BingX suma los RWA top a su oferta de perpetuos, ampliando su acceso al mercado global

CIUDAD DE PANAMÁ, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado hoy la incorporación de varios activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) a sus contratos perpetuos, lo que representa una importante expansión en el ámbito de los derivados de la plataforma. Esta nueva oferta proporciona mayor liquidez y algunas de las comisiones de trading más bajas del sector, permitiendo a los usuarios acceder directamente a las fluctuaciones de precios de las principales acciones del mundo a través de la plataforma BingX.

El lanzamiento inicial incluye seis RWA populares: Microsoft (MSFT), Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM) e Intel (INTC). Los traders pueden acceder a un apalancamiento de hasta 25x con comisiones desde tan solo el 0,003%, gracias al trading con margen en USDT. Esta configuración permite a los usuarios aprovechar las fluctuaciones de precios globales de forma flexible sin necesidad de poseer las acciones subyacentes, beneficiándose además de una mayor liquidez e integración entre los criptoactivos y los mercados tradicionales.

"Esta expansión de los servicios de trading de BingX representa un paso importante para potenciar a los usuarios y conectar el mundo real con el digital", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Ofrecemos una experiencia de trading que combina accesibilidad, eficiencia y liquidez, ayudando a los usuarios a participar en los movimientos de activos del mundo real a través de un marco moderno basado en criptomonedas".

Este lanzamiento refuerza el compromiso de BingX de ofrecer un entorno de trading ágil donde los usuarios pueden explorar diversos mercados globales y digitales a través de una única plataforma. Al integrar los contratos perpetuos de RWA junto con su oferta actual de criptomonedas e inteligencia artificial, BingX continúa construyendo un ecosistema sólido que permite a los traders mantenerse a la vanguardia del panorama financiero digital en constante evolución.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

