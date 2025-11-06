BingX добавляет ведущие реальные активы (RWA) в линейку бессрочных контрактов, расширяя доступ к мировым рынкам

ПАНАМА, 6 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о расширении своей линейки бессрочных контрактов, добавив несколько реальных активов (RWA). Это стало значимым шагом в развитии деривативных продуктов платформы и открыло пользователям доступ к ещё более глубокой ликвидности и одним из самых низких торговых сборов в индустрии. Теперь пользователи BingX могут напрямую отслеживать ценовые колебания крупнейших мировых акций.

image

В первую волну запуска вошли шесть популярных RWA: Microsoft (MSFT), Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM) и Intel (INTC). Трейдеры получают доступ к кредитному плечу до 25x и комиссиям от 0.003%, при поддержке маржинальной торговли в USDT. Такой формат позволяет гибко работать с глобальными движениями цен без владения реальными акциями, сохраняя при этом высокую ликвидность и связь между криптоактивами и традиционными рынками.

«Это расширение торговых сервисов BingX – важный шаг на пути к объединению реального и цифрового миров,» – отметила Вивиен Лин, директор по продукту BingX. – «Мы предлагаем пользователям торговый опыт, сочетающий доступность, эффективность и ликвидность, помогая им участвовать в движении реальных активов через современную криптоплатформу.»

Запуск подчеркивает стремление BingX обеспечить пользователям гибкую торговую среду, где можно исследовать как глобальные, так и цифровые рынки в рамках одной платформы. Интегрируя бессрочные контракты на реальные активы вместе с существующими продуктами в области криптовалют и AI, BingX продолжает формировать устойчивую экосистему, которая помогает трейдерам оставаться на передовой цифровых финансов.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает комплекс продуктов на основе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности пользователей всех уровней – от новичков до профессионалов. Компания стремится построить надёжную и интеллектуальную торговую экосистему, предоставляя инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, что ознаменовало важный шаг компании в сфере спортивного спонсорства.

Подробнее: https://bingx.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2815963/image.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5606679/BingX_logo_Logo.jpg