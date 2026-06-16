CIDADE DO PANAMÁ, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia hoje o lançamento de sua campanha de trading da Copa do Mundo 2026 de $10 milhões, uma iniciativa global em grande escala projetada para celebrar o maior torneio de futebol do mundo.

Elevando o esporte ao próximo nível: BingX lança campanha de $10 milhões para a Copa do Mundo (PRNewsfoto/BingX)

Conforme audiências globais se reúnem para a Copa do Mundo 2026, a BingX está alavancando seu ecossistema de parcerias esportivas em expansão para trazer fãs mais perto da ação. Através da campanha da Copa do Mundo 2026, a BingX está dando aos usuários a chance de "Levar adiante" com oportunidades globais exclusivas para engajar com seus times favoritos de novas formas, transformando suas perspectivas em oportunidades enquanto participam de um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo.

Alinhada com a Copa do Mundo 2026, a celebração global reforça a crescente presença da BingX no futebol global, incluindo seu papel como Parceira Principal do Chelsea FC e sua colaboração com o campeão de futebol Enzo Fernández como Embaixador Global da BingX.

Com duração de 9 de junho a 20 de julho, a campanha convida usuários de todo o mundo a participar de uma variedade de atividades temáticas de futebol exclusivas, predições, competições de trading, programas de indicação e oportunidades de engajamento comunitário, com um pool total de recompensas de $10 milhões.

Para complementar a experiência digital, a BingX hospedará eventos exclusivos temáticos da Copa do Mundo em regiões selecionadas. Estes incluem experiências de visualização de partidas curadas e eventos de hospitalidade projetados para trazer a emoção do torneio mais perto da comunidade, fornecendo aos usuários oportunidades únicas para celebrar o maior palco do futebol juntos.

"A Copa do Mundo 2026 representa um dos maiores eventos esportivos globais da década, reunindo bilhões de fãs em torno de uma paixão compartilhada", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Conforme nosso ecossistema de parcerias esportivas continua a crescer, vemos uma oportunidade única de conectar a emoção da competição de classe mundial com experiências inovadoras de trading. Através de nossa campanha da Copa do Mundo, estamos oferecendo aos usuários novas formas de levar suas conexões de anos com seus times favoritos ainda mais longe com a BingX, fornecendo oportunidades exclusivas que combinam entretenimento, participação comunitária e acesso ao mercado dentro do ecossistema BingX."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6005979/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX