BingX adiciona os principais RWAs à sua oferta de contratos perpétuos, ampliando o acesso ao mercado global

CIDADE DO PANAMÁ, 6 de novembro de 2025/PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa de IA Web3, anunciou hoje a integração de vários ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês) aos seus contratos perpétuos, representando uma importante expansão no portfólio de derivativos da plataforma. Essa nova oferta proporciona maior liquidez e algumas das taxas de trading mais baixas do setor, permitindo que os usuários tenham acesso direto às flutuações de preços das principais ações globais por meio da plataforma BingX.

image

O lançamento inicial inclui seis RWAs populares: Microsoft (MSFT), Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM) e Intel (INTC). Os traders podem operar com alavancagem de até 25x e taxas a partir de apenas 0,003%, graças ao trading com margem em USDT. Essa configuração permite aos usuários aproveitar as variações de preço globais de forma flexível, sem a necessidade de possuir as ações subjacentes, beneficiando-se ainda de maior liquidez e da integração entre criptoativos e mercados tradicionais.

"Essa expansão dos serviços de trading da BingX representa um passo importante para empoderar os usuários e conectar o mundo real ao digital", afirmou Vivien Lin , Chief Product Officer da BingX. "Oferecemos uma experiência de trading que combina acessibilidade, eficiência e liquidez, ajudando os usuários a participarem dos movimentos dos ativos do mundo real dentro de uma estrutura moderna baseada em criptomoedas."

Esse lançamento reforça o compromisso da BingX em oferecer um ambiente de trading dinâmico, no qual os usuários podem explorar diversos mercados globais e digitais em uma única plataforma. Ao integrar contratos perpétuos de RWA à sua atual oferta de criptomoedas e inteligência artificial, a BingX continua construindo um ecossistema sólido que permite aos traders se manterem na vanguarda do cenário financeiro digital em constante evolução.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa de IA Web3, com mais de 20 milhões de usuários em todo o mundo. Com uma ampla gama de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo spot trading, derivativos e copy trading — a BingX atende às necessidades em constante mudança dos usuários de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em criar uma plataforma de trading confiável e inteligente, a BingX oferece ferramentas inovadoras projetadas para melhorar o desempenho e a confiança dos seus usuários. Em 2024, a BingX tornou-se orgulhosamente parceira oficial do Chelsea FC como exchange cripto, marcando sua estreia no mundo dos esportes.

Para mais informações, visite www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815963/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5606679/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX