BingX ve WDC Balina ve Yunusların Esaretine Son Verme Konusunda İlerleme Kaydetti

VILNIUS, Lithuania, 17 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen borsalarından olan BingX 'in yardım kuruluşu BingX Charity, deniz memelilerinin esaretini küresel çapta durdurmak amacıyla Whale and Dolphin Conservation (WDC) ile kurduğu ortaklıkta etkileyici bir ilerleme kaydetti. Aralık 2023'te başlayan ortaklık, Esarete Son Projesi'ne odaklanıyor. Bu girişim, balina ve yunusların tutsak edilmesinin acımasızlığı konusunda farkındalık yaratmayı ve bu hayvanların tutulduğu cazibe merkezlerine yönelik kamuoyu desteğini azaltmayı amaçlıyor.

BingX and WDC Made Progress in Ending Captivity of Whales and Dolphins

Proje, şu anda başta kıyı bölgeleri olmak üzere 59 ülkede 350 tesiste 3.600'den fazla balina ve yunusun hapsedildiği, gelişmekte olan deniz memelisi esaret endüstrisini hedef alıyor. BingX ve WDC'nin stratejisinin önemli bir bileşeni, halkın bu tesislere ziyaretini azaltmak amacıyla, sektörde kullanılan yetiştirme ve canlı yakalama yöntemlerini ortaya çıkarmayı ve kamuoyuna duyurmayı amaçlayan kapsamlı bir araştırmayı içermektedir. Ortaklık ayrıca Blackfish gibi belgeselleri sosyal medya kanalları aracılığıyla yaygınlaştırmak için büyük video platformlarından yararlanmayı amaçlıyor.

WDC tarafından yayınlanan son ilerleme raporu, tutsak deniz memelisi tesislerine karşı yürütülen kampanyada elde edilen önemli başarıları vurgulamaktadır. Kayda değer başarılar arasında İngiltere'nin önde gelen tur operatörlerinin tutsak balina ve yunusların bulunduğu deniz parklarına bilet satışını durdurmaya ikna edilmesi de yer alıyor. Bu operatörler arasında easyJet Holidays ve Jet2holidays, tutsak balina ve yunusların halka sergilenmek üzere tutulduğu deniz parklarının tüm satış ve tanıtımını durdurmayı taahhüt etti. Buna ek olarak, WDC'nin desteklediği Hayvanlar (Yurtdışında Düşük Refah Faaliyetleri) Yasa Tasarısı Kraliyet Onayı aldı ve yakında görüşe açılacak. Yeni yasa, seyahat şirketlerinin yurtdışında refah düzeyi düşük faaliyetleri teşvik etmesini engelleyecektir.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), elde edilen ilerleme ile ilgili duyduğu heyecanı şu sözlerle paylaştı: "BingX ve WDC'nin değerleri, balinaları ve yunusları korumaya yönelik ortak tutkumuzda güçlü bir şekilde birleşiyor. Esarete Son Projesi aracılığıyla, hayati önem taşıyan araştırmaları ilerleterek ve esaretin acımasız gerçekleri hakkında farkındalık yaratarak kayda değer bir ilerleme kaydettik. Bu benzersiz ortaklık sayesinde, WDC'nin uzmanlığının yanı sıra BingX'in düşünce liderliğini de ortaya koymayı amaçlıyoruz. Birlikte, bu muhteşem canlıların ve gezegenimizin yaşamlarında önemli bir fark yaratabiliriz."

Kısa süre önce elde edilen başarının ardından WDC ve BingX, Avrupa tatil beldelerindeki yüksek profilli yunus parklarını hedef alan Yaz Esaret Kampanyası için hazırlanıyor. İngiltere'nin en işlek altı bölgesel havalimanında dijital ekranların kullanılacağı kampanya, en az 5 milyon yolcunun ilgisini çekmeyi ve onları tatildeyken tutsak balina ve yunus gösterilerini ziyaret etmekten kaçınmaya çağırmayı hedefliyor. Ayrıca, hedeflenen bir sosyal medya reklam kampanyası da sorumlu turizm uygulamalarını teşvik edecek ve esaretin dehşeti hakkında bilgi sağlayacaktır.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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