BingX и WDC добились ощутимого прогресса в прекращении отлова китов и дельфинов

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BingX

17 апр, 2024, 04:04 GMT

ВИЛЬНЮС, Литва, 17 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX Charity, благотворительное подразделение ведущей мировой криптовалютной биржи BingX, добилось впечатляющего прогресса в своем партнерстве с организацией по охране китов и дельфинов (WDC), по прекращению отлова китообразных во всем мире. Партнерство, начавшееся в декабре 2023 года, сосредоточено на проекте «Покончить с пленом». Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о жестокости содержания китов и дельфинов в неволе и на снижение общественной поддержки аттракционов, в которых держат этих животных.

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BingX and WDC Made Progress in Ending Captivity of Whales and Dolphins
BingX and WDC Made Progress in Ending Captivity of Whales and Dolphins

Проект нацелен на растущую индустрию содержания китообразных в неволе, в которой в настоящее время содержится более 3600 китов и дельфинов в 350 объектах в 59 странах, в основном в прибрежных регионах. Ключевой компонент стратегии BingX и WDC включает комплексные исследования, направленные на раскрытие и популяризацию методов разведения и отлова живых особей, используемых в отрасли, с целью сокращения посещений этих объектов публикой. Кроме того, партнерство стремится использовать основные видеоплатформы для распространения документальных фильмов, таких как Blackfish, через каналы социальных сетей.

В недавнем отчете, опубликованном WDC, подчеркиваются значительные достижения в кампании против содержащихся в неволе китообразных. Заметные успехи включают в себя убеждение крупных туроператоров Великобритании прекратить продажу билетов в морские парки, где обитают киты и дельфины в неволе. Среди этих операторов — easyJet Holidays и Jet2holidays, которые обязались прекратить все продажи и рекламу морских парков, где китов и дельфинов в неволе держали для всеобщего обозрения. Кроме того, законопроект о животных (деятельность с низким уровнем благосостояния за рубежом), который WDC поддерживает, получил королевскую санкцию и вскоре будет вынесен на обсуждение. Новый закон запретит туристическим компаниям продвигать данную деятельность за границей.

Вивьен Лин, пресс-секретарь BingX, выразила энтузиазм по поводу прогресса: «Ценности BingX и WDC полностью совпадают с нашей общей страстью к защите китов и дельфинов. Мы добились замечательного прогресса в рамках проекта «Покончить с пленом», продвигая жизненно важные исследования и повышая осведомленность. о суровых реалиях плена. Благодаря этому уникальному партнерству мы стремимся продемонстрировать интеллектуальное лидерство BingX наряду с опытом WDC. Вместе мы можем существенно изменить жизнь этих удивительных существ и нашу планету».

После недавнего успеха WDC и BingX готовятся к кампании Summer Captivity Campaign, нацеленной на известные дельфинарии на европейских курортах. Используя экраны цифровых дисплеев в шести самых загруженных региональных аэропортах Великобритании, кампания направлена на то, чтобы привлечь как минимум 5 миллионов путешественников, призывая их избегать посещения представлений китов и дельфинов в неволе во время отпуска. Кроме того, целевая рекламная кампания в социальных сетях будет способствовать дальнейшему поощрению ответственной практики туризма и предоставит информацию об ужасах содержания в неволе.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптобиржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал основным партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации посетите: https://bingx.com/

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