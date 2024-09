BingX fornece ajuda às pessoas afetadas pelo tufão Yagi no Vietnã

VILNIUS, Lituânia, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX Charity, o braço humanitário da exchange de criptomoedas BingX, doou 400 milhões de dong vietnamitas para ajudar nos esforços de recuperação no norte do Vietnã após o tufão Yagi. Este tufão é o mais forte a atingir o país em três décadas, causando destruição generalizada e deixando centenas de mortos e desaparecidos, bem como milhares de deslocados.

BingX Provides 1 Billion VND Aid to Support Vietnam From Impacts of Typhoon Yagi.

Imediatamente após o desastre, a BingX lançou uma campanha de doações em 12 de setembro de 2024, prometendo doar 400 milhões de dong ao Comitê Central da Frente Pátria do Vietnã. Esta doação pretendia fornecer ajuda crucial às pessoas afetadas pelo tufão, inundações e subsequentes deslizamentos de terra. A campanha de doações do BingX, juntamente com contribuições generosas dos usuários, foi vital para fornecer ajuda imediata às pessoas afetadas pelo desastre. Os fundos ajudarão a reconstruir comunidades, restaurar infra-estruturas e fornecer bens essenciais às famílias que perderam as suas casas e meios de subsistência.

Como parte do compromisso da BingX em ajudar as vítimas do tufão Yagi, a exchange também introduziu uma iniciativa de doação. Para cada VND 1.000 doados pelos usuários ao Comitê Central da Frente Pátria do Vietnã, a BingX igualou o valor. Esta iniciativa, concluída em 17 de setembro, aumentou significativamente o apoio financeiro total, elevando a contribuição combinada para 1 bilhão de VND. Isso inclui 600 milhões de VND arrecadados por meio do programa de doações equiparadas e 400 milhões de VND da doação inicial da BingX.

Além desses esforços, a BingX também organizará um evento de caridade a ser realizado na vila de Nam Khap Ngoai e na vila de Trung Do, comuna de Bao Nhai, distrito de Bac Ha, província de Lao Cai, onde as doações serão distribuídas à população da região. Esta área, que ainda enfrenta numerosos desafios após o tufão Yagi, é de difícil acesso devido ao seu terreno acidentado, limitando os esforços de socorro. As doações, incluindo itens essenciais, são preparadas de acordo com as recomendações do governo local para garantir que atendam às reais necessidades da comunidade. A BingX espera que este programa forneça não apenas apoio material, mas também ajude, incentivando a população local a superar as suas dificuldades atuais.

Refletindo sobre essas questões, Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX, disse: "Ficamos profundamente comovidos com a resposta esmagadora de nossa comunidade durante esta campanha. Na BingX, acreditamos em aproveitar nossa plataforma para criar mudanças positivas, e esta iniciativa permitiu nós apoiar o povo do norte do Vietnã em momentos de necessidade. Esperamos que nossas contribuições, combinadas com as de doadores generosos, tenham um impacto duradouro nos esforços de recuperação".

A BingX continua empenhada em apoiar as comunidades globais em tempos de crise e a empresa estende a sua gratidão a todos aqueles que participaram nesta campanha vital. A exchange de criptomoedas acredita que, através de esforços coletivos, pode continuar a construir resiliência em regiões vulneráveis e estar prontos para oferecer assistência onde e quando for mais necessária.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo spot, derivativos, copy trading e gestão de ativos; tudo projetado para as novas necessidades de nossos usuários, desde iniciantes até profissionais. A BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários por meio de ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

Em 2024, o BingX tornou-se um orgulhoso parceiro principal do Chelsea FC, marcando a sua estreia no mundo dos desportos.

Para mais informações, visite www.bingx.com/pt-br/

