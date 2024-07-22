Mohammed Bin Rashid Library 號召所有圖書館專家參加 2024 年 11 月 15 日至 17 日舉行的首屆 2024 年杜拜國際圖書館會議

參加此次會議的知名人士包括：CILIP 行政總裁 Louis Coiffait-Gunn、IFLA 秘書長 Sharon Memis、ALA 代理執行董事 Leslie Burger、哥倫比亞大學的 Mohsin Al Musawi、倫敦皇家歷史學會歷史學家 Sami Mobayed 博士、阿曼圖書館協會兼 IFLA MENA 主席 Saif Aljabri Saif Aljabri、亞歷山大圖書館館長 Ahmed Zayed 博士、伊拉克圖書館及資訊與文件專家協會會長 Faiza Adeeb Al- Bayati 博士、阿拉伯圖書館及資訊聯盟副會長 Heba Ismail 博士，以及賓夕凡尼亞大學副院長兼圖書館館長 Constantia Constantinou。

DILC 2024 將舉辦超過 45 場卓越的小組討論、工作坊、講座和圓桌互動講座，重點介紹檔案的保存和修復、圖書館系統和計劃的新發展、知識產權、版權法、人工智能、可持續圖書館，以及慈善事業在確保人們獲取書籍和資訊方面所扮演的角色。

此次會議除了強調圖書館及其對實現全球知識交流的作用，亦讚揚圖書館作為工程和建築傑作的典範及其文化地位。會議也著重國際圖書館提供的多元化知識及其獨特的專業性。來自各個領域和世界各地的專家和專業人士將定義和規劃圖書館的未來，並強調圖書館現時採用的最新技術發展（包括人工智能）及其對產業的影響。

這次活動可免費參加，需要註冊為代表，才能獲得必要的會議徽章。更多關於議程和演講嘉賓的資訊請見此處：

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SOURCE Mohammed bin Rashid Library