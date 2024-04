ITA -BingX e WDC hanno compiuto progressi significativi nel mettere fine alla cattività di balene e delfini

VILNIUS, Lituania, 16 aprile 2024 /PRNewswire/ -- BingX Charity, il braccio filantropico del principale exchange di criptovalute BingX, ha compiuto progressi impressionanti nel suo partenariato con il Whale and Dolphin Conservation (WDC) per fermare la cattività dei cetacei a livello globale. Il partenariato, iniziato nel dicembre 2023, si concentra sul Progetto Fine della Cattività. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull'crudeltà di tenere balene e delfini in cattività e mira a ridurre il sostegno pubblico per attrazioni che tengono questi animali.

BingX and WDC Made Progress in Ending Captivity of Whales and Dolphins

Il progetto si rivolge all'industria in rapida crescita della cattività dei cetacei, che attualmente vede più di 3.600 balene e delfini confinati in 350 strutture in 59 paesi, principalmente nelle regioni costiere. Un componente chiave della strategia di BingX e WDC prevede una ricerca completa volta a scoprire e pubblicizzare i metodi di riproduzione e catture vive utilizzati all'interno dell'industria, con l'obiettivo di ridurre le visite pubbliche a queste strutture. Inoltre, il partenariato mira a sfruttare le principali piattaforme video per amplificare documentari, come Blackfish, attraverso i canali dei social media.

Il recente rapporto di progresso rilasciato dal WDC evidenzia significativi successi nella campagna contro le strutture di cattività dei cetacei. Tra i successi più notevoli vi è la convinzione di importanti operatori turistici del Regno Unito a cessare la vendita di biglietti per parchi marini che ospitano balene e delfini in cattività. Tra questi operatori ci sono easyJet Holidays e Jet2holidays, che si sono impegnati a cessare tutte le vendite e la promozione di parchi marini dove balene e delfini in cattività erano tenuti in mostra al pubblico. Inoltre, il disegno di legge sugli animali (Low Welfare Activities Abroad), supportato dal WDC, ha ricevuto il consenso reale e sarà presto in consultazione. La nuova legge impedirà alle compagnie di viaggio di promuovere attività a bassa tutela all'estero.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha espresso entusiasmo per i progressi: "I valori di BingX e WDC si allineano fortemente nella nostra comune passione per proteggere balene e delfini. Abbiamo compiuto progressi notevoli attraverso il Progetto Fine della Cattività, avanzando nella ricerca vitale e sensibilizzando sulle dure realtà della cattività. Attraverso questo partenariato unico, miriamo a dimostrare il pensiero guida di BingX insieme all'esperienza del WDC. Insieme, possiamo fare una differenza sostanziale nella vita di queste incredibili creature e del nostro pianeta."

Dopo il recente successo, WDC e BingX si stanno preparando per la Campagna Estiva contro la Cattività, rivolta ai delfinari di alto profilo nei resort europei. Utilizzando schermi digitali in sei degli aeroporti regionali più trafficati del Regno Unito, la campagna mira a coinvolgere almeno 5 milioni di viaggiatori, esortandoli a evitare di visitare spettacoli di balene e delfini in cattività durante le vacanze. Inoltre, una mirata campagna pubblicitaria sui social media incoraggerà ulteriormente pratiche turistiche responsabili e fornirà informazioni sugli orrori della cattività.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un importante exchange di criptovalute, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione patrimoniale - tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX si impegna a fornire una piattaforma affidabile che dota gli utenti di strumenti e funzionalità innovative per elevare la loro competenza commerciale. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio il principale partner del Chelsea FC, segnando un emozionante debutto nel mondo dello sport.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://bingx.com/it-it/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388414/BingX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg