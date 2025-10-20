BingX Academy 2.0 lançada para elevar o aprendizado sobre Web3 e criptomoedas

CIDADE DO PANAMÁ, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e uma companhia de IA Web3, anunciou uma importante atualização da BingX Academy, que inclui uma interface mais intuitiva, recursos expandidos e funções de aprendizado interativo para ajudar os usuários a navegar pelo crescente mundo dos ativos digitais. Esta evolução da BingX Academy reafirma o compromisso da companhia em melhorar a acessibilidade e a formação dos usuários de criptomoedas em cada etapa de sua viagem de trading.

A BingX Academy atualizada agora abrange um espectro ainda mais amplo de tópicos, desde tutoriais de produtos da BingX para ajudar os usuários a entender e utilizar esses produtos e funcionalidades, fundamentos de criptomoedas e estratégias de trading; até DeFi, Web3, segurança e gestão de riscos. Projetada tanto para iniciantes quanto para traders experientes, a plataforma combina trilhas de aprendizado estruturadas com conhecimentos práticos, permitindo que os usuários fortaleçam suas habilidades e seu conhecimento em seu caminho rumo ao empoderamento financeiro.

Para enriquecer ainda mais a experiência, a BingX Academy apresenta uma nova interface de usuário intuitiva que inclui conteúdo como vídeos, tutoriais e roteiros guiados, juntamente com assistentes de inteligência artificial que oferecem suporte personalizado para o aprendizado. Isso garante que os usuários não apenas tenham acesso ao conteúdo educacional adequado, mas também recebam orientação personalizada que se adapta ao seu progresso e objetivos.

"A educação é a base do trading responsável, e com esta atualização da BingX Academy, facilitamos aos usuários aprender, participar e crescer no mundo das criptomoedas", afirmou Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Ao combinar um design intuitivo, diversos recursos e suporte baseado em IA, a BingX Academy reflete nossa missão de empoderar os usuários com conhecimento e confiança".

Com este marco, a BingX reafirma seu compromisso de longo prazo em empoderar a comunidade de trading de criptomoedas, priorizando a transparência, a responsabilidade e a acessibilidade. Ao investir em formação, a BingX continua fornecendo aos usuários de todo o mundo as ferramentas necessárias para navegar pelas complexidades dos ativos digitais com clareza e confiança.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo e pioneira em Web3 com IA, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com uma gama abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo derivativos, trading e copy trading — a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de negociação inteligente e confiável, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar o desempenho e a confiança.

Em 2024, a BingX tornou-se a parceira principal do Chelsea FC, marcando sua estreia no mundo dos esportes.

Para mais informações, visite www.bingx.com

