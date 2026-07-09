BingX запускает Pre-IPO торговлю SK Hynix ADR и кампанию прогнозов с призовым фондом 100 000 USDT

ПАНАМА-СИТИ, 9 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, объявила о запуске Pre-IPO торговли SK Hynix ADR на своей платформе в преддверии долгожданного листинга одного из крупнейших производителей полупроводников на бирже Nasdaq, который состоится 10 июля. Одновременно с запуском торгов BingX представила кампанию прогнозов с призовым фондом 100 000 USDT, предоставляя пользователям возможность принять участие в одном из самых значимых публичных размещений в истории рынка.

BingX Launches SK Hynix ADR Pre-IPO Trading with a $100,000 Prediction Campaign (PRNewsfoto/BingX)

Ожидается, что SK Hynix ADR станет одним из крупнейших публичных размещений за всю историю, привлекая до 29,4 млрд долларов США за счет выпуска около 17,79 млн новых акций под тикером SKHY. После выпуска первого в мире продукта на основе технологии High Bandwidth Memory (HBM) в 2014 году компания SK Hynix значительно укрепила свои позиции в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта, обеспечив стремительный рост бизнеса и увеличив свою рыночную капитализацию до более чем 1 трлн долларов США в мае 2026 года.

В честь запуска BingX проводит кампанию прогнозов с призовым фондом 100 000 USDT, предлагая пользователям спрогнозировать, откроются ли торги SK Hynix ADR выше или ниже отметки 166 долларов США в первый день торгов. Получить право голоса участники смогут, выполняя предусмотренные условия на платформе, а победители разделят призовой фонд пропорционально количеству набранных голосов.

«Интерес инвесторов всё чаще выходит за рамки криптовалют и распространяется на мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, а также крупнейшие публичные размещения акций, – отметил Пабло Монти, представитель BingX по развитию бренда. – Запуская Pre-IPO торговлю SK Hynix ADR на платформе BingX, мы предоставляем нашему сообществу возможность участвовать в знаковых событиях мирового финансового рынка и стать частью одного из самых ожидаемых рыночных событий 2026 года».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и компанией в сфере Web3 и ИИ, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по торговле деривативами и являясь одним из пионеров криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая торговлю фьючерсами, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, повышающие эффективность торговли, уверенность в принятии решений и удобство работы на рынке.

С 2024 года BingX является главным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнером Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/

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