bibliothèques d'Oman et président de l'IFLA MENA, le Dr. Ahmed Zayed, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Faiza Adeeb Al-Bayati, présidente de l'association irakienne des spécialistes des bibliothèques, de l'information et de la documentation, Heba Ismail, vice-présidente de la fédération arabe des bibliothèques et de l'information, et Constantia Constantinou, vice-doyenne et directrice des bibliothèques de l'université de Pennsylvanie.

DILC 2024 proposera plus de 45 panels de discussion, ateliers, conférences et tables rondes interactives, mettant en lumière la préservation et la restauration des archives, les nouveaux développements dans les systèmes et programmes de bibliothèques, la propriété intellectuelle, les lois sur le droit d'auteur, l'intelligence artificielle, les bibliothèques durables et le rôle de la philanthropie pour garantir l'accès aux livres et à l'information.

La conférence souligne l'importance des bibliothèques et leur rôle dans l'échange de connaissances dans un cadre mondial. Elle célèbre également les bibliothèques en tant que modèles d'ingénierie et chefs-d'œuvre architecturaux, ainsi que leur statut culturel. Il met également l'accent sur la diversité des connaissances offertes par les bibliothèques internationales et leurs spécialisations uniques. Des experts et des professionnels de divers domaines et du monde entier sont prêts à définir et à tracer l'avenir des bibliothèques et à mettre en lumière les derniers développements technologiques adoptés par les bibliothèques, y compris l'IA et son impact sur l'industrie.

L'accès à l'événement est gratuit et il est nécessaire de s'inscrire en tant que délégué pour recevoir le badge de conférence nécessaire. Pour en savoir plus sur l'ordre du jour et les intervenants, cliquez ici :

https://s1684998685.hs.eloqua.com/DILC2024ENG

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2463463/Mohammed_bin_Rashid_Library.jpg