BingX объединяет усилия с Save the Children для поддержки детей из групп риска в странах Западных Балкан

Новое партнерство направлено на поддержку детей-мигрантов, а также детей, находящихся под угрозой бедности и социальной изоляции, путем укрепления систем устойчивости в странах Западных Балкан через развитие общественных сервисов совместно с опытными местными неправительственными организациями.

ПАНАМА-СИТИ, 8 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3-ИИ, объявила о партнерстве с Save the Children Hong Kong в рамках реализации тематической программы Save the Children «Safety Nets and Resilient Families» в странах Западных Балкан. Инициатива направлена на поддержку детей из социально незащищенных групп населения в Сербии, а также Боснии и Герцеговине, которые сталкиваются с последствиями миграции, бедности и социальной изоляции.

BingX Partners with Save the Children to Support Children at Risk in Western Balkans

Это партнерство стало первым случаем сотрудничества Save the Children Hong Kong с криптовалютной компанией и отражает общее стремление сторон использовать инновации для достижения значимого социального эффекта в интересах наиболее уязвимых детей и семей.

Реализуемая совместно с Save the Children инициатива предусматривает оказание гуманитарной помощи детям-беженцам и детям из семей мигрантов посредством денежных сертификатов и предоставления предметов первой необходимости, не относящихся к продовольствию. На пути в Европу многие дети и семьи проходят через одну из ключевых стран так называемого Балканского маршрута – Боснию и Герцеговину, где на каждом этапе сталкиваются с серьезными трудностями. Save the Children является единственной организацией, которая использует денежные сертификаты как один из ключевых элементов системы защиты детей, помогая семьям удовлетворять базовые повседневные потребности, сохраняя при этом их достоинство и право самостоятельного выбора.

В рамках партнерства BingX также окажет поддержку комплексным программам защиты и образования для детей, находящихся под угрозой бедности и социальной изоляции, через общественные центры дневной поддержки, которыми управляют местные неправительственные организации с подтвержденной экспертизой в работе с местными сообществами. Учитывая, что в Сербии каждый пятый ребенок находится под угрозой бедности и социальной изоляции, а в Боснии и Герцеговине каждый третий ребенок живет в условиях потребительской бедности*, деятельность таких центров имеет исключительно важное значение. Они оказывают поддержку детям, сталкивающимся с различными жизненными трудностями, включая детей, проживающих в ненадлежащих условиях в неформальных поселениях, детей, вовлечённых в уличный труд, а также детей, подвергающихся риску насилия и ранних браков. Все эти категории детей в наибольшей степени страдают от крайней бедности, дискриминации и социальной изоляции.

В этих центрах детям предоставляется безопасная и поддерживающая среда под руководством опытных специалистов по защите прав ребенка. Комплекс оказываемых услуг включает полноценное питание, средства гигиены, психосоциальную поддержку, помощь в обучении, юридические консультации, психологическое сопровождение и программы по укреплению семей.

Невена Милутинович, директор Save the Children по странам Северо-Западных Балкан, отметила:

«Каждый ребенок заслуживает защиты и возможности построить лучшее будущее. Вместе с нашими партнерами мы делаем все возможное, чтобы дети росли в атмосфере заботы, поддержки и социальной интеграции. Благодаря партнерству с BingX мы сможем и дальше помогать детям и семьям, нуждающимся в поддержке, а также укреплять работу общественных центров дневной поддержки – мест, которые действительно меняют жизнь наиболее уязвимых детей региона. Сами дети говорят нам, что денежные сертификаты и такие центры значат для них гораздо больше, чем просто получение необходимых услуг. Благодаря этим инициативам они чувствуют внимание и заботу взрослых, находят друзей, ощущают безопасность, получают доступ к образованию и новым возможностям, а также возвращают себе полноценное детство.»

Пабло Монти, официальный представитель BingX, заявил:

«Инновации приносят наибольшую пользу тогда, когда помогают решать реальные проблемы общества. В BingX мы стремимся создавать безопасное и устойчивое будущее не только в экосистеме цифровых активов, но и в сообществах, частью которых мы являемся. Дети – основа нашего общего будущего, и каждый ребенок заслуживает возможности учиться, развиваться и реализовывать свой потенциал. Благодаря партнерству с Save the Children мы гордимся возможностью внести вклад в защиту будущего, оказывая поддержку детям, столкнувшимся с бедностью, вынужденным переселением и социальной изоляцией.

Это партнерство также является частью более широкой стратегии BingX по поддержке инициатив в области образования, социальной инклюзии и устойчивого развития сообществ по всему миру, отражая убежденность компании в том, что технологические инновации должны приносить положительные изменения не только цифровой экономике, но и обществу в целом.»

Источник: Child Poverty: The Cost Europe Cannot Afford, Save the Children, 2025; https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-poverty-the-cost-europe-cannot-afford-2025

Примечание

Тематическая программа «Safety Nets and Resilient Families» направлена на поддержку населения, находящегося в группе риска на территории Балкан, посредством комплексных мер в сфере защиты детей, образования и повышения устойчивости сообществ. Программа призвана поддерживать и укреплять инициативы, реализуемые на местном уровне и основанные на потребностях сообществ.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и компанией в сфере Web3 и ИИ, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в число пяти крупнейших мировых криптовалютных бирж деривативов и являясь одним из пионеров криптовалютного копитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая торговлю фьючерсами, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, способствующие повышению эффективности, уверенности и удобства торговли.

С 2024 года BingX является главным партнером футбольного клуба Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнером команды Scuderia Ferrari HP.

О региональном офисе Save the Children в Северо-Западных Балканах

Региональный офис Save the Children в Северо-Западных Балканах (SCiNWB) работает более десяти лет в Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории, а также осуществляет мониторинг миграционных процессов на Балканах и в Восточном Средиземноморье. Организация тесно интегрирована в местные сообщества, что отражается как в составе сотрудников, так и в присутствии офисов в трех городах: штаб-квартира расположена в Сараево (Босния и Герцеговина), региональные офисы – в Белграде (Сербия) и Бихаче (Босния и Герцеговина). В Черногории программы реализуются совместно с местными партнерами. Деятельность организации в Сербии включает работу Центра по вопросам миграции и вынужденного перемещения населения на Балканах, который собирает и анализирует данные о положении детей, пострадавших в результате миграции и перемещения, а также ведет активную деятельность по защите их интересов.

Save the Children реализует программы как в сфере долгосрочного развития, так и гуманитарного реагирования, тесно взаимодействуя с местными сообществами для сбора данных, необходимых для совершенствования программной деятельности и адвокационной работы. Организация содействует укреплению национальных систем защиты детей, а также развитию региональных и трансграничных инициатив. Такой подход позволяет оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения – детям, пострадавшим от миграции, вынужденного переселения, бедности или дискриминации, – сразу в нескольких странах, продвигая принципы социальной справедливости, обеспечивая безопасный доступ к услугам и содействуя равноправному участию в процессе принятия решений.

О Save the Children Hong Kong

Save the Children убеждена, что каждый ребенок заслуживает достойного будущего. В Гонконге и по всему миру организация ежедневно, а также в периоды кризисов, делает все возможное, чтобы каждый ребенок имел право на здоровое начало жизни, доступ к образованию и защиту от насилия и эксплуатации. Обладая более чем столетним опытом работы, Save the Children является первой в мире независимой организацией по защите прав детей и продолжает менять жизнь миллионов детей, помогая формировать их будущее.

Основанная в 2009 году, Save the Children Hong Kong входит в международную сеть Save the Children, работающую почти в 100 странах мира. Организация сотрудничает с детьми, школами, семьями, местными сообществами и своими сторонниками, реализуя долгосрочные программы, направленные на улучшение жизни детей в Гонконге и во всем мире.

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