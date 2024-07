Die Mohammed Bin Rashid Bibliothek ruft alle Bibliotheksexperten zur Teilnahme an der ersten Dubai International Library Conference 2024 vom 15. bis 17. November 2024 auf

DUBAI, VAE, 22. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Mohammed Bin Rashid Library wird vom 15. bis 17. November 2024 die erste Ausgabe der Dubai International Library Conference (DILC) 2024 ausrichten, eine der bedeutendsten und prestigeträchtigsten Veranstaltungen ihrer Art im Nahen Osten und in Nordafrika, die unter dem Motto "Our Libraries, Past, Present and Future" steht und an der mehr als 25 Länder und mehr als 60 Redner aus der ganzen Welt teilnehmen werden.

Mohammed bin Rashid Library Logo

Die Konferenz, die als die bedeutendste Veranstaltung auf der Ebene der lokalen und internationalen Konferenzen und Events im öffentlichen Bibliothekswesen gilt, zieht eine Elite von Spezialisten, Fachleuten und Experten aus der ganzen Welt an, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen und sich über die neuesten Praktiken im Bibliotheks- und Informationssektor zu informieren.

Zu den prominentesten Teilnehmern der Konferenz gehören Louis Coiffait-Gunn, CEO von CILIP, Sharon Memis, Generalsekretärin der IFLA, Leslie Burger, Interimsgeschäftsführerin der ALA, Mohsin Al Musawi von der Columbia University, Dr. Sami Mobayed, Historiker an der Royal Historical Society in London, Saif Aljabri, Omani Library Association und Vorsitzender der IFLA MENA, Dr. Ahmed Zayed, Direktor der Bibliothek von Alexandria, Dr. Faiza Adeeb Al- Bayati, Präsidentin der irakischen Vereinigung von Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationsspezialisten, Dr. Heba Ismail, Vizepräsidentin der Arabischen Föderation für Bibliotheken und Information, und Constantia Constantinou, stellvertretende Dekanin und Direktorin der Bibliotheken an der Universität von Pennsylvania.

Auf der DILC 2024 werden mehr als 45 hochkarätige Podiumsdiskussionen, Workshops, Vorträge und interaktive Gespräche am runden Tisch stattfinden, die sich mit der Bewahrung und Restaurierung von Archiven, neuen Entwicklungen bei Bibliothekssystemen und -programmen, geistigem Eigentum, Urheberrecht, künstlicher Intelligenz, nachhaltigen Bibliotheken und der Rolle der Philanthropie bei der Gewährleistung des Zugangs zu Büchern und Informationen befassen.

Die Konferenz unterstreicht die Bedeutung der Bibliotheken und ihre Rolle beim Wissensaustausch in einem globalen Rahmen und würdigt Bibliotheken als technische und architektonische Meisterwerke sowie ihren kulturellen Status. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vielfalt des Wissens, das die internationalen Bibliotheken anbieten, und ihre einzigartigen Spezialisierungen. Experten und Fachleute aus verschiedenen Bereichen und aus der ganzen Welt werden die Zukunft der Bibliotheken definieren und skizzieren und die neuesten technologischen Entwicklungen aufzeigen, die Bibliotheken einsetzen, einschließlich KI und deren Auswirkungen auf die Branche.

Der Zugang zur Veranstaltung ist kostenlos, und es ist erforderlich, sich als Delegierter zu registrieren, um den erforderlichen Konferenzausweis zu erhalten. Weitere Informationen zur Tagesordnung und zu den Referenten finden Sie hier:

