Destaques do Terceiro Trimestre de 2025

O volume total de operações perpétuas trimestrais em todas as exchanges centralizadas (CEX) atingiu um recorde histórico, com a BingX entre as que obtiveram melhor desempenho.

O copy trading registrou um volume acumulado de mais de $80 bilhões de dólares, com um total de ordens copiadas que superou 700 milhões no terceiro trimestre de 2025.

A BingX AI ultrapassou 3 milhões de usuários iniciais no terceiro trimestre, resolvendo em conjunto mais de 30 milhões de consultas no BingX AI Bingo e no BingX AI Master.

A BingX obteve as certificações PCI DSS 4.0.1 e ISO 27001 no terceiro trimestre, demonstrando seu compromisso com a segurança da informação e de pagamentos para todos os usuários da plataforma.

O BingX VIP passou por uma atualização abrangente, introduzindo benefícios exclusivos como taxas de câmbio fiat com desconto, ordens com preço garantido sem taxas e zero slippage para ordens de ativação.

A BingX Academy 2.0 foi lançada no terceiro trimestre, apresentando uma interface intuitiva, tutoriais expandidos e trilhas de aprendizado impulsionadas por IA para capacitar estudantes globais de Web3 e crypto.

CIDADE DO PANAMÁ, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa de IA Web3, compartilhou seu resumo do terceiro trimestre de 2025, destacando o crescimento sustentado em inovação de IA, segurança, desenvolvimento de produtos e engajamento global. O trimestre demonstrou o progresso contínuo da BingX na integração de tecnologia, confiança e comunidade, impulsionando sua missão de tornar o trading mais inteligente, inclusivo e acessível.

BingX, líder em IA Web3 com 3 milhões de usuários e US$ 80 bilhões em volume de copy trading no último trimestre (PRNewsfoto/BingX)

De acordo com o Relatório da Indústria Cripto do Terceiro Trimestre da CoinGecko, o volume total de trading de futuros perpétuos de exchanges centralizadas (CEX) atingiu um recorde histórico durante esse período. A BingX registrou um sólido crescimento contínuo de trimestre a trimestre, o que realça sua crescente participação de mercado e seu reconhecimento cada vez maior como plataforma líder global de derivativos.

No terceiro trimestre, a BingX reforçou sua estrutura de conformidade global ao obter as certificações ISO 27001 e PCI DSS v4.0.1, dois dos padrões internacionais mais reconhecidos em segurança da informação e de pagamentos. Estas acreditações confirmam o compromisso da BingX com a proteção dos dados de seus usuários, a segurança das transações e a manutenção de uma sólida integridade operacional em toda a sua plataforma.

O Copy Trading da BingX continuou a mostrar um sólido desempenho, com mais de 40.000 traders de elite e superando 700 milhões de ordens copiadas registradas até o terceiro trimestre, com um volume de trading acumulado superior a $80 bilhões de dólares. Enquanto isso, os traders profissionais se beneficiaram de um dos programas mais lucrativos da indústria, com ganhos de até 32% em comissões, além de salários base fixos, onboarding personalizado e ferramentas de crescimento apoiadas pelo Programa Copy Trader da BingX.

A BingX AI alcançou 3 milhões de usuários iniciais no terceiro trimestre, resolvendo em conjunto mais de 30 milhões de consultas de usuários graças à sua crescente linha de produtos, que inclui o BingX AI Bingo e o BingX AI Master. Estes produtos exemplificam a visão da BingX para o trading adaptativo e baseado em dados, oferecendo informações em tempo real, estratégias personalizadas e assistência inteligente que evolui com a dinâmica do mercado. À medida que a IA se torna fundamental para a experiência do usuário, a BingX continua a redefinir como os traders aprendem, analisam e executam, tornando as finanças inteligentes acessíveis a um público global.

O BingX VIP foi totalmente atualizado, incorporando benefícios exclusivos como taxas de câmbio fiat com desconto, ordens com preço garantido sem comissões, zero slippage em ordens de ativação, seguro de liquidação e um produto de gestão patrimonial com um TAE (Taxa Anual Efetiva) de 13% para novos membros VIP. Cada membro também conta com um gerente dedicado que oferece atenção personalizada, combinando um serviço customizado com privilégios de trading de elite.

Em linha com seu compromisso com a educação, a BingX Academy 2.0 apresentou uma importante atualização, que agora inclui uma interface intuitiva, tutoriais expandidos e trilhas de aprendizado impulsionadas por IA. Abrangendo tópicos desde guias de produtos e estratégias de trading até DeFi, Web3 e gestão de riscos, a nova Academy oferece aos usuários experiências de aprendizado estruturadas e interativas que fomentam a confiança financeira e a participação responsável nos mercados digitais.

"O terceiro trimestre marcou um período de verdadeiro progresso para a BingX, não apenas em inovação de produtos, mas também em seu propósito", afirmou Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Aceleramos a adoção de IA, melhoramos a transparência no trading e lançamos ferramentas que permitem aos usuários crescer com confiança. Seja através da educação, da inovação ou da comunidade, nosso foco permanece claro: tornar as finanças digitais mais inteligentes, mais centradas no ser humano e mais conectadas com o valor do mundo real", concluiu Lin.

