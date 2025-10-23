Claves del tercer trimestre de 2025

El volumen total de operaciones perpetuas trimestrales en todos los exchanges centralizados (CEX) alcanzó un máximo histórico, con BingX entre las que obtuvieron mejores resultados.

El copy trading registró un volumen acumulado de más de 80.000 millones de dólares, con un total de órdenes de copia que superó los 700 millones en el tercer trimestre de 2025.

BingX AI superó los 3 millones de usuarios iniciales en el tercer trimestre, resolviendo en conjunto más de 30 millones de consultas en BingX AI Bingo y BingX AI Master.

BingX obtuvo las certificaciones PCI DSS 4.0.1 e ISO 27001 en el tercer trimestre, lo que demuestra su compromiso con la seguridad de la información y los pagos para todos los usuarios de la plataforma.

BingX VIP se sometió a una actualización integral, que introdujo beneficios exclusivos como tipos de cambio fiduciarios con descuento, órdenes con precio garantizado sin comisiones y cero deslizamiento para las órdenes de activación.

BingX Academy 2.0 se lanzó en el tercer trimestre y presenta una interfaz intuitiva, tutoriales ampliados y rutas de aprendizaje impulsadas por IA para empoderar a los estudiantes globales de Web3 y cripto.

CIUDAD DE PANAMÁ, 23 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha compartido su resumen del tercer trimestre de 2025, destacando el crecimiento sostenido en innovación en IA, seguridad, desarrollo de productos y compromiso global. El trimestre demostró el progreso continuo de BingX en la integración de tecnología, confianza y comunidad, impulsando su misión de hacer que el trading sea más inteligente, inclusivo y accesible.

BingX, líder en IA Web3 con 3 millones de usuarios y USD 80 mil millones en volumen de copy trading en el último trimestre (PRNewsfoto/BingX)

Según el Reporte de la Industria Cripto de Tercer Trimestre de CoinGecko , el volumen total de trading de futuros perpetuos de exchanges centralizados (CEX) alcanzó un máximo histórico durante ese período. BingX registró un sólido crecimiento intertrimestral continuo, lo que pone de relieve su creciente cuota de mercado y su creciente reconocimiento como plataforma líder mundial de derivados.

En el tercer trimestre, BingX reforzó su marco de cumplimiento global al obtener las certificaciones ISO 27001 y PCI DSS v4.0.1, dos de los estándares internacionales más reconocidos en seguridad de la información y pagos. Estas acreditaciones confirman el compromiso de BingX con la protección de los datos de sus usuarios, la seguridad de las transacciones y el mantenimiento de una sólida integridad operativa en toda su plataforma.

El Copy Trading de BingX continuó mostrando un sólido rendimiento, con más de 40.000 traders de élite y superando los 700 millones de órdenes de copia registradas al tercer trimestre, con un volumen de operaciones acumulado superior a los 80.000 millones de dólares. Mientras tanto, los traders profesionales se beneficiaron de uno de los programas más provechosos de la industria, con ganancias de hasta un 32% en comisiones, además de salarios base fijos, onboarding personalizado y herramientas de crecimiento respaldadas por el Programa Copy Trader de BingX.

BingX AI ha alcanzado los 3 millones de usuarios iniciales en el tercer trimestre, resolviendo en conjunto más de 30 millones de consultas de usuarios gracias a su creciente línea de productos, que incluye BingX AI Bingo y BingX AI Master. Estos productos ejemplifican la visión de BingX para el trading adaptativo y basado en datos, ofreciendo información en tiempo real, estrategias personalizadas y asistencia inteligente que evoluciona con la dinámica del mercado. A medida que la IA se vuelve fundamental para la experiencia del usuario, BingX continúa redefiniendo cómo los traders aprenden, analizan y ejecutan, haciendo que las finanzas inteligentes sean accesibles a un público global.

BingX VIP se actualizó por completo, incorporando beneficios exclusivos como tipos de cambio fiduciarios con descuento, órdenes con precio garantizado sin comisiones, cero deslizamientos en las órdenes de activación, seguro de liquidación y un producto de gestión patrimonial con una TAE del 13 % para nuevos miembros VIP. Cada miembro también cuenta con un gestor dedicado que ofrece atención personalizada, combinando un servicio personalizado con privilegios de trading de élite.

En consonancia con su compromiso con la educación, BingX Academy 2.0 presentó una importante actualización, que ahora incluye una interfaz intuitiva, tutoriales ampliados y rutas de aprendizaje basadas en IA. Abarcando temas desde guías de productos y estrategias de trading hasta DeFi, Web3 y gestión de riesgos, la nueva Academy ofrece a los usuarios experiencias de aprendizaje estructuradas e interactivas que fomentan la confianza financiera y la participación responsable en los mercados digitales.

"El tercer trimestre marcó un período de verdadero progreso para BingX, no solo en innovación de productos, sino también en su propósito", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Aceleramos la adopción de IA, mejoramos la transparencia en trading y lanzamos herramientas que permiten a los usuarios crecer con confianza. Ya sea a través de la educación, la innovación o la comunidad, nuestro enfoque sigue siendo claro: hacer que las finanzas digitales sean más inteligentes, más centradas en el ser humano y más conectadas con el valor del mundo real", concluyó Lin.

