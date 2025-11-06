BingX добавляет ведущие реальные активы (RWA) в линейку бессрочных контрактов, расширяя доступ к мировым рынкам

Информация предоставлена

BingX

06 нояб, 2025, 14:57 GMT

ПАНАМА, 6 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о расширении своей линейки бессрочных контрактов, добавив несколько реальных активов (RWA). Это стало значимым шагом в развитии деривативных продуктов платформы и открыло пользователям доступ к ещё более глубокой ликвидности и одним из самых низких торговых сборов в индустрии. Теперь пользователи BingX могут напрямую отслеживать ценовые колебания крупнейших мировых акций.

Continue Reading
image
image

В первую волну запуска вошли шесть популярных RWA: Microsoft (MSFT), Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM) и Intel (INTC). Трейдеры получают доступ к кредитному плечу до 25x и комиссиям от 0.003%, при поддержке маржинальной торговли в USDT. Такой формат позволяет гибко работать с глобальными движениями цен без владения реальными акциями, сохраняя при этом высокую ликвидность и связь между криптоактивами и традиционными рынками.

«Это расширение торговых сервисов BingX – важный шаг на пути к объединению реального и цифрового миров,» – отметила Вивиен Лин, директор по продукту BingX. – «Мы предлагаем пользователям торговый опыт, сочетающий доступность, эффективность и ликвидность, помогая им участвовать в движении реальных активов через современную криптоплатформу.»

Запуск подчеркивает стремление BingX обеспечить пользователям гибкую торговую среду, где можно исследовать как глобальные, так и цифровые рынки в рамках одной платформы. Интегрируя бессрочные контракты на реальные активы вместе с существующими продуктами в области криптовалют и AI, BingX продолжает формировать устойчивую экосистему, которая помогает трейдерам оставаться на передовой цифровых финансов.

О компании BingX
Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает комплекс продуктов на основе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности пользователей всех уровней – от новичков до профессионалов. Компания стремится построить надёжную и интеллектуальную торговую экосистему, предоставляя инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, что ознаменовало важный шаг компании в сфере спортивного спонсорства.

Подробнее: https://bingx.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2815963/image.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5606679/BingX_logo_Logo.jpg

Другие материалы из этого источника

Запуск BingX AI Arena - первой платформы соревновательной AI-торговли в копи-трейдинге

Запуск BingX AI Arena - первой платформы соревновательной AI-торговли в копи-трейдинге

BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о запуске BingX AI Arena – интерактивного торгового соревнования, в рамках которого...
BingX AI Arena Debuts, Bringing Competitive AI Trading in Copy Trading

BingX AI Arena Debuts, Bringing Competitive AI Trading in Copy Trading

BingX, a leading cryptocurrency exchange and Web3 AI company, today announced the launch of BingX AI Arena, an interactive trading competition that...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Выпуски новостей схожей тематики