BingX и WDC добились ощутимого прогресса в прекращении отлова китов и дельфинов

ВИЛЬНЮС, Литва, 17 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX Charity, благотворительное подразделение ведущей мировой криптовалютной биржи BingX, добилось впечатляющего прогресса в своем партнерстве с организацией по охране китов и дельфинов (WDC), по прекращению отлова китообразных во всем мире. Партнерство, начавшееся в декабре 2023 года, сосредоточено на проекте «Покончить с пленом». Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о жестокости содержания китов и дельфинов в неволе и на снижение общественной поддержки аттракционов, в которых держат этих животных.

BingX and WDC Made Progress in Ending Captivity of Whales and Dolphins

Проект нацелен на растущую индустрию содержания китообразных в неволе, в которой в настоящее время содержится более 3600 китов и дельфинов в 350 объектах в 59 странах, в основном в прибрежных регионах. Ключевой компонент стратегии BingX и WDC включает комплексные исследования, направленные на раскрытие и популяризацию методов разведения и отлова живых особей, используемых в отрасли, с целью сокращения посещений этих объектов публикой. Кроме того, партнерство стремится использовать основные видеоплатформы для распространения документальных фильмов, таких как Blackfish, через каналы социальных сетей.

В недавнем отчете, опубликованном WDC, подчеркиваются значительные достижения в кампании против содержащихся в неволе китообразных. Заметные успехи включают в себя убеждение крупных туроператоров Великобритании прекратить продажу билетов в морские парки, где обитают киты и дельфины в неволе. Среди этих операторов — easyJet Holidays и Jet2holidays, которые обязались прекратить все продажи и рекламу морских парков, где китов и дельфинов в неволе держали для всеобщего обозрения. Кроме того, законопроект о животных (деятельность с низким уровнем благосостояния за рубежом), который WDC поддерживает, получил королевскую санкцию и вскоре будет вынесен на обсуждение. Новый закон запретит туристическим компаниям продвигать данную деятельность за границей.

Вивьен Лин, пресс-секретарь BingX, выразила энтузиазм по поводу прогресса: «Ценности BingX и WDC полностью совпадают с нашей общей страстью к защите китов и дельфинов. Мы добились замечательного прогресса в рамках проекта «Покончить с пленом», продвигая жизненно важные исследования и повышая осведомленность. о суровых реалиях плена. Благодаря этому уникальному партнерству мы стремимся продемонстрировать интеллектуальное лидерство BingX наряду с опытом WDC. Вместе мы можем существенно изменить жизнь этих удивительных существ и нашу планету».

После недавнего успеха WDC и BingX готовятся к кампании Summer Captivity Campaign, нацеленной на известные дельфинарии на европейских курортах. Используя экраны цифровых дисплеев в шести самых загруженных региональных аэропортах Великобритании, кампания направлена на то, чтобы привлечь как минимум 5 миллионов путешественников, призывая их избегать посещения представлений китов и дельфинов в неволе во время отпуска. Кроме того, целевая рекламная кампания в социальных сетях будет способствовать дальнейшему поощрению ответственной практики туризма и предоставит информацию об ужасах содержания в неволе.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптобиржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал основным партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

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